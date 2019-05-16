ODTÜ'de sahne sorunu müzikale engel olamadı

Company Musical'in ODTÜ'de sahneleyeceği "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" isimli müzikali, sahnenin güvenlik sorunları olduğu gerekçesiyle Kongre Kültür Merkezi'nde (KKM) değil, binanın önündeki açık alanda sahnelendi.

Company Musical ekibi, oyunun Kemal Kurdaş sahnesinde oynanamamasının Kongre Kültür Merkezi yönetiminin ihmalinden kaynaklandığını dile getirdi. KKM'nin problemleri çözmek için yardımcı olmadığını belirten ekip, bir yıllık emeğin boşa gitmemesi adına oyunu ücretsiz olarak açık alanda sahneleme kararı aldığını açıkladı.

ODTÜ öğrencileri açık alanda düzenlenen müzikale yoğun bir katılım gösterdi. (Ankara/EVRENSEL)

ODTÜ'de polis saldırısına ve yasaklara karşı dersler boykot edildi

ODTÜ'lü öğrencilerden boykot: Polis, şiddet, nefret varsa ders yok

ODTÜ’de Onur Yürüyüşüne polis saldırısı: 22 gözaltı, 1 yaralı