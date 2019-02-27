Eğitim Sen: Mülakat kaldırılsın, sınav ücretini MEB karşılasın

Eğitim ve Bilim Emekçikleri Sendikası (Eğitim Sen), eğitim kurumlarına yönetici atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, mülakat sisteminin kaldırılması ve yeni düzenleme ile birlikte yazılı sınav için öğretmenlerin ÖSYM’ye ödemeleri gereken sınav ücretinin MEB tarafından karşılanmasını talep etti.

Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 24 Haziran seçimlerinden üç gün önce yenilenen ve nihai haline hala kavuşturulamayan MEB Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin 9 Şubat 2019 tarihinde bir kez daha değişikliğe uğradığı belirtildi.

Eğitim yöneticilerinin görevlendirilmesinde uygulanan mülakat sisteminin kadrolaşmanın temel aracı haline geldiğinin ve kurum yöneticilerinin çok büyük bir kısmının aynı sendikaya üye olduğunun altının çizildiği açıklamada, eğitim kurumu yöneticilerinin eğitim kurumlarında görev yapan emekçilerin, öğrenci ve velilerin ortak iradesiyle ve demokratik yöntemlerle belirlenmesi gerektiği söylendi.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınav Duyurusu ve Kılavuzu’nun MEB ile söz konusu sendika arasında bir mutabakatın oluştuğu izlenimi verdiğine dikkat çekilen açıklamada, kılavuz esaslarına göre sınava girmek isteyen öğretmenlerin ÖSYM’ye sınav ücreti yatırmak zorunda olmasının öğretmen–kurum ilişkilerini zedeleyeceği ifade edildi.

Söz konusu ücretin bakanlık tarafından karşılanması talep edilen açıklamada, yayımlanan kılavuzda yazılı sınavın ağırlığının arttırılmasına rağmen mülakat uygulamasından vazgeçilmediği ve mülakat uygulamasına ivedilikle son verilmesi çağrısı yapıldı. (Ankara/EVRENSEL)