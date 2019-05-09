CHP’li Tahsin Tarhan: Mülakatla öğretmenlerin hakları çalınıyor

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, KPSS’den yüksek puan almış ancak mülakatla elenen öğretmen adaylarının yaşadığı sorunları Meclise taşıyarak araştırma önergesi verdi.

Yıllarca eğitim görerek öğretmen adayı olan gençlerin, formasyon, KPSS gibi engelleri aştıktan sonra bir de mülakat zulmüyle uğraşmak zorunda kaldıklarını belirten Tarhan “Daha önce öğretmen atamalarında kameralı sisteme geçilmesi ve mülakat sırasında hak yenmemesi için Milli Eğitim Bakanlığına soru önergesi vermiştik. Ne yazık ki cevap gelmediği gibi yüz binlerce gencimizin sorununa çözüm de üretilmedi. Ülkemizin birçok okulunda hâlâ öğretmen açığı bulunurken iktidarın öğretmen atamalarında mülakat komisyonu eliyle uyguladığı kıyıma göz yummamak gerekmektedir” dedi.

Liyakatten uzak, hak edene değil yandaşa yetki verme anlayışının her geçen gün ülke adına daha vahim sonuçlar doğurduğuna işaret eden Tarhan “Kamudaki tüm atamalarda ve öğretmen atamalarında liyakat ve adalet sistemi yeniden kurulmadıkça ülkemizin içinde bulunduğu zorlukları aşması çok zor olacaktır” dedi. (HABER MERKEZİ)