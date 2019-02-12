Şaibeli KPSS mülakat sonuçları Meclis gündeminde

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ‘Türkiye birincisini mülakatta elediler’ haberimizi Meclis gündemine taşıdı. HDP’li Ersoy, KPSS’de hem Türkiye birinciliği hem de ikinciliği olan Deniz Eren Demir’in, mülakat sınavında 54 puan alarak başarısız kabul edildiğini hatırlatarak “KPSS’de başarılı olan birçok öğretmen adayının elendiği sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları kamuoyunda tartışma yaratmıştır” dedi.

Yine kamuoyunda ALES’te sonuncu olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun akrabası Şeyda Çavuşoğlu’nun Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi tezli yüksek lisans programına kabul edilmesinin kamuoyunda adalet duygusunu sarstığına vurgu yapan Ersoy “Bu tür uygulamalar ile yurttaşların bir kısmı çalışma yaşamından yani toplumsal alandan tecrit edilmektedir. Yurttaşlık hakkı ortadan kaldırılmaktadır” dedi.

KPSS Türkiye birincisi olan Deniz Eren Demir'i mülakatla elediler

BAKANA SORULAR

HDP’li Ersoy Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Kamu kurumlarında görev yapmak için KPSS’de, Yüksek lisans yapabilmek için ALES’de alınan puanların bir önemi var mıdır?

Mülakat sınavları hangi bilimsel kriterlerle yapılmaktadır? Mülakat puanları güvenlik soruşturması sonucu mu verilmektedir?

Mülakat sınavlarının kayıt altına alınmadığı, tutanak vb. yazılı herhangi bir belge olmadığı da düşünüldüğünde; mülakat sınavına giren bir kişi başarılı olduğunu nasıl kanıtlayacaktır? İdarenin keyfiyeti nasıl engellenecektir?

Mülakat sistemi ve güvenlik soruşturmaları; iktidar partisinden olmayan, onlar gibi düşünmeyen ya da iktidarın onay vermediği kesimleri elemek için mi kullanılmaktadır?

Şeyda Çavuşoğlu’nun, toplamda 45 puanla 5 kişilik asil listede yer aldığı programın yedek listesinde 51-54 puan alan adayların olduğu, 58-60 arası puan alan çok sayıda adayın ise yedek listede dahi yer almadığı doğru mudur?

KPSS’DE DERECE YAPANLAR MÜLAKATTA NASIL ELENDİ?

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ da Aralık 2018’de yapılan mülakatta 1000’e yakın öğretmen adayının baraj altı bırakıldığını belirterek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Baraj altında bırakılan 202 öğretmen adayının bilgilerini Bakan Selçuk’a sunduklarını, bu kişiler arasında Türkiye genelinde derece yapmış olanların da bulunduğuna vurgu yapan Dağ “Ancak mülakatta 60’ın altında puan verildiği için bu kişiler tercih haklarından mahrum bırakıldı. Normalde Milli Eğitim Bakanlığı, adayların mülakat puanının KPSS puanının en düşük 3 eksiği ve en fazla 3 artısı olabileceğini belirtmesine rağmen aralık mülakatında bunun açıkça gözetilmediğini görmekteyiz” dedi.

KPSS sınavını başarı ile geçmiş fakat mülakattan baraj altında bırakılmış yüzlerce genç öğretmen adayının mağdur edildiğini belirten Dağ, Bakan Selçuk’a şu soruları yöneltti: