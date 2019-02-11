    • KPSS Türkiye birincisi olan Deniz Eren Demir'i mülakatla elediler

    KPSS’de fizik öğretmenliği branşında Türkiye birincisi olan fakat mulakatta 54,00 verilerek atanmayan Deniz Eren Demir, yaşadıklarını anlattı.

    11 Şubat 2019 04:30
    Son Güncellenme Tarihi: 12 Şubat 2019 07:25
    Paylaş

    Deniz Eren DEMİR

    Ben 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda 88,295750 puan aldım. ÖSYM’nin açıkladığı sıralamalara göre fizik öğretmenliği branşında Türkiye birincisi, fizik ve fizik öğretmenliği branşında ise Türkiye ikincisi oldum. Ardından 14 Aralık 2018 tarihinde yapılan mülakat sınavına katıldım. Mülakat sınavında tüm sorulara doğru cevap vermeme rağmen 54,00 puan alarak başarısız kabul edildim.

    2016 yılında katıldığım KPSS sınavında da 90,02728 puan almıştım ve yine ÖSYM’nin açıkladığı sıralamada fizik öğretmeliği alanında Türkiye ikincisi, fizik öğretmenliği ve fizik alanında Türkiye dördüncüsü olmuştum. O sene ilk defa mülakat sistemi uygulanmıştı ve iki atama yapılmıştı. Ben de her iki mülakata da başvurdum. 2016 yılında katıldığım mülakatta 95,67, 2017 yılında katıldığım mülakatta 93,00 puan almıştım. 2017 yılında evlilik sürecine başlamıştım. Zorunlu hizmetin altı sene olmasından ve yaşadığım il olan İstanbul’a atama yapılmamasından dolayı atama isteyememiştim. Bu durum beni çok üzmüştü. Şartlarımı düzenleyip iki sene sonra tekrar sınava girdim. Bir yandan özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaparken bir yandan da bu sınava çalışmamı gerektiren zorlu bir süreç geçirdim. Çok emek harcayarak ve birçok şeyden ödün vererek geçirdiğim bu sürecin sonunda  sınav başarımın yüksek olması beni çok sevindirmişken böyle bir durumla karşılaşınca çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım.

    Mülakatlarda, daha önceden hazırlanmış kapalı zarflarda sorular bulunuyor. Birini seçiyor ve soruları sözlü olarak yanıtlıyorsunuz. Girdiğim mülakatların hiçbirinde komisyon üyeleri tarafından zarfın içinde bulunanların dışında bir soru ile karşılaşmadım. 54 puan verilen son mülakatımda da sorulan soruları yanıtlarken puanımın düşük verilmesine neden olacak herhangi bir durum yoktu. Zaten MEB tarafından açıklanan mülakat yönetmeliğine göre ölçülen kriterler; ifade yeteneği, muhakeme gücü, iletişim becerileri, ikna gücü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık ve eğitimcilik nitelikleri olarak belirtilmiş. Ben geçen bir yıllık süre içerisinde ne oldu da kendimi ifade edemez hale geldim ve bu kadar farklı mülakat puanları aldım anlamış değilim.

    Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, 13 Aralık 2018 tarihinde; “... adaylara, KPSS sınavındaki puanlarının aynısının verilmesi yönünde talimatı olduğunu, ilk öğretmenlik mülakatında adaylara kesinlikle fazladan puan verilmeyeceğini, güvenlik soruşturmasını geçen öğretmen adaylarına KPSS puanlarının aynısının verileceğini” açıkladı. Bu açıklamadan yola çıkarak, mülakat puanımın bir güvenlik soruşturması sonucunda verildiğini düşünmekteyim. Ancak verilen puan mülakat sonucu olduğundan hukuki olarak da sıkışmış bir durumdayım. Bildiğim kadarıyla mülakatlarda herhangi bir ses ya da görüntü kaydı alınmıyor, bu yüzden de mülakatımın iyi geçtiğini kanıtlamak gibi bir şansım yok. Bana güvenlik soruşturması sonucunda böyle bir karar verildiği de bayan edilmediğinden, buna karşı çıkma şansım da bulunmuyor. Bugüne kadar güvenlik soruşturmasından geçmeme engel olacak herhangi bir durumum bulunmuyor. Trafik cezası bile olmayan bir vatandaş olarak neden bu durumla karşı karşıya kaldığımı anlayamıyorum.

    Ben öğretmen olmayı küçük yaşlarımdan itibaren istedim. 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünde eğitimime başladım. Fakat öğretmen olma arzum nedeni ile mühendislik eğitimimi bıraktım ve yeniden sınava girerek 2003 yılında Marmara Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümünü kazandım. Öğretmen olabilmem için geçmem gereken bir sınav olan KPSS’yi kazanmak için de olağanüstü çaba sarf ettim. Sonuçta okulumu iyi bir ortalama ile bitirerek ve KPSS’de yüksek puan alarak öğretmen olabilmek için yeterliliğim olduğunu gösterdim. Senelerdir harcadığım emeklerin bir anda bir kenara atılıp mesleğimi yapmamı engelleyen bu durumu üzüntü içinde yaşamaktayım. Yedi senedir “FETÖ” ile hiçbir bağlantısı bulunmayan özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışıyorum. Öğrencilerime faydalı olmak adına özverili bir çalışma yürütüyorum. Birçok öğrencimin tıp fakültelerine ve ülkemizin iyi okullarının mühendislik bölümlerine yerleşmesinde katkımın olmasından dolayı çok mutluyum. İstiyorum ki, bu dönemde kazandığım tecrübelerimle devlet okullarında öğretmenlik yaparak hem öğrencilerime hem de ülkeme faydalı biri olabileyim.

    KPSS’den 85, mülakattan 55 puan aldı, tercih hakkı bile yok

    KPSS’den 85, mülakattan 55 puan aldı, tercih hakkı bile yok

    Öğretmen atamasından geriye kalanlar: Ya işsizlik, ya asgari ücret

    Öğretmen atamasından geriye kalanlar: Ya işsizlik, ya asgari ücret

    Ücretli öğretmenler atama şartlarına tepki gösterdi

    Ücretli öğretmenler atama şartlarına tepki gösterdi

    Bakan Çavuşoğlu'nun ALES'te sonuncu olan akrabasına "torpil" iddiası

    Bakan Çavuşoğlu'nun ALES'te sonuncu olan akrabasına "torpil" iddiası

    MEB’in öğretmen vizyonu: Medyumluk mu, kahinlik mi?

    Adnan GÜMÜŞ

    MEB’in öğretmen vizyonu: Medyumluk mu, kahinlik mi?

    Vatan haini kiralık mühendis(?)

    Arif NACAROĞLU

    Vatan haini kiralık mühendis(?)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismi değişiyor
    SONRAKİ HABER

    Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımına fırtına engeli
    YAZARLAR
    İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    2019 Ocak zamları ve işçilerin mücadelesi

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    31 Mart seçimlerine giderken saha bize ne söylüyor?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Tehlike çanları

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Sendikasızlaştırmanın kısa öyküsü

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    100 yıl önce hekimler: ‘Yaşasın özgürlük’

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    Rejimin silahlı ve kalemli güçleri seçim dönemi korku salma sezonunu açtı: Bak hakim yüzü bile göremezsiniz, vururuz ha!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Almanca
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İran devrim muhafızlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı: 20 ölü
    İran devrim muhafızlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı: 20 ölü

    İran'da Devrim Muhafızları'nı taşıyan otobüse canlı bomba saldırısı düzenlendi. 20 kişi öldü.

    GÜNCELLENDİ
    Yıldız Teknik Üniversitesinde sanata rektörlük sansürü
    Yıldız Teknik Üniversitesinde sanata rektörlük sansürü

    Yeni Akit gazetesinin Y.T.Ü ile ilgili haberinin ardından öğrencilerin panolarda bulunan reprodüksiyon eserleri rektörlük kararıyla kaldırıldı.

    Kocaeli'de İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı istifa etti
    Kocaeli'de İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı istifa etti

    Kocaeli'de, İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gencer görevinden istifa etti.

    Kanada’da yolsuzluk tartışması krize dönüştü
    Kanada’da yolsuzluk tartışması krize dönüştü

    Kanada’da yolsuzluk tartışması nedeniyle görevden alınıp Gazilerle İlişkiler Bakanlığına atanan Jody Wilson-Raybould görevinden istifa etti.

    Gazeteci Çağdaş Kaplan hakkında bir iddianame daha hazırlandı
    Gazeteci Çağdaş Kaplan hakkında bir iddianame daha hazırlandı

    İddianamede evrensel.net de “terör örgütü güdümünde yayın yapan” bir medya kuruluşu ilan edildi.

    ABD'de çocuklara istismarda bulunan 63 rahibin ismi açıklandı
    ABD'de çocuklara istismarda bulunan 63 rahibin ismi açıklandı

    New Jersey eyaletinde kiliselerde çocuklara yönelik tacizde bulunduğu tespit edilen 63 rahibin ismi açıklandı.

    CHP Milletvekili Girgin: Ülkemizin sorunu rant yüzünden çöken mimari
    CHP Milletvekili Girgin: Ülkemizin sorunu rant yüzünden çöken mimari

    CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, İstanbul Kartal’da çöken binaya ilişkin soru önergesi verdi.

    Liberya’da altın madeninde göçük: 5 ölü, 40 kayıp
    Liberya’da altın madeninde göçük: 5 ölü, 40 kayıp

    Liberya’nın Nimba bölgesindeki bir madende göçük yaşandı. Göçük altında kalan 5 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi yaralandı, 40 işçi kayıp.

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    GÜNCELLENDİ
    MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve MHK istifa etti
    MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve MHK istifa etti
    Cam kemik hastası Elif Gamze Bozo’dan Öykü Arin için sergi
    Cam kemik hastası Elif Gamze Bozo’dan Öykü Arin için sergi
    UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray yarın Benfica’yı ağırlıyor
    UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray yarın Benfica’yı ağırlıyor
    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu: Roma evinde PSG dışarıda güldü
    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu: Roma evinde PSG dışarıda güldü
    TRT, Demirtaş videosunu YouTube’dan kaldırttı: Telif mi, sansür mü?
    TRT, Demirtaş videosunu YouTube’dan kaldırttı: Telif mi, sansür mü?

    TRT’nin, YouTube’a yaptığı telif ihlali başvurusu ile Demirtaş, Buldan ve Temelli’nin propaganda videolarını kaldırttığı ortaya çıktı.

    Cezayir'in en büyük limanında işçiler greve gitti
    Cezayir'in en büyük limanında işçiler greve gitti

    Cezayir'in en büyük limanında ücret artışı talep eden işçiler greve çıktı. Grev nedeniyle 13 gemi yük boşaltmayı bekliyor.

    Bursa Demokrasi Güçleri: Şehrimizi birlikte yönetelim
    Bursa Demokrasi Güçleri: Şehrimizi birlikte yönetelim

    Bursa Demokrasi Güçleri yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Taleplerini sıralayan emekçiler, denetlenebilen yönetimler istendi.

    'Türkeş Üniversitesi' teklifinde Bahçeli'yi rahatsız edecek imza
    'Türkeş Üniversitesi' teklifinde Bahçeli'yi rahatsız edecek imza

    Üniversitenin adının Alparslan Türkeş diye değiştirilmesini öngören teklifte MHP'den ayrılarak AKP'ye geçen Yıldırım Türkeş'in imzası bulunuyor.

    GÜNCELLENDİ
    DİSK 52 yaşında: Vakit işçi sınıfı için yeniden ayağa kalkış vaktidir
    DİSK 52 yaşında: Vakit işçi sınıfı için yeniden ayağa kalkış vaktidir

    DİSK, 52. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Saraçhane Parkında açıklama yaptı.

    İlaç fiyatlarına yüzde 26,4 oranında zam yapıldı
    İlaç fiyatlarına yüzde 26,4 oranında zam yapıldı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarında yüzde 26,4 oranında zam yapıldığını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Hastaneye kaldırılan Leyla Güven tedaviyi reddetti, evine döndü
    Hastaneye kaldırılan Leyla Güven tedaviyi reddetti, evine döndü

    98 gündür açlık grevinde bulunan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan DTK Eş Başkanı Leyla Güven tıbbi müdahaleyi reddetti ve evine geri döndü.

    TARİŞ direnişine Barış Atay'dan dayanışma ziyareti
    TARİŞ direnişine Barış Atay'dan dayanışma ziyareti

    TARİŞ direnişinin 99. gününde TİP Hatay Milletvekili Barış Atay işçileri ziyaret etti.

    Yüksek fiyatlar ve KPSS adaletsizliği TBMM’nin gündemine giremedi
    Yüksek fiyatlar ve KPSS adaletsizliği TBMM’nin gündemine giremedi

    Yüksek fiyatlar ve mülakat adaletsizliğine ilişkin sunulan araştırma önergeleri AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

    IPI: İktidar, medyanın yüzde 95’ini etkisi altına aldı
    IPI: İktidar, medyanın yüzde 95’ini etkisi altına aldı

    Uluslararası Basın Enstitüsünün Türkiye raporuna göre 15 Temmuz'dan bu yana 170 medya kuruluşu ve basımevi kapatıldı.

    Raporlarla iktidarın tepkisini çeken Sayıştay'da değişim
    Raporlarla iktidarın tepkisini çeken Sayıştay'da değişim

    Sayıştay 3. Daire Üyesi Mustafa Atalar ile 4. Daire Üyesi Hasan Basri Yılmaz, daire başkanlıklarına getirildi.

    GÜNCELLENDİ
    Van’da Leyla Güven yürüyüşüne saldırı: 2 yaralı
    Van’da Leyla Güven yürüyüşüne saldırı: 2 yaralı

    Van'dan Diyarbakır’a yürümeye başlayan HDP üye ve yöneticilerine polis saldırdı. Gaz ve plastik mermilerle 2 kişi yaralandı.

    Vatandaşın filesi esnafın kesesi boş
    Vatandaşın filesi esnafın kesesi boş

    İstanbul Şirinevler Meydanı’ndaki tanzim satış noktasında sağanak yağmura rağmen yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

    Eşit ücret isteyen İsveçli kadınlar 8 Mart öncesi sokağa çıktı
    Eşit ücret isteyen İsveçli kadınlar 8 Mart öncesi sokağa çıktı

    İsveç’te kadınlar, erkekler ve kadınlar arasındaki ücret eşitsizliğine dikkat çekmek için gösteri düzenledi.

    Banka çalışanı Kemal Özden neden öldü?
    Banka çalışanı Kemal Özden neden öldü?

    Banka çalışanı Kemal Özden, 9 Şubat’ta hayatını kaybetti. Özden’in ölümüne beyin kanaması neden oldu. Peki beyin kanamasının sebebi neydi?

    Hayali camilere atanan imamlar Meclis gündeminde
    Hayali camilere atanan imamlar Meclis gündeminde

    Dersim'de Diyanet İşleri Başkanlığının metruk binaları cami gibi göstererek imam ve personel ataması Meclis gündemine taşındı.