Tutuklu Gazeteci İdris Yılmaz hakkında bir dava daha açıldı

Tutuklu Gazeteci İdris Yılmaz hakkında bir "tanık" ifadesi doğrultusunda "terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla yeni bir dava açıldı. İlçede yaşanan hukuksuzlukları haberleştirdiği için kendisinden intikam alındığını belirten Yılmaz, "Onlar hukuksuzluk ben gazetecilik yapmaya devam edeceğim" dedi.

Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan ve daha önce yargılandığı davalardan dolayı yaklaşık 10 yıl kadar hapis cezası alan Gazeteci İdris Yılmaz hakkında "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" iddialarıyla yeni bir dava açıldı. Van 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianamenin "terör örgütü üyeliği" bölümü bir itirafçının ifadelerine dayandırılırken, Yılmaz’ın sosyal medya paylaşımları ise örgüt propagandası sayıldı.

"GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Konuyla ilgili olarak Mezopotamya Ajansına mektup yazan Yılmaz, "Belli ki Erciş Adliyesi ve kolluk güçleri işlerini güçlerini bırakmış tamamen bana yoğunlaşarak mahkumiyetimin uzatılması için ellerinden geleni yapıyor." dedi. Erciş’te yaşanan hukuksuzlukların üzerine gittiği için bu durumlara maruz kaldığını ifade eden Yılmaz, "Amaç içerideki tutukluluk süremi uzatmak ve diğer kirli çamaşırlarını açığa çıkarmama konusunda bana engel oluşturmaktır. Ben bu baskılara ve hukuksuzluklara teslim olmayacağım. Onlar korkularını intikam aracına dönüştürüp hukuksuzluklarını yapadursun ama ben kendi gazeteciliğimi yapmaya devam edeceğim" dedi. (Van/MA)

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