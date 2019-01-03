03 Ocak 2019 12:41
Son Düzenlenme Tarihi: 03 Ocak 2019 18:11

Gazeteci İdris Yılmaz’a verilen hapis cezasını avukatıyla konuştuk

6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci İdris Yılmaz: Bu davayla sadece ben değil gazetecilik mesleği de hedefte.

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Gazeteci İdris Yılmaz’a verilen hapis cezasını avukatıyla konuştuk

Fotoğraf: MA

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    Meltem AKYOL

    Gazeteci İdris Yılmaz, “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davanın Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

    Yılmaz savunmasında yalnızca kendisinin değil, gazetecilik mesleğinin hedef alındığını belirtti. Duruşma sonrası gazetemize konuşan Avukat Zelal Pelin Doğan, savunma tarafının yargılamada etkisiz bırakıldığının altını çizdi. Hiçbir taleplerinin kabul görmediğini belirten Doğan, Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduklarını, istinaf ve Yargıtay süreçlerini işleteceklerini belirtti.

    YILMAZ: GAZETECİLİK DE HEDEFTE

    Tutuklu Gazeteci İdris Yılmaz, Afrin operasyonu ile ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, 22 Ocak’ta “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” iddiasıyla tutuklandı. Yılmaz’ın bu dosyadaki tutukluğu 16 Mayıs’ta sona erdi fakat Yılmaz hakkında bu kez de ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla açılan bu dosya kapsamında tekrar tutuklandı.

    Yılmaz hakkında, 2018 yılının Şubat ayında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Avukatlar Gazeteci Yılmaz’ın fiziki olarak mahkemeye getirilerek savunma vermesini talep etti ancak mahkeme bu talebi reddetti. Tutuklu bulunduğu Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan Yılmaz, “Haberlerim nedeniyle bir çok kez hedef gösterildim, tehditler aldım. Bana ‘seni dört duvar arasında çürüteceğiz’ dediler” diyerek bu dava ile kendisinin yanı sıra gazetecilik mesleğinin de hedef alındığını söyledi.

    MAHKEME TALEPLERİ GÖRMEZDEN GELDİ

    Duruşmada savunma yapan Yılmaz’ın sözü mahkeme başkanı tarafından sık sık kesildi. SEGBİS siteminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Yılmaz’ın sesi de çok sağlıklı duyulamadı.

    İlk duruşmada yaşanan aksaklıkları da hatılatan Avukatlar, Yılmaz’ın mahkeme önünde savunma yapmasını, tanığın da ifadesinin mahkeme önünde alınmasını talep etti. Talepleri dikkate almayan mahkeme heyeti davanın ikinci duruşmasında Yılmaz’ı “terör örgütü üyeliği” suçlamasından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

    DELİLLER BİLE ARAŞTIRILMADI

    Duruşma sonrası gazetemize bilgi veren Avukat Zelal Pelin Doğan, şunları söyledi: “İddianamede bir not var, İdris’in yalnızca ismi, doğum tarihi ve telefon numarası doğru bu olan. Diğer bütün bilgiler yanlış bu notta. Ama bu not yine de delil. Söz konusu notta yalnızca herkes tarafından bilinebilen bilgilerin uyuşmasına dikkat çektik, bunun üyeliğe ilişkin kesin bir delil teşkil edemeyeceğini söyledik ve araştırma istedik, reddedildi. Bir de tanık ifadesi var. Tanık beyanının çok fazla çelişki taşıdığını belirterek, beyanların doğruluğunun araştırılmasını talep ettik, bu taleplerimiz bu duruşmada reddedildi. İlk duruşmada SEGBİS nedeniyle pek çok aksaklık yaşandığını aktardık, bu duruşmada da benzer şeylerin yaşandığına dikkat çektik ve daha ikinci duruşmada karar verilemeyeceğini belirttik. İdris Yılmaz’ın en azından bir sonraki celseye getirilerek savunmasının fiziken alınmasını talep ettik, reddedildi ve mahkeme karar verdi.”

    SIRADA İSTİNAF, YARGITAY, AİHM VAR

    “31 Aralık’ta özgürlük ve güvenlik hakkı’ ile ‘adil yargılanma hakkı’nın ihlal edildiği gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi başvuru yaptıklarını belirten Doğan, “Savunma tarafı yargılamada etkisiz bırakılıyor. Hiçbir talebimiz kabul görmedi. Şimdi istinaf ve Yargıtay süreçleri var önümüzde. Durum aleyhimize gelirse süreç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesibe (AİHM) kadar süreç işleyecek” dedi.

     

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