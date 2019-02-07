Gazeteci İdris Yılmaz "korucuların şiddet" davasından beraat etti

Korucuların çocuğa şiddet uyguladığı görüntüleri haberleştirdiği için hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası verilen Gazeteci İdris Yılmaz için yapılan itirazı değerlendiren İstinaf Mahkemesi beraat kararı verdi. Yaptığı haberlerden dolayı "örgüt üyeliği" iddiasıyla 6 yıl, 3 ay hapis cezası verilen Gazeteci Yılmaz, 1 yılı aşkın bir süredir cezaevinde.

Van'ın Erciş ilçesinde korucuların bir çocuğa şiddet uyguladığına dair görüntüleri haber yaptığı için hakkında “basın yoluyla iftira” davası açılan tutuklu Gazeteci İdris Yılmaz’a Erciş 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Yerel mahkemenin verdiği karara itiraz üzerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Erzurum Bölge Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi cezaya ilişkin kararını vererek suça konu olan haberde iftira suçunun yasal unsurlarının bulunmadığı, sözü geçen haberin basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğinin anlaşıldığına karar verdi.

Gazeteci Yılmaz'a CMK 223/2-a maddesi gereğince beraat kararı verilmesi gerekirken mahkumiyet kararı verildiğini söyleyen mahkeme, Yılmaz'ın istinaf istemini yerinde gördüğünü belirtti. Mahkeme yeniden duruşma yapılmaksızın, sanık hakkında iftira suçundan verilen mahkumiyet kararını tümüyle kaldırarak yerine sanığın üzerine atılı eylemin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle CMK’nın 223/1-a maddesi gereğince beraatına oy birliği ile karar verdi. (Van/MA)

Gazeteci İdris Yılmaz’a verilen hapis cezasını avukatıyla konuştuk