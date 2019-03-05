Tutuklu Gazeteci İdris Yılmaz cezaevinden yazdı: Gazeteler verilmiyor

Elazığ 1 No.lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Gazeteci İdris Yılmaz, gönderdiği mektupta cezaevindeki hak ihlallerini yazdı.

Kendilerine verilen gazetelerde ciddi kısıtlamalar bulunduğunu belirten Yılmaz, Evrensel ile BirGün gazetelerinin birçok sayısına "Cezaevi güvenliğini tehdit ettiği" gerekçesiyle el konulduğunu belirtti. Yılmaz, “Yeni Yaşam gazetesi ise 'İyileştirmeyi engelliyor' yani yaptığı haber ve yazılarla ‘ehlileştirmeyi’ önlüyor gerekçesiyle yasaklandı. Bize gelen kargolar da hiçbir gerekçe gösterilmeden geri gönderiliyor” diye yazdı.

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‘DURUŞMA TUTANAKLARIM VERİLMİYOR’

Kendi durumuna ilişkin de bilgi veren Gazeteci Yılmaz, “Yaklaşık bir aydır kantin fişlerinde hükümlü olduğumu görmekteyim. Hangi dosyada hükümlü olduğuma ilişkin bana herhangi bir bilgi verilmiyor. Yazdığım dilekçelere verdikleri cevapta kendilerinin de bundan haberdar olmadıklarını, hükümlü olduğuma yönelik bilgi sahibi olmadıklarını belirtiyorlar. Ama sistemde hükümlü olarak görünüyormuşum. Mahkeme kararları, duruşma tutanaklarım bana verilmiyor. Dolayısıyla itiraz hakkımı da kullanamıyorum” dedi.

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Cezaevinde, siyasi tutuklulara yönelik baskılara her gün yenilerinin eklendiğini vurgulayan Yılmaz, “Sohbet, bilgi edinme, kurs, kütüphane, Kürtçe mektup ve kitap haklarımızın engellenmesiyle birlikte fiziki şiddetin, cezaevindeki bazı personellerin sözlü tacizlerinin, tahriklerinin ardı arkası kesilmiyor” dedi.

İDRİS YILMAZ, 22 OCAK 2018’DEN BERİ TUTUKLU

Gazeteci İdris Yılmaz, 22 Ocak 2018’de Van’ın Erciş ilçesindeki evine yapılan baskında gözaltına alınarak tutuklandı. Yaptığı haberlerden dolayı hakkında dava açılan Yılmaz’a Van 5’inci Ağır Ceza Mahkemesince görülen ikinci duruşmada 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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Erciş 1’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen bir başka davada, korucuların bir çocuğa şiddet uyguladığı görüntüleri haberleştirdiği için 1 yıl 3 ay hapis cezası verilen Yılmaz için yapılan itirazı değerlendiren Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi beraat kararı vermişti. (MEDYA SERVİSİ)

Gazeteci İdris Yılmaz’a 1 yıl 3 ay hapis