Tutuklu gazeteci İdris Yılmaz: Gazete verilmiyor, oy kullanamayacağız…

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle bir yılı aşkın süredir Elazığ Cezaevinde tutuklu bulunan Gazeteci İdris Yılmaz, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerdeki oy kullanma haklarının, Elazığ İlçe Seçim Kurulunun ‘Yerleşim yeri haricinde oy kullanamaz’ gerekçesiyle ellerinden alındığını söyledi. Yılmaz, abone oldukları halde Evrensel, BirGün ve Cumhuriyet gazetelerinin bazı sayılarının “Kurum güvenliğini tehlikeye attığı haberlere yer verdikleri” iddiasıyla verilmediğini aktardı.

Tutuklu Gazeteci İdris Yılmaz, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneğine (MLSA) gönderdiği mektupta, hapishanede maruz bırakıldıkları hukuksuz uygulamaları anlattı. Yılmaz, Elazığ Cezaevinde tutuklu bulunan mahpusların, 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanabilmek için verdikleri dilekçenin Elazığ 1. Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca reddedildiğini söyledi. Ret kararında Yüksek Seçim Kurulunun 28 Aralık 2018 tarihli kararının sonuç bölümünü hatırlatan Elazığ 1. Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, ‘Tutuklu ve hükümlüler yerleşim yeri haricinde oy kullanamaz’ dedi:

“Başkanlığımızca yapılan değerlendirme sonucu, taksirli suçlardan hüküm giyenler ile tutuklu seçmenlerin kayıtlı olduğu adres ile hapishanenin farklı olduğu il ve ilçelerde hiçbir seçim için oy kullanamayacaklarına, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin oy kullanabilmeleri için yerleşim yeri adresinin esas alındığı, diğer adres olarak nüfus müdürlüklerine yapılacak adres kayıtlarının oy kullanabilmek için yeterli olmadığı anlaşılmakla talep sahiplerinin reddine karar vermek gerekmiştir.”

Tutuklu ve taksirli suçtan hükümlülerin oy kullanmasına engel

TUTUKLU GAZETECİ HAPİSHANEDE GAZETE ÇIKARIYOR

Yılmaz, abone oldukları halde Evrensel, BirGün ve Cumhuriyet gazetelerinin bazı sayılarının “Kurum güvenliğini tehlikeye attığı haberlere yer verdikleri” iddiasıyla verilmediğini aktardı. Yine abonesi oldukları Yeni Yaşam gazetesinin ise “Hükümlü ve tutukluların iyileştirilmesine engel olduğu” gibi bir dizi gerekçe ile yasaklandığını söyleyen Yılmaz, “Çareyi gazeteleri yasaklamada bulmaları aslında ciddi bir hastalığın ve rahatsızlığın belirtisidir” dedi.

Yılmaz, hapishane yönetimince yasaklanan Yeni Yaşam gazetesine alternatif olarak ‘İnadına Yaşam’ başlıklı A4 sayfalarıyla bir gazete oluşturduğunu anlattı:

“Gazete 12 sayfalık. Kültür, yaşam, iktidarın sansürleyemediği haberler, aynı zamanda karikatür ve mizah içeriyor. Haberleri klavye yerine kalemle yazıyorum. Fotoğraf yerine karikatür çiziyoruz. Şimdilik haftalık inadına süreli olarak yayımlanmaktadır. Matbaa ve dağıtım masrafımız olmadığı için dağıtımı da ücretsiz yapıyoruz. Size de bir sayı göndermek isterdim fakat iyi biliyorum ki ‘iyileştirmeyi engelleyeceği’ gerekçesiyle mektup okuma komisyonun sansürüne takılacak; kağıda ve emeğe yazık olacak. Belki bir başka sefere.”

Yılmaz, hapishane içinde çıkardığı gazeteye destek olmak isteyenlerin de kitap göndererek* katkı sunabileceklerini söyledi.

‘SAĞLIK DURUMUM KÖTÜYE GİDİYOR’

Astım ve bronşit hastası olan Yılmaz, bulunduğu üçlü odada sigara içildiğini, bu nedenle defalarca rahatsızlandığını, sigarasız bir odaya geçmek için verdiği dilekçeye cevap verilmediğini ifade etti:

“Çıktığım revir doktoru bana sadece Ventolin isimli bir ilaç vererek bu ilacın dışında tedavi yönteminin olmadığını, çözüm olarak dilekçe yazıp sigarasız bir odaya geçmem için talepte bulunmamı önerdi. Hatta rahatsızlığıma ilişkin dilekçelerin dikkate alınması amacıyla bir rapor da yazdı. Bu raporla birlikte yazdığım dilekçeye cevap verilmiyor ve her geçen gün sağlık durumum kötüye gidiyor. Geceleri nefes alamıyorum, sabaha kadar öksürüyorum. Anlayacağınız burada hayati meseleler bile dikkate alınmıyor. Ölüme terk edilmediğimiz gibi yaşamdan da koparılmaya çalışılmaktayız.”

‘CEZAEVİ YÖNETİMİ TELEFONLARIMIZA ÇIKMIYOR’

Evrensel'e konuşan MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş da Elazığ Cezaevindeki keyfi uygulamalara dikkat çekti:

“MLSA avukatlarının temsil ettiği gazeteciler farklı cezaevlerinde bulunuyor. Maalesef her cezaevinde keyfi uygulamalarla karşılaşılıyor ancak Elazığ Cezaevinde bunları çok yoğun olarak görüyoruz. İdris ve oradaki diğer arkadaşlar daha önce Kürtçe kitap yasağı, gece yarısı koğuşlarına girilerek ırkçı marşlarla taciz edilmeleri gibi psikolojik tacizlerden bahsetmişlerdi. Astım hastası olan İdris’in yanında sigara içilen bir ortama izin verilmesi gibi durumlar konusunda müdahale şansımız olmuyor. Cezaevi yönetimi bu tür sorunlarla ilgili yapılan aramalarda telefona çıkmıyor, hep ‘Daha sonra arayın’ deniyor. Avukatlarımız gittiğinde şikayetlerimizi dinlemek için görüşmeyi de kabul etmiyorlar.”

*Kitap göndermek isteyen okurlarımız için adres: İdris Yılmaz/1. No’lu Yük. Güv. C.İ.K. Elazığ

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