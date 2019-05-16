TRT çalışanları tasfiyeye karşı bir araya geliyor

TRT, İstihdam Fazlası Personel adını verdiği listelerle personel tasfiyesine gidiyor. 2018 Temmuz’da çıkarılan kanun hükmünde kararnameye (KHK) dayanılarak hazırlanan ilk listeyle 169 personel tasfiye ediliyor. TRT çalışanları duruma tepkili.

169 kişilik ‘İlk İFP Listesi’nde, aktif olarak yayın yapan spiker, prodüktör, muhabir, kameraman, teknisyen, mühendis, sanatçı kadrolarındaki nitelikli personel var ve istihdam fazlası olarak Devlet Personel Başkanlığı havuzuna gönderiliyorlar.

TRT çalışanları yaptıkları açıklamada “TRT yıllardır yayınlarını gerçekleştiren, yayıncılık faaliyetinin çeşitli iş alanlarında hizmet vermiş, nitelikli personeline ‘Artık sana ihtiyacım yok’ diyor. Bunu da İFP-İstihdam Fazlası Personel adını verdiği listelerle duyuruyor. Tüm bunlar Temmuz 2018’de çıkarılan bir yıl süreli KHK çerçevesinde yapılıyor, kurum bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. 169 çalışanın içinde bulunduğu ‘İlk İFP Listesi’ açıklandı. ‘İlk İFP Listesi’ diyoruz, çünkü devamının geleceğinden endişe ediyoruz” dedi.

TRT çalışanları tasfiyeye tepki göstermek için yarın(17 Mayıs) TRT İstanbul Radyosu önünde saat 11.30’da basın açıklaması yapacak. (MEDYA SERVİSİ)

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