3600 ek gösterge teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Partinin polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireler gibi devlet memurları için yaptığı TBMM'deki 3600 ek gösterge yasa teklifi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Teklifin lehinde söz alan İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, “İYİ Parti olarak öğretmenlerimizin, polislerimizin, sağlık çalışanlarımızın, din görevlilerimizin ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağımıza söz verdik. Kanun teklifimiz Mecliste duruyor. Araştırma önergemiz de AKP ve MHP işbirliği ile reddedildi” dedi.

ERDOĞAN SEÇİM VAADİ OLARAK KULLANMIŞTI

Geçtiğimiz 14 Mart'ta Bilkent Şehir Hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili “Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur” demişti.

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da 3600 ek gösterge hakkı için eylem yapan sağlık emekçilerine ise polis biber gazı ve tazyikli su ile saldırmış, bazı sağlık emekçileri gözaltına alınmıştı.

Kamu emekçileri ayrıca 3600 ek göstergenin bir hak olduğunu ifade ederek bunu hükümetin seçim vaadi olarak kullanmasına da defalarca kez yaptıkları açıklama ile tepki göstermiş ve düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini istemişti. (HABER MERKEZİ)

Ankara’da 3600 ek gösterge için eylem yapan emekçilere polis saldırdı

SES, 3600 ek gösterge hakkını istiyor

KESK üyesi emekçiler 3600 ek gösterge için açıklama yaptı