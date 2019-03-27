KESK üyesi emekçiler 3600 ek gösterge için açıklama yaptı

KESK üyeleri 3600 ek gösterge ile ilgili Kocaeli İzmit İnsan Hakları Parkında basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesi seçim meydanlarında gündeme getirdiği ek göstergenin yine seçim malzemesi olarak kullanılmasına tepki gösteren kamu emekçileri, bu konuda somut adım atılmasını istedi.

Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan, “AKP iktidarı milyonlarca kamu emekçisini ve emeklisini oyalama taktiğini sürdürdü. 13 Aralık 2018 tarihinde açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planında sadece öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi yer almıştır. Böylece bırakalım tüm kamu emekçilerini kapsayan adil bir ek gösterge sistemini en başında 3600 ek gösterge sözü verilen diğer meslek grupları bile unutulmuştur” dedi.

Memur Sen ile hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde emekçilerin taleplerinin dikkate alınmadığını da söyleyen Turan, kamu emekçilerinin yıllardır dile getirdiği taleplerin seçim yatırımına dönüştürülmesine şöyle tepki gösterdi:

“Bilinmelidir ki, kamu emekçilerinin adil bir ek gösterge sistemini de içeren temel talepleri siyasal iktidarların bir lütfu değil, anayasamızla ve uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınan onurlu çalışma hakkının vazgeçilmez unsurlarıdır. En başından beri mücadele pusulasını iktidarların lütuf gibi gösterdiği vaatlere göre değil ‘hak verilmez, mücadele ile alınır’ ilkesine göre belirleyen bir konfederasyon olarak tüm kamu emekçilerini temel haklarına sahip çıkmak için omuz omuza vermeye, hakkımız olan düzenlemeleri seçim yatırımı haline dönüştürürken bile iş güvencemizi ortadan kaldırmaya çalışanlara hak ettikleri cevabı vermeye çağırıyoruz.” (Kocaeli/EVRENSEL)