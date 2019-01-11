SES, 3600 ek gösterge hakkını istiyor

KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, 3600 ek gösterge hakkı için Okmeydanı Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. “3600 ek gösterge hakkımız gasbedilemez” pankartı açan sağlık emekçileri adına açıklamayı SES Şişli Şube Eş Başkanı Ferdane Çakır okudu.

‘KRİZ GEREKÇESİYLE HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEMİZ İSTENİYOR’

“Sağlık ve sosyal hizmet alanında uygulanan politikalar ve bunun bir yansıması olarak ortaya çıkan emek rejimi ise emekçilerin sömürüsünü derinleştirerek intiharları ve ölümleri artırmıştır” diyen Çakır, “Savaş, çatışma, ötekileştirme ve baskı ile toplum yönetilmeye çalışılırken, yaratılan ekonomik kriz gerekçe yapılarak toplumun rıza göstermesi istenmektedir. Ekonomik krizin faturası gerek zamlarla, gerek ekonomi ve istihdam politikalarındaki düzenlemelerle emekçilere çıkarılmaya çalışılırken seçim vaatlerine de yansıyan haklı taleplerimizden kriz gerekçesiyle vazgeçmemiz isteniyor” dedi.

3600 ek göstergenin yeniden bir seçim malzemesi yapılmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Çakır, “Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin haklı ve meşru taleplerini 2019 yılında elde edeceğimize olan inancımızla, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ve halkımızı mücadelemize omuz vermeye çağırıyoruz” diyerek imza kampanyası başlattıklarını söyledi.

TALEPLER

SES Şişli Şube Eş Başkanı Ferdane Çakır taleplerini şöyle sıraladı:

3600 ek gösterge sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine de verilsin.

Enflasyonla eriyen ücretlerimizdeki kayıplar giderilsin, sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan emekçilerin en düşük temel ücreti 6 bin 500 TL olarak belirlensin ve tüm ödemeler emekliliğe de yansıtılsın.

Fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tamamını kapsasın, geçmiş çalışma yılları dahil edilsin ve fiili çalışma şartı kaldırılsın.

(İstanbul/EVRENSEL)