Ankara’da 3600 ek gösterge için eylem yapan emekçilere polis saldırdı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Konfederasyonu’nun (SES) 3600 ek gösterge, yıpranma payı, temel ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle Abdi İpekçi Parkı’nda yapmak istediği eyleme polis biber gazı ile saldırdı. SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ve Dev Sağlık-İş üyesi Furkan Bircan darbedilerek gözaltına alındı.

Polis saldırısı nedeniyle Dev Sağlık-İş Üyesi Furkan Bircan darbedilerek gözaltına alındı | Fotoğraf: Evrensel

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Konfederasyonu’nun (SES) 3600 ek gösterge, yıpranma payı, temel ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle yapmak istediği eyleme polis saldırdı. Türkiye’nin dört bir yanından sağlık emekçilerinin katılacağı eyleme izin vermeyen polis, Abdi İpekçi Parkı’nda toplanmak isteyen SES üyelerine müdahale etti. SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ve Furkan Bircan gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin açık alanda eylem yapılmasına izin vermemesinin ardından Vedat Dalokay Salonu’na “Faşizme Karşı Omuz Omuza” sloganlarıyla yürüyen kitle yeniden polisin müdahalesiyle karşılaştı. “Hemen içeri girmezseniz içerdeki etkinliğe de müdahale edeceğim” anonsu yapan polis biber gazı sıkarak eylemcileri darbetti. SES üyeleri polis saldırısının ardından Vedat Dalokay Salonu’na geçti. (Ankara/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel