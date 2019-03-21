Eğitim Sen: 3600 ek gösterge lütuf değil

Hükümetin kamu emekçilerine 3600 ek gösterge vaadini 24 Haziran'dan beri tutmadığına dikkat çeken Eğitim Sen, ek gösterge konusunda hak değil lütuf gibi davranılmasına tepki gösterdi. Eğitim Sen 3600 ek gösterge uygulamasının çalışan ya da emekli ayrımı yapılmaksızın hayata geçirilmesi mücadelesine devam edeceklerini belirterek, Cuma günü tüm okullarda bu konuda çağrıda bulunacaklarını duyurdu.

KESK'e bağlı Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada 3600 ek gösterge ile ilgili gelinen aşamanın eğitim ve bilim emekçileri açısından ekonomik bir talebin ötesine geçmiş durumda olduğu ifade edildi. İktidar partisinin 24 Haziran öncesi seçim meydanlarında, 24 Kasım öncesi kamuoyuna yapılan açıklamalarda, ikinci 100 günlük faaliyet raporunda tarih olarak belirtilmesine rağmen adım atmak bir yana bu konuda açıklama yapma gereği dahi duymadığına dikkat çekilen açıklamada, “Taleplerimizin, anayasal bir hak olan kamusal emeklilik hakkımızın seçim malzemesi yapılmasını kabul etmiyoruz. Bu konu bizim açımızdan mesleki itibarımızı hedef alan ve mesleğimize yönelik toplumsal algı yaratma meselesi haline gelmiştir” denildi.

'EK GÖSTERGE MÜJDESİ' İLE İLGİLİ HALA ADIM ATILMADI

Tüm kamu emekçilerinin emeklilikte insanca bir yaşam sürdürebilmesinin en temel hak olduğu kaydedilen açıklamada, 3600 ek gösterge tartışmasının iktidar tarafından lütuf olarak istediklerinde verecekleri veya vermeyecekleri bir tartışma düzleminde yürütüldüğü ifade edildi. Ancak asıl tartışmanın bir hakkın nasıl elde edileceği ve nasıl yaşama geçeceği ile ilgili olduğu belirtilen açıklamada, “Bu nedenle de haklarımız için mücadelemizi sürdürme kararlılığımızı her zeminde ifade ettik ve etmeye devam edeceğiz. Ek gösterge tartışması ile yaşanılan süreç bir kazanımın ötesine geçmiş, mesleğimizin itibarı ve değeri ile ilgili bir noktaya ulaşmıştır. Öğretmenlere ek gösterge verilmesinin 24 Haziran seçimleri öncesinde seçim meydanlarında kullanılması ile başlayan süreci Milli Eğitim Bakanı, '24 Kasım'da öğretmenlere ek gösterge ile ilgili müjdeleri' olacağını söyleyerek sürdürmüştü. Ancak 24 Kasım 2018 tarihinde MEB yetkilileri ek gösterge ile ilgili bir açıklama yapmadığı gibi gün içinde '3600' ibaresi geçen bir cümle dahi kurmadı” denildi.

TÜM OKULLARDA ÇAĞRI YAPILACAK

İktidarın öğretmenlere yönelik “ekonomik beklenti dışında hiçbir talebi olmayan meslek grubu” algısını ortaya çıkaran tutumuna acilen son vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Eğitim Sen olarak öğretmenlik mesleğini her bakımdan donanımlı ve çekici hale getirme, nitelikli öğretmen yetiştirilmesi için gerekli ortam ve olanakların sağlanması açısından 3600 ek gösterge uygulamasının çalışan ya da emekli ayrımı yapılmaksızın hayata geçirilmesi mücadelesine devam edecekleri ifade edildi. Açıklamada, 22 Mart Cuma günü, tüm iş yerlerinde emeklilik hakkı, 3600 ek gösterge talepleri ile mesleki itibara sahip çıkmak için hazırlanan çağrı metinlerinin okunacağı duyuruldu. (Ankara/EVRENSEL)