Şırnak Cezaevi raporu: Açlık grevindeki grubun durumu kötüye gidiyor

İnsan Hakları Derneği (İHD) Şırnak Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Cizre Referans Merkezi, Şırnak Tabip Odası (ŞTO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şırnak Şubesi, açlık grevine başlayan ilk gruptaki tutuklularda uyku sorunu, baş dönmesi, bağırsak kanaması ve gözlerde kararmalar gibi semptomların görülmeye başlandığını açıkladı.

Kurumların 4 sayfadan oluşan raporunda, açlık grevinde olan tutuklular tarafından gönderilen mektup, cezaevi savcısı, cezaevi müdürü ve tutuklular ile yapılan görüşmelere yer verildi. Tutuklular tarafından gönderilen mektupta, “Ağır ve hasta arkadaşlarımızın tedavilerinde ihmaller söz konusu” denildi. Mektupta tutukluların haklarının keyfi bir şekilde verilmediği aktarıldı.

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9 Mayıs’ta savcılık ile yapılan görüşmede cezaevinde yaşanan hak ihlallerinin konuşulduğu ifade edildi. Tutukluların tıbbi durumunu izlemekle sorumlu olan personelin görevini en iyi şekilde sürdürmesi gerektiği noktasında uyarılarda bulunulduğu belirtilen raporda, “Açlık grevlerinin sonlandırılması karşısında yeterli önlemlerin önceden alınması gerektiği, heyetin bu konuda her türlü bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmaya hazır olduğu ifade edilmiştir” dendi.

Raporda, cezaevi müdürü ile yapılan görüşmede de, yaşanan hak ihlallerinin konuşulduğu kaydedildi. Cezaevi koşullarının tedavi hizmetini sağlayabilecek yeterli tıbbi donanıma ve kapasiteye sahip olmadığının cezaevi müdürüne aktarıldığı ifade edildi.

Raporun son bölümünde ise, heyet içerisinde yer alan avukatın tutuklularla yaptığı görüşmelere yer verildi. Görüşmede, açlık grevindeki eylemcilerde kilo kaybı, uyku sorunu, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, mide bulantısı ve kramplar, bağırsak kanaması ve gözlerde kararmalar gibi semptomların görülmeye başlandığı bilgilerine yer verildi.

Açlık grevine 16 ve 31 Ocak tarihlerinde başlayan tutuklulardan Agit Bilik, Ebubekir Neng, Salih Kutluk ve Hakan Petekkaya’nın sağlık durumlarının kötüye gittiğine dikkat çekilen raporda, “Her an ölüm haberlerinin gelebileceği bir durumun söz konusu olduğu gerçeğinden hareketle, mevcut taleplerin ertelenmeksizin değerlendirilmesi hususunda yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmesi hayati önem taşımaktadır” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)

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