Sanatçılardan “Açlık grevleri için adım atılsın” çağrısı

Zemo AĞGÖZ

Devam eden açlık grevi, ölüm oruçları ve tecrit koşullarına ilişkin çağrıda bulunan sanatçılar, ölümlerin olmaması için adım atılması gerektiğini vurguladı.

Tiyatro Oyuncusu Levent Üzümcü: Herkes çığlık atıyor. Herkes sesini duyurmaya, kendini bir şekilde fark ettirmeye çalışıyor. Yapılan haksızlığı dile getirmeye çalışıyor. Umuyorum, iyilikler güzellikler olacak ama sadece ummakla da olmuyor. İnsanların çaba göstermesi lazım. Umarım böyle şeyler olur.

Fotoğraf: Instagram

Yazar Ümit Kıvanç: Ölüm oruçlarının bir an önce sona erdirilmesini diliyorum. Kimsenin ölmesini istemiyorum.

Oyuncu Berna Laçin: İnsanlar ancak dinlenmediğini düşünürse böyle bir şeye kalkışırlar. Dolayısıyla eğer birileri açlık grevine kalkıştıysa bir dikkatlice dinlemek lazım ne diyorlar ve ondan sonra hak hukuk adalet ne diyorsa onun arkasından gelir. Her şeyin başı hukuk diyoruz.

Moda Tasarımcısı Barbaros Şansal: Açlık grevleri bugün, Abdullah Öcalan’ın tecridinin kaldırılması boyutunu geçmiştir Türkiye’de. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki açlık grevleri artık adalete susamışlığın bir eseridir.

Fotoğraf: Jwslubbock/Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0

Oyuncu Deniz Türkali: Tecritlerin bir an önce kalkması lazım. Bir rezalet.

Fotoğraf: MA

Sanatçı Mikail Aslan: Önce ölümler durdurulmalı. Tutuklularla hükümet arasında bir aracı komisyon kurulsun. (Ankara/MA)