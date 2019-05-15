Tutuklu annelerine Diyarbakır ve Adana'da yine polis ablukası

Diyarbakır’da açlık grevlerindeki çocuklarına dikkat çekmek isteyen anneler, Koşuyolu Parkı yakınındaki eski un fabrikasının yanında oturma eylemi yapıyor. Daha önce eylemleri defalarca polis tarafından engellenen anneler, bu kez de polis ablukasına alındı. Gazetecilerin eyleme ilişkin görüntü alması da polislerce engellendi.

Anneler eski fabrika önündeki eylemin ardından TUAY-DER binasına yürümek istedi. Ancak yürüyüşe izin vermeyen polis, "Minibüslerle dernek binası önüne götürelim" dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

ADALET BAKANLIĞINA ÇAĞRI: ANNELERİN SESİNİ DUY!

Adana'da tutuklu aileleri İnönü Parkı’nda oturma eylemi yaptı. Adalet Bakanlığına seslenen aileler “Gözünü ve kulağını aç, annelerin çığlıklarını duy” dedi.

“AYAKATA DURAMAYANLARA AYAKTA SAYIM DAYATILIYOR”

HDP, DBP, HDK ve Çukurova TUAYDER yöneticileri ile HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları’nın destek verdiği eylem, park içerisinde polis ablukasında gerçekleşti. Kurumları da ziyaret eden aileler Adana Tabip Odası, Adana Barosu, KESK ve Emek Partisine ziyarette bulunarak çocuklarının durumunun kötüleşmeye başladığını ve bazı cezaevlerinde ayakta duramayanlara dahi ayakta sayım dayatıldığını aktardılar.

"ARTIK YETER"

Fotoğraf: Evrensel

Anneler adına konuşan Latife Aydın, çocuklarının durumlarının gün geçtikçe kötüye gittiğini ve barış istediklerini dile getirdi. Adalet Bakanlığına seslenen Aydın, "Gözünü ve kulağını aç, annelerin çığlıklarını duy. Ciğerimiz yanıyor. 3 evladım ölümde. Tüm tutsaklar benim ve bu halkın çocuklarıdır, yeter artık! Yeter gözaltına alınmaya, yeter tutuklanmaya, yeter zulme, yeter gözyaşına, yeter kana, yeter tecavüze. Yeter, yeter, yeter!” diye konuştu.

“CİĞERİMİZİN BİR PARÇASI ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA”

Nejla Kocaman, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Annelerin sesini duyun. Annelerin bu çığlığını susturamazsınız. Annelerin çığlığı susmaz. Ciğerimizin bir parçası orada ve ölümle karşı karşıya. Her gün alanlarda olacağız. Tabutlar tek tek zindanlardan geldiğinde nasıl cevabını verecek. Annelerin bu feryadına cevap veremezler. Hiçbir annenin ağlamasını istemiyoruz” dedi. (Adana/EVRENSEL)