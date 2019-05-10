Cezaevlerinde 15 kişilik ikinci grup ölüm orucuna başladı

PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle 30 Nisan’da açlık grevini ölüm orucuna çeviren 15 tutuklunun ardından bugün itibariyle 15 kişilik ikinci bir grup daha ölüm orucuna başladı.

Mezopotamya Ajansının haberine göre geçtiğimiz gün Deniz Kaya, PKK ve PAJK’lı tutuklular adına açıklama yaparak “Leyla Güven’in 8 Kasım 2018’de başladığı, 16 Aralık’tan bu yana da cezaevlerine yayılan süresiz dönüşümsüz açlık grevinin 30 Nisan’da 15 kişiyle ölüm orucuna dönüştüğünü” belirtmişti. Kaya, “Tecridin ısrarla sürdürülmesi üzerine, ikinci bir ölüm orucu grubuyla devam ettireceğiz” diyerek 15 ismi paylaşmıştı.

Kaya’nın 10 Mayıs’ta başlayacak dediği ikinci 15 kişilik ölüm orucu grubunda yer alan tutukluların isimleri ve bulundukları cezaevleri şöyle: “Kandıra Cezaevi’nden Yaşar Cinbaş, Muhammed İnal, Diyadin Akdemir ve Engin Kahraman, Bolu F Tipi Cezaevi’nden İbrahim Doğan, Ahmet Emin Eren ve Mustafa Taştan, Patnos Cezaevi’nden Senar Efe, Burhan Şık, Faysal Atak ve Şafii Kayhan, Tekirdağ 1 No’lu Cezaevi’nden Reşat Özdil, Tekirdağ 2 No’lu Cezaevinden Zeki Bayhan ve Yılmaz yıldız, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden Sait Öztürk.”

30 NİSAN’DA ÖLÜM ORUCUNA BAŞLAMIŞLARDI

30 Nisan’da 15 kişilik ilk grubun başlattığı ölüm orucu 11’inci gününde devam ediyor. İlk grupta yer alanların isimleri ve bulundukları cezaevleri şöyle: Aslı Doğan ve Ardıl Çeşme Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde; Zozan Çiçek, Şükran Aydın ve Nesrin Akgül Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde; Ahmet Topkaya, Ferhat Turgay, Abdulhalik Kaplan, Enver Dönmez ve Ergin Akhan Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde; İhsan Bulut, Özhan Ceyhan, Vedat Özağar, Erol Cengiz ve Ahmet Anığı ise Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde 30 Nisan tarihi itibariyle eylemlerini ölüm orucuna çevirdi.

LEYLA GÜVEN’İN EYLEMİ 184. GÜNÜNDE

Açlık grevlerinde DTK Eş Başkanı ve HDP Milletvekili Leyla Güven’in eylemi 184. gününde.

3 HDP MİLLETVEKİLİ AÇLIK GREVİNDE

HDP milletvekilleri Dersim Dağ, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın partilerinin Diyarbakır İl Örgütü binasında başlattığı eylem de 3 Mart’tan bu yana devam ediyor.

HAYATINA SON VERENLER

Almanya’nın Krefeld kentinde de 20 Şubat tarihinde mahkeme önünde bedenini ateşe veren Uğur Şakar, tedavi gördüğü hastanede 22 Mart’ta yaşamını yitirmişti. Zülküf Gezen (33) 17 Mart'ta Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde, Ayten Beçet (24) 23 Mart'ta Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde, Zehra Sağlam (23) 24 Mart'ta Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Medya Çınar (24) 25 Mart'ta Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Yonca Akici 9 Mart’ta Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde, Siraç Yüksek 2 Nisan’da Osmaniye 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Mahsum Pamay ise 5 Nisan’da Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde yaşamına son verdi.

ÖCALAN, “ÖLÜM OLMASIN” DEDİ

8 yıl aradan sonra 2 Mayıs’ta cezaevinde avukatlarıyla görüşen PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın pazartesi günü kamuoyuna açıklanan mesajında şu ifadeler yer alıyordu: “Cezaevleri içindeki ve dışındaki arkadaşların direnişlerine saygı duymakla birlikte, sağlıklarını tehlikeye atacak ve ölümle sonuçlandıracak konumlara taşıracak noktaya taşımamalarını önemle belirtmek isteriz. Bizim için onların akli, fiziki ve ruhi sağlıkları her şeyin üstündedir. Ayrıca en anlamlı yaklaşımın zihinsel ve ruhi duruşun geliştirilmesiyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Abdullah Öcalan'dan "Demokratik çözüm" ve "Açlık grevleri" mesajı

Açlık grevinde olan tutukluların anneleri: Çözüm istiyoruz!