Leyla Güven’in eylemi 187’nci gününe ulaştı

Tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevini sürdüren DTK Eşbaşkanı Leyla Güven'in eylemi 187’nci gününe ulaşırken, ölüm orucuna başlayan tutukluların eylemi ise 14’üncü gününe girdi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde başlattığı ve tahliyesi ardından evinde sürdürdüğü açlık grevi eylemi 187’nci gününde.

TUTUKLULAR: AÇLIK GREVİNE DEVAM EDECEĞİZ

Avukatların 2 Mayıs günü İmralı’da Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin 6 Mayıs’ta yapılan basın toplantısının ardından tutuklular adına açıklama yapıldı. Gelinen aşamada AKP ve MHP ittifakının Öcalan’a uygulanan tecridi sürdürdüğü belirtilerek, talepler kabul edilmeyene kadar direnişten vazgeçilmeyeceği mesajı verildi.

CEZAEVLERİNDE EYLEM SÜRÜYOR

Aynı taleple Federe Kürdistan Bölgesi’nin Hewlêr kentinde açlık grevine başlayan HDP üyesi Nasır Yağız 174, Strasburg’da 14 kişi ve Galler’de İmam Şiş’in 148, cezaevlerinde 16 Aralık’ta başlayan tutuklular 149 gündür eylemde. Açlık grevleri 1 Mart itibariyle tüm cezaevlerine yayıldı.



Federe Kürdistan Bölgesi'nin Mahmur kampında Fadile Tok 114 gündür, Germiyan'a bağlı Kelar ilçesinde ise Herêm Mahmud 79 gündür açlık grevinde.

30 TUTUKLU ÖLÜM ORUCUNDA

Cezaevlerinde binlerce tutuklunun başlattığı eyleme katılan 15 kişi 30 Nisan tarihi itibariyle eylemlerini ölüm orucuna çevirdi. Birinci ölüm orucu grubunun eylemi bugün 14’üncü gününe girdi. Yine 10 Mayıs’tan itibaren ikinci bir 15 kişilik grup ölüm orucu eylemine başladı.

ÜÇ VEKİL HDP BİNASINDA GREVDE

HDP milletvekilleri Dersim Dağ, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın partilerinin Diyarbakır İl Örgütü binasında başlattığı eylem de 3 Mart’tan bu yana devam ediyor.

8 KİŞİ TECRİDE KARŞI YAŞAMINA SON VERDİ

Almanya’nın Krefeld kentinde de 20 Şubat tarihinde mahkeme önünde bedenini ateşe veren Uğur Şakar, tedavi gördüğü hastanede 22 Mart’ta yaşamını yitirmişti. Zülküf Gezen (33) 17 Mart'ta Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde, Ayten Beçet (24) 23 Mart'ta Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde, Zehra Sağlam (23) 24 Mart'ta Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Medya Çınar (24) 25 Mart'ta Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Yonca Akici 9 Mart’ta Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde, Siraç Yüksek 2 Nisan’da Osmaniye 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Mahsum Pamay ise 5 Nisan’da Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde yaşamına son verdi. (HABER MERKEZİ)

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