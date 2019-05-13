13 Mayıs 2019 12:47
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 26 Mayıs’ta mitingde buluşuyor
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 26 Mayıs'ta Miting'de merkezi miting düzenliyor.
On binlerce EYT'li Maltepe mitinginde buluştu: Fotoğraf: Evrensel
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 26 Mayıs’ta miting yapma kararı aldı.
EYT Derneği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Gönül Boran Özüpak, 26 Mayıs’ta İstanbul Maltepe’de merkezi bir miting yapacaklarını duyurdu. Özüpak, “Hedef 2 milyonla Maltepe miting alanında buluşmak için dilekçemizi sunuyoruz” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
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