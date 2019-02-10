10 Şubat 2019 14:33

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) Ankara'yı salladı

Emeklilikte Yaşa Takılan işçi ve emekçiler, Ankara'da bir araya gelerek taleplerini haykırdı.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) Ankara'yı salladı

EYT'lilerin Ankara buluşması

Fotoğraf: Sinan Güler / Evrensel

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    Sinan GÜLER
    Ankara

    On binlerce Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) işçi ve emekçi, Ankara’da bir araya geldi.

    İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Kayseri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen emekçiler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin çağrısıyla sabah saatlerinde başkente vardı.

    Önce Anıtkabir’i ziyaret eden EYT’liler, otobüslerle Yenimahalle’de bulunan Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ne geldi.

    EYT'lilerin Ankara buluşması

    Fotoğraf: Sinan Güler / Evrensel

    EYT’liler salonun önüne kurulan üç farklı imza standında, 1999 yılında çıkan 4447 sayılı yasanın iptali için imza verdi. Öğle saatlerinde başlayacak etkinlik için salon girişinde uzun kuyruklar oluştu. Tıklım tıklım dolan salona girişte adeta izdiham çıktı.

    ‘EYT SEÇİMDE HESAP SORACAK’

    Coşkunun gün boyu sürdüğü buluşmada EYT’liler sık sık “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Vur vur inlesin, Ankara dinlesin”, “EYT burada, hükümet nerede”, “Emeklilik hakkımız söke söke alırız” ve “EYT burada, TRT nerede” sloganlarını attı.

    Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yakınlarında yapılan buluşmada, işçiler, seslerini duymayan hükümete tepki gösterdi. “EYT Seçimde hesap soracak” sloganıyla mesaj verdi.

    Salon girişinde kurulan polis arama noktasının girişleri yavaşlattığını söyleyen EYT’liler, iki ayrı aramadan geçtikleri için polislere “Hakkımız için geldik, neden böyle muamele görüyoruz” diye tepki gösterdi.

    EYT'lilerin Ankara buluşması

    Fotoğraf: Sinan Güler / Evrensel

    BÜTÜN İŞKOLLARINI BİRLEŞTİREN TALEP

    Her işkolundan işçi emeklilik talebinde birleşti. Buluşmaya DİSK ve bağlı sendikaları ile Türk-İş’e bağlı Petrol-İş, TES-İş sendikalarının yöneticileri de geldi.

    Soma’dan gelen maden işçileri sarı baretleriyle salonu selamladı. İşçiler geldikleri iller veya işkollarının dövizlerini taşıdı. Pankartlardan biri de “Metal işçileri EYT’de adalet istiyor” oldu.

    EYT'lilerin Ankara buluşması

    Fotoğraf: Sinan Güler / Evrensel

    BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MANSUR YAVAŞ DA KATILDI

    Buluşmaya sendikaların yanı sıra TİP milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay Mengüçlüoğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve İYİ Parti Muğla Milletvekilleri de katıldı. CHP-İyi Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’da salona geldi. Öte yandan EYT ile ilgili teklifin Meclis’te görüşülmesi yönünde oy kullanılmasının ardından görevden alınan ve daha sonra ihraç edilen MHP eski Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın katılımı ise dikkat çekti.

    EYT'lilerin Ankara buluşması

    Fotoğraf: Sinan Güler / Evrensel

    YASA YETERSİZ ÇIKARSA MÜCADELEYE DEVAM

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boraz Özüpak, sonuç alana kadar mücadele edeceklerini belirterek, il il yaptıkları toplantılarla çığ gibi büyüdüklerini ve Ankara’da buluştuklarını söyledi.
    Haklılıklarını haykırmak istediklerini belirten Özüpak, “Bize ilgisiz kalınmayacağını biliyoruz” dedi. İktidarın “boş işler” açıklamasına yanıt veren Özüpak, boş işlerin peşinde koşarak laf kalabalığı yapmadıklarını, oturdukları yerden ahkam kesmediklerini söyledi. “Hakkımızı istemek de boş iş değildir” diyen Özüpak, EYT ile ilgili son meclis görüşmesinden sonra gönüllerinin kızgın ve kırgın olduğunu ifade ederek, EYT ile ilgili kanun eksik çıkarılırsa yasa çıktıktan sonra da mücadeleye devam edecekleri açıkladı.
    Özüpak, kendileri için çıkacak yasanın ayrımcı olmaması uyarısında bulunarak, “Kendi ceplerinden çıkan primlerin emeklilik maaşı olarak iade edilmesini istiyoruz” dedi.

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