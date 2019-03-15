Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT): Çözüm seçimden sonraya kalmasın

Sinan GÜLER

Ankara

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 17 Mart’ta İstanbul Maltepe’de düzenlenecek mitinge hazırlanıyor. Miting öncesinde konuştuğumuz Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayınışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ersin Kotan, tüm Türkiye’den 1 milyon EYT’linin mitinge katılmasını hedeflediğini söyledi. Valiliğin mitinge izin verdiğini belirten Kotan, “Biz valilik izninden önce de hazırlıklarımızı yapmaya başlamıştık. Önceden yaptığımız hazırlıklar çerçevesinde mitinge katılacağız” dedi. Miting öncesinde her ilin kendi koşullarına göre hazırlık yaptığını aktaran Kotan, Ankara’daki EYT’lilerin gerçekleştirdikleri toplantılarla mitinge hazırlandığını ifade etti.

“EYT’LİLER LÜTUF DEĞİL, GASPEDİLEN HAKLARINI İSTİYOR”

Cumartesi günü otobüslerle Ankara’dan binlerce EYT’li işçi ve emekçinin İstanbul’a gideceğini söyleyen Kotan, geçtiğimiz ay Ankara’da gerçekleşen buluşmadan daha yoğun bir katılım beklediklerini vurguladı. Mitingte 1999 yılında uğradıkları hak gaspını öne çıkaran sloganlar olacağını belirten Kotan, EYT’lilerin lütuf değil gaspedilen haklarını geri istediklerini söyledi.

SEÇİMDEN SONRAYA ERTELENMESİNE TEPKİ

Ersin Kotan, hükümetin EYT’lilerin sorununu seçimden önce çözmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT sorununun çözümü konusunda seçim sonrasını işaret etmesine tepki gösteren Kotan, “Dernek olarak da tüm EYT’liler olarak da bu meselenin seçimden sonraya kalmasını istemiyoruz” dedi. 1999’dan beri partilerin EYT’lilerin sorununu çözmek için seçimlerde vaatlerde bulunduğunun fakat bu vaatlerin hayata geçirilmediğinin altını çizen Kotan, “EYT meselesi bir kararname ile çözülebilir. Biz de seçimden önce yayımlanacak bir kararnameyle bu işin çözülmesini istiyor ve bekliyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)