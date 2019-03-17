On binlerce EYT'li Maltepe mitinginde: EYT burada, devlet nerede!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), "1 milyon kişi" hedefiyle İstanbul Maltepe meydanında miting gerçekleştiriyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (EYTSYDD) çağrısıyla gerçekleştirilen mitinge yurdun dört bir yanından gelen EYT'liler, taleplerinin yerine getirilmesi ve Meclisten yasa çıkarılması için mücadelelerini sürdürüyor.

"ÇIKSIN ARTIK BU YASA!"

Sabah saatlerinden itibaren akın akın Maltepe meydanına gelen on binlerce yurttaş, ellerinde dövizler ve pankartlarla miting alanında buluştu.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Pek çok farklı ilden otobüslerle miting alanına gelen yurttaşlar, sık sık "EYT burada, devlet nerede", "Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, çısın artık bu yasa" sloganlarını atıyor.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel