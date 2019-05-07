YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

YSK, İstanbul seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Muhalefet karara tepki gösterdi. Gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP ve MHP'nin olağanüstü itirazda bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. CHP, Ekrem İmamoğlu; AKP, Binali Yıldırım'ın yeniden aday olduğunu duyurdu. İYİ Parti ise YSK'nin iptal kararına itirazda bulundu. İYİ Parti'nin itirazı YSK tarafından reddedildi.

İstanbul ve izmir Barosu ise YSK'nin kararına karşı Adalet Nöbetleri düzenliyor. 6 Mayıs akşamı İstanbul'un ilçelerinde başlayan YSK protestoları dün binlerce kişinin katıldığı yürüyüşlerle sürdü.

CHP, İstanbul’da 39 ilçedeki yerel seçimlerin ve 24 Haziran genel seçimlerinin iptali için YSK'ye başvurdu.

07 Mayıs 2019 13:17
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19:10

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YSK: HAKİMLERİN VERDİKLERİ KARARLAR NEDENİYLE KİŞİSEL OLARAK HEDEF GÖSTERİLMESİ VE İTİBARSIZLAŞTIRILMASI KABUL EDİLEMEZ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AKP ve MHP'nin olağanüstü itirazda bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi kararının ardından tepkilere yazılı bir açıklama ile yanıt verdi.

YSK'nin açıklamaları şöyle:

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurul üyelerine tehdit ve hakaret içeren gerçek dışı ithamlarda bulunmuştur. Hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez. Bu tür nitelikte ve ağırlıkta olan söz ve davranışları kınıyoruz."

"Yüksek Seçim Kurulu, baskı, yıldırma, iftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeksizin görevini yapmaya devam edecektir." 

"Anayasa ve kanunlar, yasama organı üyesi olmanın sağladığı dokunulmazlığın hukuki korumasına sığınarak, bir kimseye suç işleme ve yargı organı mensuplarına hakaret etme serbestisi tanımaz."

Yüksek Seçim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu'yu kınadı

Yüksek Seçim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu'yu kınadı

16:06

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7 SORUDA 23 HAZİRAN SEÇİMİ 

23 Haziran seçimlerine kimler katılıyor, seçmen listeleri güncellenecek mi, sandık kurulları yeniden oluşturulacak mı, 31 Mart'ta kim kaç oy almıştı? 

- Seçime kimler katılabilir, kimler katılıyor, partilerin tutumları ne?

- Siyasi partiler yeniden aday belirleyebilir mi?

- Her sandıkta kaç seçmen oy kullanma hakkına sahip?

- Seçmen listeleri güncellenecek mi?

- Seçmene kaç oy pusulası verilecek?

- Sandık kurulları yeniden oluşturulacak mı?

- 31 mart seçimlerinde kim, ne kadar oy almıştı?

7 soruda 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi

7 soruda 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi

15:58

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KEMAL ÖZTÜRK'ÜN "YSK" YAZISI YENİ ŞAFAK'TA YER ALMADI

Yeni Şafak Yazarı Kemal Öztürk'ün "YSK kararı uzun yıllar çok tartışılacak... Detaylar yarınki yazımda" diyerek duyurduğu yazısı gazetede yer almadı. Öztürk, bir süredir iktidara yönelik eleştirel yazılarıyla dikkat çekiyordu ve gazetede bu çizgideki tek yazardı.

Yazısı basılmayan Kemal Öztürk, Yeni Şafak'taki köşesine ara verdi

Yazısı basılmayan Kemal Öztürk, Yeni Şafak'taki köşesine ara verdi

14:31

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İYİ PARTİDEN TAM KANUNSUZLUK BAŞVURUSU

İYİ Parti, 31 Mart İstanbul seçimlerinin 'tümünün iptal edilmesi' için tam kanunsuzluk iddiasıyla YSK'ye itirazda bulundu.

İYİ Parti YSK’nin iptal kararına itiraz etti, YSK reddetti

İYİ Parti YSK’nin iptal kararına itiraz etti, YSK reddetti

14:01

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CHP, 24 HAZİRAN VE 31 MART İSTANBUL İLÇE SEÇİMLERİNİ İPTALİ İÇİN BAŞVURDU

CHP, İstanbul’da 39 ilçedeki yerel seçimlerin ve 24 Haziran genel seçimlerinin iptali için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

CHP'den 2 seçim ve Erdoğan'ın mazbatası için iptal başvurusu

CHP'den 2 seçim ve Erdoğan'ın mazbatası için iptal başvurusu

13:00

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49 BARODAN ORTAK AÇIKLAMA: KARA BİR LEKE

YSK’nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına dair 49 Baro tarafından yapılan ortak açıklamada, “Demokrasi birikimimizi, kültürümüzü ve yıllar içinde oluşan tüm içtihatları yok sayarak alınan bu karar, demokrasi ve hukuk tarihimizde maalesef kara bir leke olarak yerini alacaktır” denildi.

49 barodan ortak açıklama: YSK kararı hukuk tarihimizde kara bir leke

49 barodan ortak açıklama: YSK kararı hukuk tarihimizde kara bir leke

12:26

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KARAMOLLAOĞLU: KARARIMIZI GENİŞ BİR İSTİŞAREDEN SONRA AÇIKLAYACAĞIZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: İstanbul seçimine ilişkin kararımızı geniş bir istişareden sonra açıklayacağız.

YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?

YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?

 

12:18

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VATAN PARTİSİ: SEÇİME KATILIYORUZ

Vatan Partisi 23 Haziran'daki tutumunu ilan etti. Genel Başkan Doğu Perinçek'in açıklaması şöyle: "Vatan Partisi’nin katılmadığı bir seçim, umutsuzluk seçimi olur, çözümsüzlük seçimi olur. Türkiye’yi umutsuz ve çözümsüz bırakamayız. İstanbul seçmeniyle birlikte geleceğe bir kapı açmak, çözüm yolunu aydınlatmak için, seçime katılıyoruz. Üretim Devrimine İstanbul’dan başlamaya hazırız. İstanbul’u İstanbul halkıyla birlikte yönetmeye talibiz. Vatan Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, gençlik önderi Mustafa İlker Yücel’dir. İlker Yücel, bilgi, zekâ, cesaret, dürüstlük ve birikimiyle Türkiye’nin geleceğini ve umudunu temsil ediyor."

YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?

YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?

 

12:11

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KARAMOLLAOĞLU: HUKUK CİNAYETİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, YSK'nin İstanbul seçimini iptal etmesinin "Hukuk cinayeti" olduğunu söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, AKP'ye "Ebedi olan hiçbir iktidar olmamıştır" hatırlatması yaparken "Kimse yaptığı yanlış icraatların üstünü örteceğini zannetmesin. Tarih unutmaz" dedi.

11:32

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BAHÇELİ: KARAR, MİLLETİN YÜREĞİNE SU SERPTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi kararının "Milletin yüreğine su serptiğini" iddia etti. Bahçeli, "Oy çokluğuyla Hakkın, halkın, hukukun tercümanı olmuş YSK’nın söz konusu kararına elbette tartışmasız saygı duyuyoruz.” dedi.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun YSK üyelerine yönelik sözleri için de "Üyelere çete ve hukuk cinayeti işledi gibi ithamlar yanlıştır, sakat bir zihniyetin sızlanmasıdır" yorumunda bulundu.

31 Mart seçimleri sonrası Erdoğan'ın gündeme getirdiği Türkiye İttifakı söylemi sonrası başlayan tartışmalara değinen Bahçeli, "Cumhur İttifakı’na yönelik bir amaca matuf tezgahla ilgili söyleyeceklerim vardır. 31 Mart’tan sonra Cumhur İttifakı’nın budanmasını hatta kopmasını arzulayan müşfik ve münafık cephelere adeta cesaret gelmiştir. Zillet İttifakı fitne oklarını fırlatmaya başlamıştır Bunlar mayalarına uygun olanı yapmıştır, aslında bu kimliksizlere bunu çok görmüyoruz. İçtikleri süt neyse bunun gereğini yapmışlardır. Azıtıyorlar, şımarıyorlar, sırtı kaşınan keçiler gibi oraya buraya sürtünmeye, oraya buraya bulaşmaya başlıyorlar. Zaman zaman bunların gevşeyen vidalarını sıkmak, anladıkları dilden konuşmak mecburiyet halini alıyor. Biz de üzerimize düşen görevi seve seve yapıyoruz" dedi.

 

 

09:36

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SP'Lİ GÖKÇINAR 'KATILIYORUZ' DEDİ, SONRA SÜRECİN DEVAM ETTİĞİ DUYURULDU

Saadet Partisi'nin (SP) 31 Mart yerel seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yeniden seçimlere katılacağını açıkladı. Gökçınar, "YSK’nın İBB Başkanlık Seçimi’ni hukuksuz iptal etmesi üzerine 23 Haziran’da yapılması kararlaştırılan seçimlere Saadet Partisi olarak aynı adayla katılmak yönünde görüş oluşmuştur. Sayın Genel Başkanımız nihai kararı kamuoyuna açıklayacaktır." dedi. Ancak daha sonra T24, Saadet Partisi genel merkezinin Gökçınar'ın paylaşımının 'kendi görüşünü yansıttığını', sürecin devam ettiğini duyurduğunu açıkladı.

YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?

YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?

 

22:32

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YSK PROTESTOLARI İKİNCİ GÜNÜNDE

YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptali yönündeki kararına karşı dün İstanbul’un pek çok ilçesinde başlayan tencere tavalı eylemler bugün de devam ediyor. Kadıköy ve Kağıthane’de bugün de binlerce kişi sokaklara döküldü.

YSK’nin iptal kararına karşı halk eylemleri ikinci gününde

YSK’nin iptal kararına karşı halk eylemleri ikinci gününde

22:30

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İZMİR'DE BAŞLATILAN ADALET NÖBETİ İKİNCİ GÜNÜNDE

YSK'nin İstanbul seçimlerine yönelik aldığı karar sonrası Adalet Nöbeti başlatan İzmir Barosu İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin katılımıyla ikinci gününde de devam etti. Nöbetin ikinci gününde “Adalet, özgürlük ve demokrasi istiyoruz” denildi.

İstanbul ve İzmir baroları YSK kararına karşı "Adalet Nöbeti" başlattı

İstanbul ve İzmir baroları YSK kararına karşı "Adalet Nöbeti" başlattı

22:29

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İSTANBUL BAROSU ADALET NÖBETİ BAŞLATTI

İstanbul Barosu, YSK'nin seçim iptali kararına karşı baro binası önünde Adalet Nöbeti başlattı. Akşam 20.00 sıralarında başlayan nöbete onlarca avukat katıldı. Nöbet 23 Haziran'a kadar hafta sonları hariç her akşam yapılacak.

Fotoğraf: Evrensel

21:18

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DAVUTOĞLU: İPTAL KARARI TEMEL DEĞERLERİ ZEDELEMİŞTİR

Yeni parti kurma iddialarıyla gündeme gelen, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Twitter hesabından YSK’nin İstanbul seçimlerini iptal etmesine dair açıklama yaptı. Davutoğlu, “Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır” dedi. Davutuoğlu, “Siyasi hareketler için en büyük kayıp seçimlerin değil toplumsal vicdanda ahlakî üstünlüğün kaybedilmesidir.  Şimdi yapılması gereken; ülkemize yakışan olgunlukla seçim sürecini yürütmek, gerilim ve kutuplaşmadan uzak durarak demokrasimizin daha fazla yıpranmasına engel olmaktır.” ifadelerini kullandı.

21:00

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CHP, iSTANBUL'DAKİ BÜTÜN BELEDİYE SEÇİMLERİ İÇİN İPTAL BAŞVURUSU YAPACAK

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, CHP’nin İstanbul’daki ilçe seçimlerinin de iptal edilmesi için YSK’ye başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Habertürk TV’deki "Kübra Par'la Açık ve Net" programında İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Yakupoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olup olmadığını, isimleri bildirse bile denetleme yetkimiz yok. Orada diyor ki, falanca Anadolu lisesinde öğretmen diyor mesela. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde ben bunu öğrenemem. 

“Ben üç çuval evrakın tamamını inceledim. Kumpas, şaibe, organize bir yolsuzluk da görmedim.” 

“Tam kanunsuzluk sebebiyle İBB seçimi iptal edilmiş olsa idi, aynı sandık kurullarının imzaladıkları ilçe belediye başkanlığı, ilçe belediye meclis üyeliği ve o sandıktaki muhtarlık sandık seçim tutanaklarıyla ilgili olarak seçimin tamamının iptal edilmesi gerekli olmalıydı. 

“CHP'nin yarın YSK'ye İstanbul'daki 39 ilçenin sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlükten dolayı tam kanunsuzluk teşkil edildiği sebebiyle itirazda bulunacağız. Şimdi maddi gerçek ortaya çıktı. Şu anda konuşulan sandık kurulların teşkiliyle ilgili gerekçe ise cin şişeden çıktı. İlçe belediye başkanı, ilçe belediye meclis üyesi, muhtarlıklarda seçimleri yapan sandık kuruluyla ilgili seçim iptali başvurusu yapacağız.”

CHP'den 2 seçim ve Erdoğan'ın mazbatası için iptal başvurusu

CHP'den 2 seçim ve Erdoğan'ın mazbatası için iptal başvurusu

20:24

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İMAMOĞLU: YSK EMEK HIRSIZLIĞI YAPTI 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, FOX TV ana haber bülteninde YSK'nin İstanbul seçiminin iptali ile ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, “Öyle bir süreç öyle bir mücadele ki milyonlar var içinde. Bu kadar insanın emeği var. Bu emekleri çalan, emeklerin hırsızlığını yapan YSK üyeleri” ifadelerini kullandı. İmamoğlu ayrıca “Her şey çok güzel olacak” diyen sanatçılara da teşekkür etti. 

 

Ekrem İmamoğlu: YSK emek hırsızlığı yapmıştır

Ekrem İmamoğlu: YSK emek hırsızlığı yapmıştır

19:09

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ABDULLAH GÜL: BİR ARPA BOYU YOL ALAMAMIŞIZ

Eski Cumhurbaşkanı ve AKP'nin kurucularından Abdullah Gül, YSK'nin kararına tepki gösterdi. 2007'deki hukuksuz karara atıfta bulunan Gül, sosyal medyada şu mesajı paylaştı:

"Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız '367 Kararı' karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız."

18:37

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İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, İBB BAŞKAN VEKİLLİĞİ GÖREVİNE BAŞLADI 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekilliği görevine başladı.

Vali Ali Yerlikaya, saat 18.15 sıralarında İBB'nin Saraçhane'deki binasına geldi. Yerlikaya'yı İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ile Esenler Belediye Başkanı ve AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu karşıladı. Yerlikaya herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine bugün itibariyle başladı" denildi.

Açıklamada şöyle devam etti: "Yüksek Seçim Kurulu'nun 06 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararı aldı. Karar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Yerlikaya, 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak seçimlere kadar yürüteceği İBB Başkan Vekilliği görevine bugün itibariyle başladı.  Başkanlık makamında yetkililerle bir süre sohbet eden Vali Yerlikaya, 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçime kadar İstanbullulara hizmet etmek için gereken gayretin gösterileceğine inandığını bildirerek, bütün belediye personeline çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi"

18:02

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yarın saat 10.00'da görüşecek.

17:30

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İSTANBUL VE MERSİN BAROSUNDAN YSK KARARINA TEPKİ

İstanbul Barosu YSK’nin seçim iptali kararına karşı üyelerine mesaj göndererek ‘Adalet Nöbeti’ çağrısı yaptı. YSK’nin kararına tepki gösteren Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini hiçbir hukuki dayanak olmadan iptal ederek, halkın iradesine, demokrasiye, hukuka darbe yaptığını söyledi.

İstanbul ve İzmir baroları YSK kararına karşı "Adalet Nöbeti" başlattı

İstanbul ve İzmir baroları YSK kararına karşı "Adalet Nöbeti" başlattı

17:13

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ÇEŞME VE DATÇA BELEDİYELERİNDEN 23 HAZİRAN MESAJI

Muğla'nın Datça ve İzmir'in Çeşme ilçe belediyeleri Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları esprili paylaşımlarla, İstanbullu tatilcilere 23 Haziran'da sandığa gidip oylarını kullanmaları çağrısında bulundu:
“Kar ve kum fırtınası nedeniyle 23 Haziran'da bütün plajlarımız kapalı. 24 Haziran'da herkesi bekleriz.”

Belediyelerden İstanbullu seçmene esprili 23 Haziran mesajı

Belediyelerden İstanbullu seçmene esprili 23 Haziran mesajı

16:58

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İYİ PARTİ İTİRAZ ETTİ, YSK REDDETTİ

İYİ Parti tarafından Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi hakkındaki kararına itiraz edildi. Yeniden değerlendirme yapılması ve karardan dönülmesi talep edildi. YSK, İYİ Parti'nin İstanbul seçimlerinin tamamının yenilenmesi talebini reddetti.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

16:05

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İBB TWITTER HESABI ERİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin dün 543 bin 234 olan Twitter takipçi sayısı, seçimlerin iptal edilmesi ve İBB hesabının “YSK’nın Büyükşehir Belediye Başkanılığı seçimleri ile ilgili kararının İstanbulumuza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz” tweeti sonrası 484 bine kadar düştü.

İmamoğlu'yu takipten çıkaran İBB Twitter hesabı eriyor!

İmamoğlu'yu takipten çıkaran İBB Twitter hesabı eriyor!

14:30

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MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ VE ODTÜ MEZUNLARI: DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMA ZAMANI

Mülkiyeliler Birliği ve ODTÜ Mezunları Derneği, İstanbul seçimlerinin iptal kararının  sivil bir darbe olduğunu belirterek, demokrasiye sahip çıkma çağrısı yaptı.

Mülkiyeliler Birliği VE ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulları İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin ortak açıklama yaparak demokrasiye sahip çıkma çağrısı yaptı. Açıklamada, bu kararın zemininin, iktidar çevrelerince yapılan açıklamalarla, yürütülen tehdit politikasıyla, KHK’li belediye başkanlarına mazbatalarının verilmemesiyle, KHK ile ihraç edilen seçmenlerin “oy hakkının” tartışmaya açılabilmesiyle bilinçli biçimde oluşturulduğu belirtildi. YSK kararının ardında kendi çıkarını her şeyin üzerinde gören siyasal bir güce dikkat çekilen açıklamada, seçimlerin iptalinin sivil bir darbe ve yeni rejimin halkın iradesi karşısında gerçek yüzü olduğu ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugünümüzü ve yarınımızı tehdit eden, halkın iradesini ve hukukun üstünlüğünü yok sayan her uygulama karşısında demokrasiden yana olmak kurumsal sorumluluğumuzdur. Yurttaşın en temel hakkı olan oy hakkının gasp edilmesi karşısında demokrasinin safında olmak sadece kurumların değil, tüm yurttaşların sorumluluğudur. Herkesi bu sorumlulukla demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyoruz."

 

 

13:50

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AKP'NİN ADAYI BİNALİ YILDIRIM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "İstanbul'daki seçimin adayları bellidir, şu anda bizim adayımız da Binali Yıldırım Bey'dir" dedi.

Erdoğan, Vali Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilmesi için de "Bu süreci, İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya götürecek. Şu anda İstanbul Valimiz Ali Bey, görevine başladı" ifadesini kullandı.

AKP’nin 23 Haziran’daki adayı yeniden Binali Yıldırım

AKP’nin 23 Haziran’daki adayı yeniden Binali Yıldırım

13:44

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İSTANBUL VALİSİ "KAYYUM" OLARAK ATANDI

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

13:41

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KILIÇDAROĞLU, GRUP TOPLANTISINDA KONUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

13:08

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HDP'DEN 'DEMOKRASİ İTTİFAKI' ÇAĞRISI

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Temelli, 'Bugünden yarına tüm demokrasi güçlerinin ortaklaşması gerekir. Bu bir demokrasi ittifakı çağrısıdır' dedi.

HDP, 23 Haziran için 'demokrasi ittifakı' çağrısı yaptı

HDP, 23 Haziran için 'demokrasi ittifakı' çağrısı yaptı

12:39

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EKREM İMAMOĞLU YENİDEN ADAY

CHP'nin olağanüstü toplantısı sona erdi. CHP, 23 Haziran'daki seçime bir kez daha Ekrem İmamoğlu ile girecek.

Ekrem İmamoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada tüm sürecin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından grup toplantısında aktarılacağını söyleyerek "Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birlikte tamir etmeliyiz. Tüm süreci genel başkanımız en net şekliyle açıklayacaktır. Gerçekten her şey çok güzel olacak. Hep beraber çok güzel işler başaracağız" dedi.

CHP seçimlere girme kararı aldı: Ekrem İmamoğlu yeniden aday

CHP seçimlere girme kararı aldı: Ekrem İmamoğlu yeniden aday

12:37

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TARKAN: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

Sanatçı Tarkan da #HerŞeyÇokGüzelOlacak diyen ünlüler arasına katıldı.

Tarkan, Twitter mesajında "Dün gece gözüme uyku girmedi. Gel gör ki sabah ufuktan doğan ışık her zamankinden daha parlaktı. Anladım ki #HerŞeyÇokGüzelOlacak " dedi.

İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sanatçılar "#herşeyçokgüzelolacak" dedi

İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sanatçılar "#herşeyçokgüzelolacak" dedi

12:10

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TMMOB: DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, YSK’nin İstanbul seçimleri iptal kararına ilişkin açıklamasında, verilen kararın halk iradesinin gasbı anlamına geldiğini ifade etti. Koramaz, Türkiye’deki tüm yargı organları gibi, YSK’nin de AKP’lileştiğine dikkat çekerek, 2010 yılındaki referandumdan bu yana yargının her kademesindeki siyasal kadrolaşmanın, hukuk devleti anlayışını ortadan kaldırdığını dile getirdi. Siyasal iktidarın, devletin tüm imkanlarını kullanarak seçimleri ve seçmenleri zan altında bırakacak denli demokrasiden uzaklaştığını belirten Koramaz, kaynakları tehlikeye düşen yandaş medyanın da bu süreçte iftira ve yalanlara daha fazla sarıldığını ifade etti. Koramaz, yaşanan tüm hukuksuzluklara rağmen halkın demokrasiye sahip çıkma kararlılığının, demokrasinin ve ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayarak “Bu ülke halkından ve mücadele geleneğinden umudumuzu asla kesmeyeceğiz. Demokrasiye her zamankinden daha güçlü biçimde sahip çıkacağız!” dedi.

KESK: BU KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ

Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada YSK eliyle halk iradesine darbe yapıldığı ifade edildi. Rantı kaybetmemek uğruna hangi partiye oy vermiş olursa olsun tüm İstanbul halkının iradesinin yok sayıldığı belirtilen açıklamada, “Bu kararla ülkemizde temsili demokrasinin en ufak kırıntıları dahi ortadan kaldırılmış, rejimin adı bizzat AKP-MHP ittifakınca da ortaya konulmuştur. YSK marifetiyle tek adam rejiminin karanlığı koyulaşmıştır. Bu karanlığa teslim olmayacağız, halkın iradesine sahip çıkacağız. Bu örgütlü kötülüğü yenmek için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

12:06

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31 MART SEÇİMİ SONRASI İSTANBUL'DA GÜN GÜN YAŞANANLAR

31 Mart 2019'da yapılan ve Ekrem imamoğlu'nun önde bitirdiği ancak YSK'nin iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçiminde gün gün yaşananlar...

31 Mart'tan YSK'nin seçim iptaline kadar İstanbul'da yaşananlar

31 Mart'tan YSK'nin seçim iptaline kadar İstanbul'da yaşananlar

 

 

11:40

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ERDOĞAN'IN GRUP TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyleydi:

"Önemli bir seçimi daha geride bıraktık. Milletimiz bize 1389 belediyenin 758'inin sorumluluğunu vermiştir.

Seçim bitti ama tartışmaları henüz bitmedi. 3 ilçemizde seçim 2 Haziran'da yenilenecek. Hiç şüphesiz en tartışmalı konu İBB seçimleri idi. Bu seçimleri önce yaklaşık 25-28 bin farkla AK Parti'nin kaybettiği ilan edildi. Biz milli iradeye teslimiyetimiz nedeniyle bu sonucu saygıyla karşılamaya hazırdık.

Ancak gördük ki AK Partiye oy veren 15 bin seçmenin iradesi alenen gasbedilmiştir. Bu hataların bir kısmı sehven olsa da önemli bir bölümünde kasıt olduğu açıkça ortadadır. Çünkü hatalar diğer partilerle aynı oranla yapılmamıştır.

Meseleyi biraz daha araştırınca ciddi yolsuzluklar, kanuna aykırı uygulamalar olduğunu gördük. Konuyu YSK’ya sunduk. Belgelerimiz çok sağlamdır.

Gözümüzün önündeki irade gasbını görmezden gelemeyiz. Seçim gecesinden bugüne yaşananların sebebi işte budur. Biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak milletimiz bizden hesap sorar.

Seçim kurullarının banka ve özel okul çalışanları arasından seçilmiş olması şüphelerimizi artırdı. Yoksa AK Partinin sandıktan çıkan sonucu kabullenmemek gibi bir derdi asla yoktur olamaz. Biz sadece gasbedilen haklarımızı ve açık hataları düzeltmenin peşindeyiz.

AK Parti az farkla kazansaydı ve aynı usulsüzlükler tespit edilseydi inanın ensemizde boza pişirirlerdi.

Şayet YSK tam tersi karar vermiş olsaydı biz yine buna uyacaktık.

Perde arkasından sinsice operasyon yürütenlerin de sahada kendisine yol açmaya çalışanları da biliyoruz. Karanlık odaklara bekledikleri fırsatı asla vermeyeceğiz.

Bazı işadamı grupları dünkü karardan sonra baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Güzel, bundan sonra da bizden bu tavırlarınızla, ülkemizin geleceğine yönelik bir normalleşmeyi konuşurken sizler burada seçim hukuku işletilirken böyle bir açıklama yaparsanız bunlar anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz. Herkes haddini bilecek. Herkes işini yapacak.

Ekonomimizin güvenliği sınırlarımızın güvenliği kadar önemlidir. Önümüzde duran manzara tam bir ekonomik sabotaj hali.  Sınırlarımıza dayanan teröristlere ne yaptıysak onu yapacağız."

Erdoğan'a göre seçimin iptali demokrasiyi güçlendirdi

Erdoğan'a göre seçimin iptali demokrasiyi güçlendirdi

11:37

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AKP'Lİ YAVUZ: YSK BU KARARI ALMASAYDI SEÇİM YAPMAK ZOR OLURDU

AKP'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Raydan çıkan kanun tekrar raya sokuldu" diyerek "YSK bu kararı almasaydı bundan sonra seçim yapmak zor olurdu" ifadesini kullandı.

Yavuz, "Sandık kurul başkan ve üyelerine ilişkin biz de suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Türkçe Olimpiyatlarından diş macunu teorisine: Ali İhsan Yavuz kimdir?

Türkçe Olimpiyatlarından diş macunu teorisine: Ali İhsan Yavuz kimdir?

11:35

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EMEP: YSK ELİYLE DARBE YAPILMIŞTIR

Emek Partisi (EMEP), YSK tarafından iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili yapılan açıklama yapıldı. YSK eliyle bir darbe yapıldığı ifade edilen açıklamada “İstanbul halkı gereken yanıtı verecektir!” denildi.

EMEP: YSK eliyle darbe yapılmıştır; halk gereken yanıtı verecektir!

EMEP: YSK eliyle darbe yapılmıştır; halk gereken yanıtı verecektir!

11:31

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YSK'NİN İSTANBUL KARARI SONRASI DİĞER PARTİLER VE ADAYLAR NE YAPACAK?

İptal kararı sonrası seçime giren partilerden TKP, DSP aday çıkarmayacakları yönünde duyurular yaptı.

Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ise teşkilatın alacağı kararın beklendiğini söyledi.

İSTANBUL SEÇİMLERİNDE KİM NE KADAR OY ALDI?

Ekrem İmamoğlu (CHP)  4.171.118     %48.80

Binali Yıldırım (AKP)        4.149.656     %48.55

Necdet Gökçınar (SP)          103.300     %1.21

Muammer Aydın (DSP)            30.817     %0.36

Selim Kotil (BTP)                      27.238     %0.32

Ersan Gökgöz (DP)                   22.544     %0.26

Mustafa İlker Yücel (VP)           17.377     %0.20

Zehra Güner Karaoğlu (TKP)    10.492     %0.12

YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?

YSK'nin iptal kararı sonrası diğer partiler ve adaylar ne yapacak?

10:10

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AKŞENER: İRADEYE VURULAN DARBE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK'nin kararını "darbe" olarak tanımlayarak “İradeye vurulan bu darbenin sorumlularına sesleniyoruz. Sadece 31 Mart değil Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçildiği 24 Haziran seçimlerinde de görev yapmış tüm sandık kurulu başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz” dedi.

Akşener,  "YSK ve ona bu kararı dayatan iktidar partilerine soruyoruz, bu sandık kurulları belirlenirken neredeydiniz. İtiraz sürecinde ne yapıyordunuz. Karar hukuksuz olunca bu sorulara verilecek makul bir yanıt olmadığını biliyoruz. Bu usulsüzlüklere göz yumarak seçimleri kaybetme ihtimaliyle aziz milletin iradesine tuzak mı kurdunuz?" diye sordu.

Akşener'den İstanbul seçimlerinin iptaline tepki: Tuzak mı kurdunuz?

Akşener'den İstanbul seçimlerinin iptaline tepki: Tuzak mı kurdunuz?

10:05

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TL ERİYOR, DOLAR VE AVRO YÜKSELİŞTE

YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal kararı sonrası dolar, 6.1985'e kadar yükseldi. Dolar, haftaya 6 liradan başlamıştı.

Avro ise 10.05'te  6.9350'den işlem gördü.

Dolar, YSK'nin seçim kararının ardından 6,20 sınırında (7 Mayıs 2019)

Dolar, YSK'nin seçim kararının ardından 6,20 sınırında (7 Mayıs 2019)

00:45

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AKP SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletin iradesine başvurmak her zaman için yegane pusulamızdır. YSK, birinin elinden alıp da bir başkasını galip ilan etmiyor. Seçimi yenileyin, usulsüzlükler var, milletin idaresine yeniden başvurun diyor. Hukuki sürece saygı göstermeyenin siyasi sonuca da saygısı olmayacağını net bir biçimde görmek lazım. Sadece usulsüzlüklere göz yumarsak bize demokrat diyecekler. Usulsüzlüklere göz yummadığımız için demokratlığımızı eleştirmeye kalkıyorlar. Türkiye'nin hukuk gücü, demokrasi gücü, bu süreçleri olgunlukla ve sakinlikle yürütmeye muktedirdir." ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Çelik: YSK'nin suç duyuruları ciddi bir durum

AKP Sözcüsü Çelik: YSK'nin suç duyuruları ciddi bir durum

00:35

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SADİ GÜVEN, SAATLER SONRA AÇIKLAMA YAPTI

YSK Başkanı Sadi Güven, YSK'nin kararından saatler sonra yaptığı açıklamada "Yargı süreci sona erdi. YSK,11 yüksek mahkeme üyesi ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi" dedi.

00:30

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#HERŞEYÇOKGÜZELOLACAK

Ekrem İmamoğlu'nun "Artık herkes konuşacak, sanatçılar da konuşacak" sözleri sonrası iftar sofrasından verdiği "Her şey çok güzel olacak" mesajıyla sanatçılar Twitter'da paylaşımlarda bulundu. Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Gülben Ergen, Haluk Levent, Şebnem Sönmez, Mehmet Günsür, Derya Köroğlu, Yalın, Harun Tekin, Hayko Cepkin, Aylin Aslım, Mabel Matiz, Elçin Sangu, Cem Davran, Hakan Taşıyan'ın da aralarında olduğu çok sayıda isim seçimin iptal edilmesine tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sanatçılar "#herşeyçokgüzelolacak" dedi

İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sanatçılar "#herşeyçokgüzelolacak" dedi

00:10

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İSTANBUL'DA HALKTAN TENCERE TAVA EYLEMLERİ

YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin kararı halkı sokaklara döktü. Pek çok yerde halk tencere tava eylemi ile kararı protesto etti.

YSK'nin iptal kararına karşı halk tencere tavalarla sokaklara çıktı

YSK'nin iptal kararına karşı halk tencere tavalarla sokaklara çıktı

00:05

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İMAMOĞLU: TÜRKİYE'NİN ADALET DUYGUSU BİZİMLE

Ekrem İmamoğlu, YSK kararına dair ilk olarak 20.17'de tweet attı ve gelişmelere dair açıklama yapacağını duyurdu.

İmamoğlu daha sonra Sultanbeyli'deki iftar sofrasından yaptığı açıklamada "Sultanbeyli’de komşularımızla beraber iftarımızı açtık ve ülkemiz için dua ettik. Birileri yanlış yapacak, eksik yapacak, çok kötü işlere karışacak ama biz hep beraber umudu, güzelliği ve iyiliği taşıyacağız. Merak etmeyin her şey çok güzel olacak" dedi.

İmamoğlu'nun burada verdiği "Her şey çok güzel olacak" mesajı kısa sürede sanatçıların da katıldığı hashtag kampanyasıyla Twitter'da 1 numaraya yükseldi.

Ekrem İmamoğlu: Demokrasi adına mücadelemizi hep birlikte yürüteceğiz

Ekrem İmamoğlu: Demokrasi adına mücadelemizi hep birlikte yürüteceğiz

İmamoğlu gece saatlerinde Beylikdüzü'ne geçti ve kendisini karşılayan binlerin önünde yaptığı konuşmada "Bütün Türkiye’nin adalet duygusu bizimle beraber. Buradayız, hep beraber çalışacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz."

22:40

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YSK, iptal sonrası "Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunulması" kararını verdi.

21:00

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AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, 21.00'de yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası için de iptal kararı çıktığını duyurdu.

20:35

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Anadolu Ajansı, 20.33'te "YSK'nin kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi" paylaşımı yaptı.

19:20

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YSK'nin seçim iptal kararını ilk olarak AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, 19.20'de Twitter hesabından duyurdu: İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun....

Özel, 19.46'da seçimlerin 23 Haziran'da yenileneceğini duyurdu.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti

ABD'den İstanbul açıklaması: Olağandışı durumu not ediyoruz
ABD'den İstanbul açıklaması: Olağandışı durumu not ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığından, YSK’nin İstanbul seçimlerini yenileme kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

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YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin kararı Küçükçekmece’ye bağlı İkitelli’de yürüyüşle protesto edildi.

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