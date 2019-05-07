YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

ERDOĞAN'IN GRUP TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyleydi:

"Önemli bir seçimi daha geride bıraktık. Milletimiz bize 1389 belediyenin 758'inin sorumluluğunu vermiştir.

Seçim bitti ama tartışmaları henüz bitmedi. 3 ilçemizde seçim 2 Haziran'da yenilenecek. Hiç şüphesiz en tartışmalı konu İBB seçimleri idi. Bu seçimleri önce yaklaşık 25-28 bin farkla AK Parti'nin kaybettiği ilan edildi. Biz milli iradeye teslimiyetimiz nedeniyle bu sonucu saygıyla karşılamaya hazırdık.

Ancak gördük ki AK Partiye oy veren 15 bin seçmenin iradesi alenen gasbedilmiştir. Bu hataların bir kısmı sehven olsa da önemli bir bölümünde kasıt olduğu açıkça ortadadır. Çünkü hatalar diğer partilerle aynı oranla yapılmamıştır.

Meseleyi biraz daha araştırınca ciddi yolsuzluklar, kanuna aykırı uygulamalar olduğunu gördük. Konuyu YSK’ya sunduk. Belgelerimiz çok sağlamdır.

Gözümüzün önündeki irade gasbını görmezden gelemeyiz. Seçim gecesinden bugüne yaşananların sebebi işte budur. Biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak milletimiz bizden hesap sorar.

Seçim kurullarının banka ve özel okul çalışanları arasından seçilmiş olması şüphelerimizi artırdı. Yoksa AK Partinin sandıktan çıkan sonucu kabullenmemek gibi bir derdi asla yoktur olamaz. Biz sadece gasbedilen haklarımızı ve açık hataları düzeltmenin peşindeyiz.

AK Parti az farkla kazansaydı ve aynı usulsüzlükler tespit edilseydi inanın ensemizde boza pişirirlerdi.

Şayet YSK tam tersi karar vermiş olsaydı biz yine buna uyacaktık.

Perde arkasından sinsice operasyon yürütenlerin de sahada kendisine yol açmaya çalışanları da biliyoruz. Karanlık odaklara bekledikleri fırsatı asla vermeyeceğiz.

Bazı işadamı grupları dünkü karardan sonra baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Güzel, bundan sonra da bizden bu tavırlarınızla, ülkemizin geleceğine yönelik bir normalleşmeyi konuşurken sizler burada seçim hukuku işletilirken böyle bir açıklama yaparsanız bunlar anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz. Herkes haddini bilecek. Herkes işini yapacak.

Ekonomimizin güvenliği sınırlarımızın güvenliği kadar önemlidir. Önümüzde duran manzara tam bir ekonomik sabotaj hali. Sınırlarımıza dayanan teröristlere ne yaptıysak onu yapacağız."