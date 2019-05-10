CHP'li Ayhan Barut: Adana'da söz verilen hastaneler yapılmayacak mı?

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Şehir Hastaneleri nedeniyle taşınan ve kapatılan hastanelerin arazileriyle ilgili sorunu Meclis gündemine taşıdı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde yıkılan Devlet Hastanesinin akıbetini de sorgulayan Barut, yıkılan hastaneden faydalanan Batı Seyhan, Doğankent, Solaklı ve Yunusoğlu beldelerindeki hastane ihtiyacını da hatırlattı.

MECLİSTE KONUŞTU

TBMM’de söz alan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, yeni kurulan Şehir Hastaneleri nedeniyle bazı illerdeki hastanelerin kapatılıp taşındığını anımsattı. Sağlık Bakanlığı ve özel sektör işbirliğiyle Adana, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Mersin, Isparta, Yozgat, ve Elazığ'da Şehir Hastanelerinin hizmete açıldığını aktaran Barut, "Ancak bu illerde kurulan Şehir Hastaneleri nedeniyle kapatılan hastanelere ilişkin bazı duyumlar almaktayız. Kapatılan ve taşınan devlet hastaneleri arazilerinin bazılarının zamanında hayırsever vatandaşlar tarafından devlete bağışlandığı, bu bağışın da koşullu yapıldığı söylenmektedir. Koşul ise arazinin hastane dışında bir amaç için kullanılmayacak olduğu, eğer kullanılırsa varislerine devrini istedikleri şeklindedir" dedi.

"SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Sağlık Bakanlığından söz konusu duyumlara ilişkin açıklama beklediklerini kaydeden Ayhan Barut, "Örneğin, Ankara Numune Hastanesinde böyle bir durumun yaşandığı doğru mudur? Şehir hastanesi açılan hangi ilimizde böyle bir olay yaşanmaktadır? Ülkemizde devlet hastanesi olarak işlev gören kaç arazi bağıştır? Hangi illerde ve hangi büyüklükte arazilerdir? Taşınan hastane arazileri üzerindeki tasarrufunuz ne olacaktır?" diye sordu.

SÖZ VERİLEN HASTANELERİ SORDU

Meclisteki konuşmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi de sunan Ayhan Barut, "Adana'da Yüreğir İlçemizde kapatılan ve yerine yenisinin yapılacağı söylenen devlet hastanesinin akıbeti hala bilinmemektedir. Adana'da büyük bir nüfusun yaşadığı Batı Seyhan'da yapılacağı söylenen yeni hastane ile ilgili de hiçbir gelişme yoktur. Batı Seyhan'ın yanı sıra Yüreğir bölgesindeki Doğankent, Solaklı, Yunusoğlu ve Havutlu beldelerimizde yaşayan yurttaşlarımızın da yıllardır süren hastane talepleri karşılanmamıştır. Adana'da Yüreğir ilçesinde kapatılan ve yerine yeniden yapılacağı söylenen hastane ile ilgili bir gelişme var mıdır? Hastane yapımı için ihale yapılmış mıdır? Bu hastane gerçekten yeniden yapılıp halkın hizmetine sunulacak mıdır? Adana Batı Seyhan'da söz verilen devlet hastanesi ile ilgili son gelişmeler nelerdir? Bu hastane yapılıp halkın hizmetine açılacak mıdır? Adana'nın Yüreğir bölgesinde tarım faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Doğankent, Solaklı, Yunusoğlu ve Havutlu beldelerimizde yaşayan yurttaşlarımızın ihtiyacı olan hastane taleplerini ne zaman karşılayacaksınız? Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın en doğal sağlık hakkı neden görmezden geliniyor, bu talebe kim ya da kimler sessiz kalıyor?" sorularını sordu. (Adana/EVRENSEL)