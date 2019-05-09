HDP, CHP'ye sitemli ama İstanbul seçiminde destek verecek

Birkan BULUT

Ankara

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesini değerlendiren HDP, İstanbul seçimlerindeki belirleyici rolünü sürdürmeyi planlıyor. Ancak HDP İmamoğlu’ya desteği sürdürecek olmasına karşın, kayyum ve KHK’li belediye başkanlarına mazbata verilmemesi konusunda CHP’ye sitemli.

İktidarın YSK eliyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal ettirmesi ve Öcalan ile yapılan avukat görüşmesinin açıklanması, İstanbul seçimlerinde belirleyici bir rol oynayan HDP’nin tutumunu gündeme getirdi. YSK’nin kararını açıklamasından kısa süre sonra HDP yetkilileri yaptıkları açıklamalarla, 31 Mart seçimlerindeki çizgide olduklarını vurguladı ve ardından Merkez Yönetim Kurulunu olağanüstü topladı. MYK’de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde “İstanbul ittifakı” söylemi ile İmamoğlu için oy istenmesi tartışıldı. Erdoğan’ın hızla terk ettiği “Türkiye ittifakı” sözleri değerlendirilerek demokrasi güçlerinin İstanbul seçimleri için birlikteliği güçlendirmesi gerektiği ifade edildi.

CHP'NİN HDP TUTUMU DEĞİŞMELİ

Toplantıda diğer muhalefet partilerine ilişkin de değerlendirmeler yapıldı. HDP’li belediyelere kayyum atandığında ve son seçimlerden sonra KHK bahanesi ile yüzde 20 oy alan ikinci adaylara mazbata verildiğinde muhalefet partilerinin destek vermediği eleştirileri gündeme geldi. Yine CHP’nin yıllardır HDP ve Kürt sorununa olan negatif yaklaşımını, İstanbul seçimlerinde HDP’nin rolüne karşın HDP’ye mesafeli yaklaşımını değiştirmesi gerektiği düşünülüyor. Ayrıca toplantıda, seçim sürecinde HDP İstanbul milletvekilleri ile bazı genel başkan yardımcılarının da İstanbul’da görev almasına karar verildi.

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