YSK’nin iptal kararına karşı halk eylemleri ikinci gününde

YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptali yönündeki kararına karşı dün İstanbul’un pek çok ilçesinde başlayan tencere tavalı eylemler bugün de devam ediyor. Kadıköy ve Kağıthane’de bugün de binlerce kişi sokaklara döküldü.

Kadıköy’de “Her şey çok güzel olacak” pankartı açan binlerce kişi sokaklarda sloganlarla YSK kararını protesto etti.

Kadıköy'de YSK protestosu | Binlerce kişi sloganlarla yürüyüş yapıyor: Bu daha başlangıç, mücadeleye devam https://t.co/MGUCKvc5LL pic.twitter.com/3oQlaIgvWd — Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) 7 Mayıs 2019

İstanbul Kadıköy'de binlerce kişi "Her şey çok güzel olacak" pankartı arkasında yürüyüş yaparak YSK'nin seçim iptali kararını protesto ediyor https://t.co/iTsCNnYonx pic.twitter.com/wV4ohy2PIO — Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) 7 Mayıs 2019

Binlercde kişi YSK kararını protesto etmek için Kadıköy sokaklarında yürüyüş düzenledi. | Fotoğraf: Evrensel

Kağıthane’ye bağlı Nurtepe Mahallesi’nde de yaklaşık 3 bin kişi Eyüp’e bağlı Güzeltepe Mahallesi’ne yürüyüş yapıyor. Yürüyüş yapan kitle “Hak, hukuk, adalet” pankartı taşıyor.

Nurtepe halkı, "Hak hukuk adalet" sloganlarıyla Eyüp'e bağlı Güzeltepe Mahallesi'ne yürüyüş düzenledi. | Fotoğraf: Evrensel

İstanbul Nurtepe Mahallesinde YSK'yi protesto etmek üzere yaklaşık 3 bin kişi toplandı. | Fotoğraf: Evrensel

Bakırköy, Beşiktaş, Şişli, Kocamustafapaşa gibi ilçe ve semtlerde de bir araya gelen yüzlerce kişi, "Her şey çok güzel olacak" pankartlarıyla yürüyüşler düzenliyor. Pek çok bölgede evlerin balkonlarından da tencere ve tavalarla yürüyüşlere destek veriliyor. (HABER MERKEZİ)

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