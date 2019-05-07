07 Mayıs 2019 22:08
Son Güncellenme Tarihi: 07 Mayıs 2019 22:39

YSK’nin iptal kararına karşı halk eylemleri ikinci gününde

YSK’nin seçim iptali kararına karşı dün mahallelerde başlayan eylemler ikinci günde de devam ediyor.

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YSK’nin iptal kararına karşı halk eylemleri ikinci gününde

Kadıköy halkı "#HerSeyGuzelOlacak" pankartı ardında yürüyüş yaptı. | Fotoğraf: MA

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    YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptali yönündeki kararına karşı dün İstanbul’un pek çok ilçesinde başlayan tencere tavalı eylemler bugün de devam ediyor. Kadıköy ve Kağıthane’de bugün de binlerce kişi sokaklara döküldü.

    Kadıköy’de “Her şey çok güzel olacak” pankartı açan binlerce kişi sokaklarda sloganlarla YSK kararını protesto etti.

    Binlercde kişi YSK kararını protesto etmek için Kadıköy sokaklarında yürüyüş düzenledi. | Fotoğraf: Evrensel

    Kağıthane’ye bağlı Nurtepe Mahallesi’nde de yaklaşık 3 bin kişi Eyüp’e bağlı Güzeltepe Mahallesi’ne yürüyüş yapıyor. Yürüyüş yapan kitle “Hak, hukuk, adalet” pankartı taşıyor.

    Nurtepe halkı, "Hak hukuk adalet" sloganlarıyla Eyüp'e bağlı Güzeltepe Mahallesi'ne yürüyüş düzenledi. | Fotoğraf: Evrensel

    İstanbul Nurtepe Mahallesinde YSK'yi protesto etmek üzere yaklaşık 3 bin kişi toplandı. | Fotoğraf: Evrensel

    Bakırköy, Beşiktaş, Şişli, Kocamustafapaşa gibi ilçe ve semtlerde de bir araya gelen yüzlerce kişi, "Her şey çok güzel olacak" pankartlarıyla yürüyüşler düzenliyor. Pek çok bölgede evlerin balkonlarından da tencere ve tavalarla yürüyüşlere destek veriliyor. (HABER MERKEZİ)

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