HABAŞ’taki iş kazasında faciadan dönüldü: 11 işçi yaralandı

İzmir’de bulunan HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 8 Mayıs’ta, 00.00-08.00 vardiyasında, 1. sürekli döküm makinesi diye geçen çalışma alanında, 120 tonluk pota kaldırılıp taşıma aracına yerleştirilirken ocak devrildi. Yaklaşık 80 ton sıvı çelik işletme alanına döküldü. Kazadan etkilenen 11 işçiden dördü ciddi yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. Belden aşağısı yanan ve yüzünde yanıklar olan iki işçi Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, belden aşağısı yanan işçi ise yoğun bakım ünitesine alındı. Diğer 7 yaralı işçi ayakta tedavi edildi.

DHA’da yer alan habere göre, 2 işçinin tedavisi halen hastanede sürdürülüyor. Hayati tehlikeyi ise atlattıkları öğrenildi.

HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 120 tonluk pota kaldırılıp taşıma aracına yerleştirilirken ocak devrildi. Yaklaşık 80 ton sıvı çelik işletme alanına döküldü. 11 işçi yaralandı Fotoğraf: DHA

Olayın hemen ardından Evrensel'e konuşan bir HABAŞ işçisi kazanın faciaya dönüşmemesinin herkesin içini rahatlattığını söylese de olayın boyutunun çok büyük olduğunu aktardı. “Bugün çelikhane durmak zorunda kaldı. Ortalığın temizlenmesi ve hasar telafisi 1-2 günü bulur. Belki diğer ocaklar çalışır ama buranın çalışmayacağı kesin” diyen işçi, “Önemli olan olayın daha büyük acılara yol açmaması. O an orası kalabalık olsaydı bir facia olabilirdi, insanların gidip geldiği bir alanda yaşandı kaza. Korkutucu bir durum” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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