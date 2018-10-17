HABAÅžâ€™ta iÅŸ cinayeti: Baca temizliÄŸi yapan iÅŸÃ§i 15 metreden dÃ¼ÅŸtÃ¼

Ä°zmir AliaÄŸaâ€™da bulunan HABAÅžâ€™ta baca bakÄ±mÄ± yapan bir iÅŸÃ§i, bacadan dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°zmir AliaÄŸa’da kurulu HABAÅž’ta iÅŸ cinayeti yaÅŸandÄ±. AkÅŸamüstü ocak durduÄŸunda baca bakÄ±m ve onarÄ±m iÅŸini yapan Hasan isimli bir iÅŸçi 15 metrelik bacadan düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. Filtre-toz tutma bölümünde çalÄ±ÅŸan Hasan isimli iÅŸçinin formen olarak görev yaptÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

HABAÅž daha önce de iÅŸ cinayetleriyle gündeme gelmiÅŸti. Ä°ÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi önlemlerinin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden iÅŸçiler, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na tepki göstermiÅŸti. (Ä°zmir/EVRENSEL)

HABAÅžâ€™ta eriyik demir iÅŸÃ§ilerin Ã¼zerine dÃ¶kÃ¼ldÃ¼: 1 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼

HABAÅž'ta patlama: 3 iÅŸÃ§i yaralandÄ±

HABAÅž'ta Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± saÄŸlÄ±ksÄ±z, yetkili sendika sessiz

HABAÅž iÅŸÃ§ileri: Ocakla ilgilendikleri kadar iÅŸÃ§ilerle ilgilenmediler

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 20:57

www.evrensel.net