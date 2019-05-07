CHP seçimlere girme kararı aldı: Ekrem İmamoğlu yeniden aday

CHP Parti Meclisi, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi hakkın da düzenlediği olağanüstü toplantısında seçimlere girme kararı alındı. Toplantıya milletvekillerinin yanı sıra YSK kararı ile görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan Meclis'e geçti.

Toplantı çıkışında genel merkez önünde gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, “Verimli güzel bir toplantı yaptık. İnşallah süreçle ilgili genel başkanımız açıklama yapacak. Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep brilikte tamir etmeliyiz. Gerçekten her şey çok güzel olacak. Çok güzel işler başaracağız hem İstanbul hem Türkiye adında” dedi. İmamoğlu, açıklamanın ardından İyi Parti Genel Başkanı ile görüşmeye gitti.

Fotoğraf: Burcu Yıldırım/Evrensel

Edilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünden itibaren seçimlerin boykot yapılmasına dair sözlere tepkili yaklaştığı öğrenildi. İmamoğlu'nun yaklaşık 5 dakika konuşma yaptığı belirtilen toplantıda birkaç PM üyesi konuştu.

CHP PARTİ MECLİSİNDEN BİLDİRİ

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyeleri ve Milletvekilleri toplantıdan sonra bir bildiri yayınladı. "Demokrasi ve Özgürlük Bildirgesi" başlıklı bildiride," Halkın açık tercih ve talimatını ayaklar altına alan demokrasi düşmanları, sivil darbe sürecinde bir adım daha atmışlar ve bilerek, isteyerek, planlı bir hukuk cinayeti işlemişlerdir. 6 Mayıs darbesinin azmettiricisi, yargısız infazcısı ve şakşakçısı alenen ortadadır. İsimleri bundan böyle sadece lanetle anılacaktır" denildi.

"DEVLETLE İKTİDAR PARTİSİ ARASINDAKİ SINIRLAR YOK EDİLDİ"

Seçimlerin iptal edilmesi kararının azmettiricisi, yargısız infazcısı ve şakşakçısının alenen ortada olduğu söylenen bildirgede, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, seçme ve seçilme hakkının bu kararla açıkça ortadan kaldırıldığı ifade edildi. Sözkonusu kararın ülkemizin rotasını Ortadoğu’nun başarısız diktatörlükleri düzeyine düşürdüğü belirtilen bildirgede, “Hem partinin, hem de devletin başına aynı kişiyi oturtan partili cumhurbaşkanlığı sisteminin, iktidar partisi ile devlet arasındaki sınırları yok ettiği kısa sürede görülmüştür. Mülkiye müfettişleri, polisler, savcılar iktidarın seçimi yeniletmeye dönük çalışmalarında sahaya sürülmüş, devlet memurlarına siyasi amaçlar doğrultusunda talimatlar verilmiş, baskılar yapılmıştır. Başa geçen parti ile devlet arasındaki sınırları ortadan kaldıran bu sistem, demokrasimizin önündeki en büyük tehdit olduğunu göstermiştir” denildi.

Ülkede ekonomik sıkıntıların artık taşınamaz hale geldiği vurgulanan bildirgede, huzursuzluk her geçen gün artarken, içeride ve dışarıda güvenlik riskleri giderek belirginleşirken, buna bir de bizzat ülkeyi yönetenler tarafından yönetimde meşruiyet krizi eklendiği ifade edildi.

İÇİŞLERİ VE ADALET BAKANLARI TARAFSIZLAŞTIRILMALI

Bildirgede meşruiyet krizinin aşılabilmesi ve sandığın korunması için atılması gereken adımlar şöyle sıralandı:

1- Eğer sandık kurullarında şaibe varsa, 16 Nisan Anayasa Referandumu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili Seçimleri ve 31 Mart’ta Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle aynı sandıkta ve aynı zarflarla yapılan ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği seçimleri de aynı kıstasla yenilenmelidir.

2- Seçim kurullarında bir hata varsa sorumlusu sadece ve sadece YSK’dır. YSK’nın kusuru seçmene yüklenemez, seçmen cezalandırılamaz. YSK üyeleri seçmene karşı işledikleri suç sebebiyle topluca istifa etmelidir.

3- İçişleri ve Adalet Bakanlarının seçim dönemlerinde tarafsızlığını sağlayacak düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır.

"UZATILAN ELİN 23 HAZİRAN’DA KUVVETLİ BİR ŞEKİLDE TUTULACAĞINA İNANIYORUZ"

"Gücümüzü milletten alarak demokratik mücadelemizi artan bir azim ve güçlü bir kararlıkla sürdüreceğimizi açıkça taahhüt ediyoruz" denilen açıklama şu ifadelerle son buldu:

"Türkiye’nin karşılaştığı bu yol ayrımında demokrasiye inanan, hak, hukuk ve adalet duygusunu içinde taşıyan, siyasi düşüncesi ve parti aidiyeti ne olursa olsun, tüm yurttaşlarımıza elimizi uzatıyoruz. Bu uzatılan elin 23 Haziran’da kuvvetli bir şekilde tutulacağına, demokratik mücadelemize güç katacağına ve 31 Mart’tan çok daha büyük bir zafere ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz." (Ankara/EVRENSEL)

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