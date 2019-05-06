Sebzede enflasyon yüzde 103’e ulaştı, tüketici sebzeye erişemez oldu

Sebzede yıllık enflasyon yüzde 103,53’ü bulduğunu bu artışın maaş artışlarının 5 katı olduğunu belirten Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, yanlış tarım ve gıda politikalarının terk edilmesini istedi.

Tüketicilerin, beslenmelerinde tek seçenekleri olan sebzeye de erişemez olduğuna dikkat çeken Çakar; “TÜİK istatistiklerine göre, Nisan 2019’da Nisan 2018’e göre, 16 kalemden oluşan sebzenin yıllık enflasyonu aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi, yüzde 103,53 oldu. Sebze enflasyonu çalışanların ve emeklilerin maaş artışlarını 5’e katladı. Sebze enflasyonu yıllık normal enflasyonun ise 5,3 katı oldu. Sebze fiyatlarındaki artış başta olmak üzere, diğer gıda fiyatlarındaki artış ve düşük gelir nedeniyle tüketicilerin ezici çoğunluğu yeterli ve dengeli beslenemiyor” dedi.

TÜİK istatistiklerine göre, sebze fiyatlarındaki son bir yıllık yüzde artış oranları ile sebze enflasyonu (Nisan 2018 – Nisan 2019) Tablosu Ürünler Nisan 2018 Fiyatı (TL/KG) Nisan 2019 Fiyatı ( TL/KG) Son bir yıllık fiyat artış yüzdesi 1. Kuru Soğan 1,538 5,9882 289,3498 2. Patates 1,6485 5,1355 211,5256 3. Sivri Biber 3,7698 10,0694 167,107 4. Çarliston Biber 3,5661 9,0971 155,0994 5. Dolmalık Biber 5,3676 11,4599 113,5014 6. Domates 3,1948 6,7101 110,0319 7. Patlıcan 2,7629 5,3701 94,3646 8. Yeşil Soğan 5,3999 9,3629 73,3902 9. Salatalık 2,7271 4,298 57,6033 10. Taze Fasulye 7,5641 12,2386 61,7985 11. Sarımsak 11,3016 21,9128 93,8911 12. Marul 2,6129 3,8947 49,0566 13. Kabak 3,527 4,8228 36,7394 14. Maydanoz 0,9151 1,2441 35,9524 15. Havuç 2,4587 4,5285 84,1827 16. Mantar 10,6115 13,0421 22,9053

Bugün uygulanmakta olan tarım ve gıda politikalarının tüketicileri açlığa sürüklediğini belirten Çakar şunları söyledi; “Türkiye’de, nüfusun yüzde 20 dolayındaki kesimi yani, 16 milyon dolayında kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Nüfusun yüzde 60’dan fazla kesimi, yani, 48 milyondan fazla kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor.”

Çakar tüketicilerin ülke yönetiminden beklediği acil çözüm önerilerini şöyle sıraladı;

Tarımsal ürünlerde ve gıda maddelerinde pahalılığa, yüksek enflasyona neden olan yanlış tarım ve gıda politikaları ivedilikle terk edilsin.

Halkın-tüketicilerin yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenebileceği şekilde, tüketici haklarına ve halkın yararına olacak şekilde doğru tarım ve gıda politikaları ivedilikle uygulamaya konulsun.

Gıdada KDV kaldırılsın.

İvedilikle, tarımsal ve gıda üretim, araştırma, dağıtım ve perakendeciliği konusunda Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) kurulsun.

Tarımda girdi ve tarımsal ürün ile gıda ürünleri ithalatına son verilsin.

İthal edilen tarımsal ve gıda ürünlerinin Türkiye’deki üretimi için gerekli tüm önlemler alınsın.

Toprağın, suyun, biyoçeşitliliğin, havanın kirlenmemesi ve küresel iklim değişikliğine neden olunmaması için ekolojik tarıma gerekli tüm destekler verilsin.

(HABER MERKEZİ)