Sebzede enflasyon yüzde 103’e ulaştı, tüketici sebzeye erişemez oldu
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, 16 sebze çeşidinde enflasyonun 103,53’ü bulduğuna dikkat çekti.
Fotoğraf: MA
Sebzede yıllık enflasyon yüzde 103,53’ü bulduğunu bu artışın maaş artışlarının 5 katı olduğunu belirten Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, yanlış tarım ve gıda politikalarının terk edilmesini istedi.
Tüketicilerin, beslenmelerinde tek seçenekleri olan sebzeye de erişemez olduğuna dikkat çeken Çakar; “TÜİK istatistiklerine göre, Nisan 2019’da Nisan 2018’e göre, 16 kalemden oluşan sebzenin yıllık enflasyonu aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi, yüzde 103,53 oldu. Sebze enflasyonu çalışanların ve emeklilerin maaş artışlarını 5’e katladı. Sebze enflasyonu yıllık normal enflasyonun ise 5,3 katı oldu. Sebze fiyatlarındaki artış başta olmak üzere, diğer gıda fiyatlarındaki artış ve düşük gelir nedeniyle tüketicilerin ezici çoğunluğu yeterli ve dengeli beslenemiyor” dedi.
TÜİK istatistiklerine göre, sebze fiyatlarındaki son bir yıllık yüzde artış oranları ile sebze enflasyonu (Nisan 2018 – Nisan 2019) Tablosu
|Ürünler
|Nisan 2018 Fiyatı (TL/KG)
|Nisan 2019 Fiyatı ( TL/KG)
|Son bir yıllık fiyat artış yüzdesi
|1. Kuru Soğan
|1,538
|5,9882
|289,3498
|2. Patates
|1,6485
|5,1355
|211,5256
|3. Sivri Biber
|3,7698
|10,0694
|167,107
|4. Çarliston Biber
|3,5661
|9,0971
|155,0994
|5. Dolmalık Biber
|5,3676
|11,4599
|113,5014
|6. Domates
|3,1948
|6,7101
|110,0319
|7. Patlıcan
|2,7629
|5,3701
|94,3646
|8. Yeşil Soğan
|5,3999
|9,3629
|73,3902
|9. Salatalık
|2,7271
|4,298
|57,6033
|10. Taze Fasulye
|7,5641
|12,2386
|61,7985
|11. Sarımsak
|11,3016
|21,9128
|93,8911
|12. Marul
|2,6129
|3,8947
|49,0566
|13. Kabak
|3,527
|4,8228
|36,7394
|14. Maydanoz
|0,9151
|1,2441
|35,9524
|15. Havuç
|2,4587
|4,5285
|84,1827
|16. Mantar
|10,6115
|13,0421
|22,9053
Bugün uygulanmakta olan tarım ve gıda politikalarının tüketicileri açlığa sürüklediğini belirten Çakar şunları söyledi; “Türkiye’de, nüfusun yüzde 20 dolayındaki kesimi yani, 16 milyon dolayında kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Nüfusun yüzde 60’dan fazla kesimi, yani, 48 milyondan fazla kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor.”
Çakar tüketicilerin ülke yönetiminden beklediği acil çözüm önerilerini şöyle sıraladı;
- Tarımsal ürünlerde ve gıda maddelerinde pahalılığa, yüksek enflasyona neden olan yanlış tarım ve gıda politikaları ivedilikle terk edilsin.
- Halkın-tüketicilerin yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenebileceği şekilde, tüketici haklarına ve halkın yararına olacak şekilde doğru tarım ve gıda politikaları ivedilikle uygulamaya konulsun.
- Gıdada KDV kaldırılsın.
- İvedilikle, tarımsal ve gıda üretim, araştırma, dağıtım ve perakendeciliği konusunda Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) kurulsun.
- Tarımda girdi ve tarımsal ürün ile gıda ürünleri ithalatına son verilsin.
- İthal edilen tarımsal ve gıda ürünlerinin Türkiye’deki üretimi için gerekli tüm önlemler alınsın.
- Toprağın, suyun, biyoçeşitliliğin, havanın kirlenmemesi ve küresel iklim değişikliğine neden olunmaması için ekolojik tarıma gerekli tüm destekler verilsin.
(HABER MERKEZİ)