Bahçeli: Cumhur İttifakı'ndan başka ittifak arayışına gerek yoktur

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye ittifakı” açıklaması sonrası başlayan tartışmalara değinen Bahçeli, “Mutabakatın adresi zillet değil, cumhurdur. Başka ittifak arayışlarına gerek yoktur” dedi.

Bahçeli’nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Cumhur ittifakı Türk milletinin takdiri ve ufuk bayrağıdır. Cumhur İttifakı çevresinde vızır vızır fitne kazısı yapanlara hem sırtımız dönük hem de kapımız örtüktür. Karar ve kanaatimiz odur ki, Cumhur İttiakı'na özenle ve önemle sahip çıkılmalı”

“MHP'ye küstahça eyalet hatırlatması yapan, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler arasına nifak sokmak için mücadele eden dönek ve köksüzlerin FETÖ ve PKK'yla aynı kareye girmeleri rezalettir, hezimettir. Bilinmelidir ki, Türk milletine dayatma ve şantaj bugüne kadar sökmemiş, bundan sonra da sökmeyecektir. Kutuplaşmayı besleyip bileyenlerin, siyasi kundakçılığın markası olarak bilinenlerin uzlaşma görüntüsü altında ülkemize kast etme çabaları dikkatli ve duyarlı hiçbir gözden kaçmamaktadır. Mutabakatın adresi zillet değil, cumhurdur. Başka ittifak arayışlarına gerek yoktur.”

İSTANBUL SEÇİMLERİ

"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinden yanadır. Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği (kesin) karar uzadıkça doğal olarak spekülasyonlar çoğalmakta, karşılıklı atışma ve anlaşmazlıklar çığırından çıkmaktadır." (HABER MERKEZİ)

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