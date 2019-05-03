Bahçeli: Temel tercihimiz Cumhur İttifakı'nın yaşaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP'nin temel tercihi Cumhur İttifakı’nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır. '2023 Lider Ülke Türkiye' amacına sonuna kadar sadığız." ifadesini kullandı.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, "Siyasi tartışmaların boyut ve hızında azalma şöyle dursun, yaygın ve yoğun bir artış gözlemlendiğini" söyledi.

"Türkiye'nin tehlikelerle dolu bir girdaba sürüklenmek, sonu ve sonucu karanlık olan bir mecraya süratle çekilmek istendiğini" savunan Bahçeli, "Türk milletinin sinir uçlarıyla oynandığını" iddia etti.

"Türkiye sevgisinden esasen mahrum olan defolu siyaset akım ve ekolleri yangına adeta körükle giderken, kriz çığırtkanlığından, kavga şakşakçılığından, kargaşa ve karmaşa havariliğinden rahatsızlık duymayacak bir seviyesizliğin faili olmuşlardır." ifadesini kullanan Bahçeli, "Bunların aslında zulüm ve zulmetin figüranları olduğunu" öne sürdü.

"Gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında, sosyal medya platformunda iddia ve ilan edilen yalanların, spekülasyona dayalı haber ve yorumların artık sabırları zorlayan, tahammül sınırlarını zedeleyen bir noktaya çoktan ulaştığını" söyleyen Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye siyasi ve ekonomik pusu kuran iç ve dış odaklar devamlı surette istikrarsızlığa yatırım, ihanete yardım, işbirlikçiliğe de yataklık yapmaktadır. Nitekim emel ve hedefleriyle yakayı ele vermişlerdir. Siyasi çürüme, ekonomik çöküş, sosyal çözülme bekleyen, bu kapsamda ülkemizin kuyusunu kazan, milli ülkülerimizi kurutmayı amaçlayan hasis ve hain çevreler karşımızda sırayla cephe almışlardır. Zillet şımarmıştır. Oyun büyüktür, ihmal ve inkara gelecek yanı da kalmamıştır. Türkiye’nin aleyhine kurgulanan senaryo vahşidir, kurulan tuzak vandaldır. Milli birlik ve dayanışma hissiyatımızın zaafa uğraması, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün zayıflaması konusunda çok sinsi bir rekabet ve yarış maalesef sahnededir. İstiyorlar ki bölünelim, dağılalım. Diliyorlar ki birbirimize girip varlığımızı tüketelim. Bozguncuların faal olması tesadüfi görülmemelidir.

Buhran meraklılarının zincirlerinden boşanmış gibi faaliyete geçmesi tevatür değil, tezvirat değil, gerçeğin bizzat kendisidir. Geziciler, Sorosçular, ekonomik tetikçiler, küresel tefeciler, teslimiyetçiler, çukurcular, bölücüler, kozmopolit zihniyetler kıpır kıpırdır. Türkiye’nin köşeye sıkışması, elinin kolunun bağlanması hususunda zulüm bekçileri devrede, iş birlikçiler devriyededir."

İBB SEÇİMLERİ İÇİN "ŞÜPHE ÖRGÜSÜ HENÜZ KALDIRILABİLMİŞ DEĞİL" İDDİASI

"Türkiye'yi meşgul eden beka düzeyindeki pek çok sorun çözülmeyi beklerken, hâlâ bir arpa boyu mesafe alınamamasının, asıl gündem ve öncelikli meselelere odaklanma güçlüklerinin milleti haklı olarak kaygılandırdığı" yorumunda bulunan Devlet Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki sis perdesi, şaibe örtüsü ve şüphe örgüsünün ise henüz kaldırılmadığını" öne sürdü.

"Türk demokrasisi üzerinde kara bulutlar dolaştıran, egemenlik haklarına leke düşürmek için kollarını sıvayan mihrakların, İstanbul seçimlerine damga vuran haksızlık ve hukuksuzlukları örtbas etmek için titiz çalışma halinde olduklarını" iddia eden Bahçeli, "Almanya eski Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesine heyecanla, mal bulmuş mağribi gibi gerçekleştirdiği zamanlama itibarıyla manidar ziyareti ilişki ve irtibatlar hakkında sağduyulu her insanımıza ipucu vermektedir." değerlendirmesini yaptı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) vereceği kesin kararın uzadıkça doğal olarak spekülasyonların çoğaldığına, karşılıklı atışma ve anlaşmazlıkların çığırından çıktığına vurgu yapan Bahçeli, "Önüne gelenin ahkam kestiğini, İstanbul seçimleri üzerinden de aslı astarı olmayan görüş beyan ettiğini" bildirdi.

"Sözde uzmanlar, aydın kisveli provokatörler, eski siyasetçiler, yarım hukukçularla polemikten geçinen akademisyenlerin yalan yanlış malumatlarla süreci kirlettiğini, akılları karıştırdığını" iddia eden Devlet Bahçeli, "Artık söz ve yetki YSK'nindir" açıklamasını yaparak sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu bilmek, çıkacak karar ne olursa olsun riayet etmek asıldır. Türkiye'nin önündeki en öncelikli mesele İstanbul çerçevesinde sandık yolsuzluğunun tespiti ve bunun kanuni süreler içinde de telafisidir. Bu itibarla YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleriyle birlikte Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Seçimlerindeki haklı ve meşru itirazları en doğru, en isabetli, en hukuka uygun şekilde değerlendirmesi milli bir beklentidir. Türkiye'nin önü açılmalı, adalet muhakkak yerini bulmalıdır. MHP İstanbul’da seçimlerin yenilenmesinden yanadır. Bu konudaki tutarlı ve samimi çağrılarımız bilinmektedir. Kaldı ki itiraza esas teşkil eden gerekçe ve deliller başka bir çıkış yolu göstermemektedir.

Türkiye’nin maruz kaldığı sorunların giderek ağırlaştığı, hatta içinden çıkılmaz bir aşamaya geldiği bugünkü nazik ortamda, demokrasinin erdemlerine, hukukun ilkelerine, milli iradenin hükmüne herkes saygı duymak mecburiyetindedir. Dünyanın en büyük Türk kentinin üzerine hile ve usulsüzlüklerin gölgesi asla düşmemeli, düşürülmemeli, buna fırsat verilmemelidir. Bu konuda sorumluluk öncelikle YSK'nindir."

YSK'Yİ TEHDİDİ SÜRDÜRDÜ: KARARA VİCDANA UYGUN OLURSA SAYGI GÖSTERİRİZ

"MHP'nin YSK'nin alacağı karara maşeri vicdana uygun olması kaydıyla elbette saygı göstereceği" şeklindeki tehditvari açıklamayı yineleyen Devlet Bahçeli, "Ancak İstanbul seçimlerinin yenilenme ihtimali karşısında tehdit dilini şiddetlendiren, sokakları işaret eden, karışıklığa davetiye çıkaran siyasi zilletin ateşle oynama hesabı hissedilir derecede belirgindir." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"MHP’ye küstahça eyalet hatırlatması yapan, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler arasına nifak sokmak için mücadele eden dönek ve köksüzlerin FETÖ ve PKK ile aynı kareye girmeleri rezalettir, hezimettir. Bilinmelidir ki Türk milletine dayatma ve şantaj bugüne kadar sökmemiş, bundan sonra da sökmeyecektir. Kutuplaşmayı besleyip bileyenlerin, siyasi kundakçılığın markası olarak bilinenlerin uzlaşma görüntüsü altında ülkemize kast etme çabaları dikkatli ve duyarlı hiçbir gözden kaçmamaktadır. Mutabakatın adresi zillet değil, cumhurdur. 21 Nisan 2019'de vuku bulan müessif Çubuk hadisesi üzerinden siyasi ikbal hesabı yaparak içine düştükleri zilleti tahkim ve takviye etmeye çalışanların nereye varmak istedikleri, neyi hedefledikleri günbegün açığa çıkmaktadır.

Terör örgütüyle kurdukları şer ittifaklarını ikinci plana düşürebilmek için Çubuk’un Akkuzulu köyündeki esef verici olayı istismar etmeyi amaçlayanlar yanlıştadır, tarihi bir hatanın içindedir. CHP, İP ve HDP ortaklığı milli hassasiyetleri alenen kaşımakta, kirli sicillerini kapatmak için çırpınmaktadır. Fakat çırpınışları beyhudedir."

Bahçeli, yeni parti kurma girişimi içerisinde olduğu konuşulan Ahmet Davutoğlu'nun yayımladığı seçim değerlendirmesine isim vermeden değinerek "Tam da böyle bir zaman aralığında, siyasette yeni arayışların görüldüğünü, sözde manifestolar yayımlandığını, yeni hükümet sisteminin doğrudan doğruya hedef alındığını" belirtti.

Bahçeli, "Zillet ittifakının yedeğindeki bu şahsiyetlerin siyasi sorumluluk üstlendikleri dönemlerde hangi musibet ve melanetlere kucak açtıkları milli hafızalarda hala canlıdır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "MHP ile AKP arasında soğukluk veya mesafe varmış gibi iddialarda bulunanların mayasının bozuk, mizacının bulanık, maksadının da belalı olduğunu" öne sürdü.

"MHP'nin temel tercihi Cumhur İttifakı'nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır. Sözlerimize bağlıyız, '2023 Lider Ülke Türkiye' amacına sonuna kadar sadığız." ifadesini kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu görüşlerini paylaştı:

"Cumhur İttifakı'nın hisarlarında acaba gedik açar mıyız diye dört bir koldan üzerimize gelenlere karşı ne tavizimiz ne de tamahımız olacaktır. MHP milli bekanın varlığına baş koymuştur. Sağlam ve sarsılmaz duruşumuz Türkiye’nin hak ve menfaatlerini müdafaa üzerine bina edilmiştir. Durduğumuz yer milli tarih ve kültürün yanı, bin yıllık kardeşliğin yeridir. Cumhur İttifakı manşetlerle kurulmamıştır. Cumhur İttifakı çürük ve kiralık aydınların telkinleriyle var olmamıştır. Cumhur İttifakı Türkiye karşıtlarının tesiriyle de hayat bulmamıştır. 15 Temmuz gecesi yeşeren, 7 Ağustos Yenikapı’da yükselen, 16 Nisan halkoylamasında hedefleri çizilen, 24 Haziran seçimlerinde birlikteliğini perçinleyen, 31 Mart seçimlerinden de güçlenerek çıkan Cumhur İttifakı Türkiye’yi geleceğe taşımalıdır. Bizim temel tercihimiz, milli ve stratejik hedefimiz budur. Başka ittifak arayışlarına kuşkusuz ihtiyaç yoktur. Kaldı ki buna gerek de olmayacaktır. Türk milletinin tamamını kucaklamak ikamesi ve ihmali olmayan haslet ve amacımızdır. Bize göre herkes eşittir Türkiye'dir."

"TÜRKİYE İTTİFAKI TEHLİKELERLE DOLUDUR"

"31 Mart seçimleri öncesi 'Kürdistan’da kazanacağız, batı da AK Parti ile MHP’ye kaybettireceğiz' diyen bölücülerle Türkiye İttifakı nasıl sağlanacaktır?" sorusunu soran Bahçeli, coğrafi ve bölgesel düzeyde ittifak arayışlarının sonunun kendilerine göre mahsurlu ve tehlikelerle dolu olduğunu söyledi.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Dürüst, düzgün ve mert bir milli ittifakın önünde hiçbir mihrak duramayacaktır. S-400 Hava Savunma Sistemi etrafında, ABD’yle çok boyutlu sorunlar kümesinin içinde NATO üyeliğimiz açıktan sorgulanmaktadır. Küresel ve emperyalist kuşatma gittikçe sertleşmektedir. Terör örgütleriyle mücadele etkin bir şekilde devam ederken, gelen şehadet haberleri milli yürekleri kavurmaktadır. Ekonomik terörün saldırganlığı azgınlaşmakta, döviz kuru, faiz, enflasyon, işsizlik bahanesiyle ülkemizin etrafındaki çember daralmaktadır. Bu tablo karşısında Cumhur İttifakı’nı tartışmak, bizzat cumhuru tartışmak demektir, ilaveten Türkiye Cumhuriyeti’ni kösteklemek, Türk milletinin varlığını kurcalamak anlamına gelecektir. Beşeriyet dehşet kapanındadır, küresel vicdan suskun, küresel adalet durgundur.

Sudan, Cezayir, Suriye, Venezuela başta olmak üzere, ülkeler, coğrafyalar kan ve kriz dalgaları altında öğütülmektedir. Çok tehlikeli ve yayılma tehlikesi olan tehdit edici meselelerin varlığı biliniyorken Türkiye’de cumhurun ittifak ruhunu önce yargılayıp, sonra da dinamitlemek milli birliğe düşmanlık, Türkiye’ye kötülüktür. Şunu herkes bilmelidir ki Cumhur İttifakı dağılmadan hiçbir haine fırsat verilmeyecek, Türkiye baskılara teslim olmayacaktır."

Bahçeli, "Komplolar ittifakımız karşısında işlemeyecektir. Kumpaslar ittifakımıza çarpıp dağılacaktır." ifadesini kullandı.

PROVOKATİF 1 MAYIS MESAJI

Devlet Bahçeli, 1 Mayıs mesajında ise "Bugünü hain gayeleri için bir fırsat olarak görenler" olduğunu iddia etti ve "İşçilerin tertemiz duygularını sömürmek için provokasyon kuyruğuna giren namertlere göz açtırılmaması gerekir" şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

Bahçeli: Cumhur İttifakı'ndan başka ittifak arayışına gerek yoktur

Erdoğan'dan Türkiye İttifakı mesajı: Fitne peşinde koştular