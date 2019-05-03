Türk Telekom'un milletvekillerine özel tarifesi tartışma yarattı

GSM operatörü Türk Telekom'un milletvekillerine özel 12 ay taahhütlü her yöne 3 bin dakika, bin SMS ve 20 GB internet içerikli aylık 29 TL'lik paketi, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Paketi fark eden sosyal medya kullanıcıları, 2019 başından itibaren net 22 bin 200 TL maaş alan milletvekillerine özel telefon tarifesini eleştirdi. Bazı kullanıcılar asgari ücretle geçinin yurttaşların 5 GB’lık paketleri 40-50 liralara kullanmak zorunda olduğuna dikkat çekerken bazı yurttaşlar da bunun ayrımcılık olduğunu söyledi.

Türk Telekom'un internet sitesindeki bilgilere göre, 12 Ay taahhütlü paketin ücret 29 TL olurken, şebeke içi 5 bin dakika, diğer operatör ve sabit hatlar yönüne 3 bin dakika, her yöne bin SMS ve 20 GB internet kullanma hakkı veriliyor.

(HABER MERKEZİ)

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