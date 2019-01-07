İletişim-İş Türk Telekom’da yaşanan işten atmaları protesto etti

Türk Telekom AŞ’nin Ege Bölgesinde faaliyet gösteren taşeron şirketi Arda-Cemta Ortaklığı yönetiminin, ihale yenilemesi gerekçesi ile 55 işçiyi işten çıkarması üzerine DİSK/İletişim-İş Sendikası durumu protesto etti. İletişim-İş, “İşten atmalar duruncaya, çıkarılan arkadaşlarımız geri alınıncaya kadar, tüm çalışanlar sendikal haklardan yararlanana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz” dedi.

Geçtiğimiz hafta Türk Telekom bünyesinde Arda-Cemta adlı taşeron şirkete bağlı çalışan ve sendikalaşma faaliyeti sürdüren 55 işçi, yeni yıl arifesinde işten atılmıştı. DİSK’e bağlı İletişim-İş Sendikasının 2 ayı aşkın süredir örgütlenme çalışması yürüttüğü Arda Cemta’daki işten çıkarmalarla ilgili sendika, Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı okuyan İletişim-İş Sendikası Uzmanı Sinejan İlbay, “Tüm Arda-Cemta çalışanı işçilerin mücadelesi mücadelemizdir. İşten atmalar duruncaya, çıkarılan arkadaşlarımız geri alınıncaya kadar, tüm çalışanlar sendikal haklardan yararlanana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz” dedi. Gerekçe olarak ihale yenilenmesini, küçülmeye gitmeyi, taşeronun azaltılıp kadrolu personel alınacağını ileri sürdüklerini hatırlatan İlbay, “55 işçinin sendikal örgütlenme çalışmalarını yürüten öncü işçiler olması durumun hiç de öyle olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Daha önce özelleştirme yoluyla ülkenin en stratejik öneme sahip, en büyük iletişim ağı olan ve kâr getiren kurumunu çürümüş, içi boşaltılmış bir enkaz haline getirenler bugün de sürekli değişen taşeron şirketler üzerinden hem kurumun emekçisine hem hizmet verdiği halka ihanet etmekte, Türk Telekom gibi ülkenin can damarlarından biri olan kurumu bitirmeye çalışmaktadırlar” diye konuştu.

‘İŞÇİ SINIFINA ÇİRKİN SALDIRIDIR’

Türk Telekom yönetiminin asgari ücret olan 1603 TL’ye çalıştırdığı, tek hak olarak verdiği 250 TL’lik ‘sodexo’yu da (yemek parası) 2.5 aydır ödemediğini belirten İlbay, “Yetmezmiş gibi bir de işçilerini ekmeğinden etmiştir. İlk olarak kasım ayında sendikamızda örgütlenen ve örgütlenme çalışmalarını yürüten 8 arkadaşımızın işten atılması, bunu izleyen süreçte yine sendikalaşan 55 işçinin çıkarılması öncelikle hakkını arama iradesini ortaya koyan işçi sınıfına çirkin bir saldırıdır” dedi.

İŞÇİ KIYIMINA DEVAM EDECEKLER

Türk Telekom AŞ’nin bölgede 302 kişiyi daha işten çıkaracağını beyanla işçi kıyımına devam edeceğini ortaya koyduğunu söyleyen İlbay, “Bu demektir ki 300 küsur çalışan işinden ekmeğinden olmakla kalmayacak; toplamda 1100 çalışanı olan Arda-Cemta çıkardığı çalışanların iş yükünü de kalan 700 küsur işçiye yükleyecek. Aklınca bir taşla iki kuş vuracaktır. İletişim-İş Sendikası olarak üyemiz olan ve olmayan tüm Arda-Cemta çalışanı işçilerin mücadelesi mücadelemizdir. İşten atmalar duruncaya, çıkarılan arkadaşlarımız geri alınıncaya kadar, tüm çalışanlar sendikal haklardan yararlanana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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