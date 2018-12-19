Türk Telekom hat kiralama bedelini yükseltti; yeni zamlar yolda

Adil kullanım noktasız/kotasız (AKN) internet paketlerine geçen hafta fahiş zamlar yapan Türk Telekom (TT), diğer internet servis sağlayıcılarına (IPS) sunduğu toptan hat kiralama bedelini yaklaşık yüzde 66 artırdı. Bu zam kararının diğer IPS'lerin sunduğu internet tarifelerine de yansıması bekleniyor.

Türk Telekom'un yeni tarifeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından onaylanırsa, diğer operatörler de zam yoluna gidecek.

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre, TurkNet Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Durmuş, TT'nin yeni hat kiralama bedellerini eski müşterileri için düşük hızda yüzde 66, yüksek hızda ise yüzde 4.6 artırdığını belirterek, “Üzerine vergileri de koyunca operatörlerin yapacakları zam oranı bu rakamların çok daha üzerinde olacak” dedi.

Durmuş, “Alternatif operatörün 16 Mbps hızındaki internet için KDV dahil Türk Telekom'a vereceği para 43 TL civarında. Satarken hiç kâr etmese, başka hiçbir masrafı olmasa bile 58 TL'ye satması gerekiyor. Ancak satış, destek, altyapı masraflarını ve yüzde 25.5 KDV ve Özel İletişim Vergisi'ni koyarsanız vatandaşa satışı 80 TL'yi bulur. Bu da yüzde 86 zam demek” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Adil kullanımsız döneme girerken servis sağlayıcılar ne vadediyor?