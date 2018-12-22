Türk Telekom hisselerinin yüzde 55’i borç karşılığı devredildi

Özelleştirilmesinin ardından borç batağına saplanan ve hizmet veremez duruma gelen Türk Telekom Kamuyu Aydınlatma Platformuna açıklama yaparak; borç karşılığı hisselerin yüzde 55'inin alacaklı bankalara devredildiğini duyurdu.

Türk Telekom'dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklama şöyle:

“Şirketimiz hissedarlarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin (OTAŞ), Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de (Türk Telekom) bulunan yüzde 55 oranındaki hissesinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı SPV (özel amaçlı şirket) aracılığıyla devralınması süreci ile ilgili şirketimiz tarafından kamuyu aydınlatma platformunda 15.08.2018, 17.08.2018 ve 29.08.2018 tarihlerinde açıklamalar yapılmıştı.

Söz konusu açıklamalarda, bu konuda şirketimize herhangi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyunun bilgilendirileceği bildirilmişti.

Bu kapsamda, OTAŞ'a ait Şirketimiz hisselerinin devri ile ilgili olarak, Şirketimize, Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca yapılan bildirime istinaden, Şirketimiz sermayesinin %55'ini oluşturan A Grubu hisselerinin tamamı söz konusu açıklamalarda bahsi geçen özel amaçlı şirket, Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'ye (LYY) devredilmiştir. LYY, Türk Ticaret Kanunu'nun 499. maddesi uyarınca Şirketimiz pay defterine yeni hissedar olarak kaydedilmiştir.”

YÖNETİM KURULU DEĞİŞTİ

Hisse devri sonrasında şirketin ortaklık yapısında da değişim yaşandı. Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden Mohammed Hariri, Cenk Serdar, Faisal Mohammed Aldughaither ve Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani şirketteki tüm görevlerinden istifa etti. İstifaların ardından Hakan Aran, Muammer Cüneyt Sezgin, Eyüp Engin yönetim kurulu üyeliğine atandı.

EYÜP ENGİN KİMDİR?

Eyüp Engin, 1978 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Akbank'ta göreve başladı. Teftiş görevinden sonra Hazine, Uluslararası Bankacılık, Yurtdışı Finansal Kurumlar alanlarında Bölüm Müdürü olarak görev yapan olan Eyüp Engin, 1996'da Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı, akabinde Uluslararası Bankacılık ve Yurtdışı Finansal Kurumlar Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etti. Temmuz 2007'de şimdiki görevi olan Teftiş Kurulu Başkanlığı'na atandı.

HAKAN ARAN KİMDİR?

Hakan Aran 1990 yılında İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü'nde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak göreve başladı. 1999 yılında Bilgi Teknolojileri Çözüm Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcılığına, 2002 yılında aynı Bölümde Birim Müdürlüğüne ve 2005 yılında da Bölüm Müdürlüğüne atanan Hakan Aran 17 Temmuz 2008 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

MUAMMER CÜNEYT SEZGİN KİMDİR?

M. Cüneyt Sezgin, çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yaptı. 2001 yılında Garanti Bankası'na katılan Sezgin, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Güvence Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı yanı sıra Garanti Bank S.A. (Romanya), Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. adlı iştiraklerde Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak da görev yapmaktadır. Öğretmen Akademisi Vakfı ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWFTürkiye) Mütevelli Heyeti Üyesi olan Dr. Sezgin, 30 Haziran 2004 tarihinden beri Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürüyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

‘Türk Telekom’da fatura emekçiye çıkmasın’