Türk Telekom 1,4 milyar lira zarar açıkladı

2018'in dördüncü çeyrekte 2,2 milyar lira net kâr elde eden Türk Telekom, 2018 yılı tamamında ise 1,4 milyar lira net zarar açıkladı.

AA muhabirine konuşan Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, zarar açıklanmasına rağmen son 10 yılın rekorlarına imza attıklarını belirterek 2018'de 4,3 milyon net abone kazanımı yaptıklarını ve son çeyrekte 2,2 milyar TL net kar ile 2019'a güçlü bir giriş yaptıklarını savundu.

Yıllık bazdaki zararın Türk lirasının dolar ve avro karşısında yıl içinde yaşadığı değer kaybı nedeniyle yaşandığı açıklandı. Şirket, kur farkı nedeniyle üçüncü çeyrekte 3.6 milyar lira zarar bildirmişti.

Türk Telekom 2019'da; konsolide gelirlerde (UFRYK 12 hariç) 2018'e göre yüzde 15-16 seviyelerinde artış ve konsolide FAVÖK'ün 10-10.2 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini bekliyor. Konsolide yatırım harcamalarının ise 5.5-5.7 milyar lira civarında olması öngörülüyor.

Telekom hisselerinin önemli bir kısmı ağustos ayında, hisseleri teminat olarak elinde bulunduran Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankasına devredildi. Kredi borcu, özelleştirme döneminde Telekom'u devralan firmaların borçlarını ödememesinden kaynaklanıyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

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