03 Mayıs 2019 04:05
Son Güncellenme Tarihi: 03 Mayıs 2019 15:23

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Gazetecilik teslim olmayacak!

Basın-meslek örgütü temsilcileri, tüm baskılara karşın gazetecilerin halkı bilgilendirmeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

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3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Gazetecilik teslim olmayacak!

Fotoğraf, Gazeteci Barış Yarkadaş'tan temin edilmiştir

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    Meltem AKYOL
    İstanbul

    Bugün 3 Mayıs, Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Türkiye’de ise her geçen gün basın özgürlüğü üzerindeki baskılar artıyor.

    Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olan Türkiye 3 Mayıs’a karanlık bir tablo ile gidiyor. Gazetecilerin hapsedildiği, haberin sansürlendiği Türkiye’de tüm baskılara rağmen “gazeteciler bedeller ödeseler de kamuoyunu aydınlatmayı” sürdürüyor, gazetecilik teslim olmuyor.  

    3 Mayıs 2019’a Türkiye karanlık bir tablo ile giriyor. Durumun özeti kısaca şöyle:

    • RSF’nin 2019 basın özgürlüğü endeksine göre 180 ülke arasında 157’nci sırada yer alan Türkiye dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi haline geldi.
    • Türkiye Gazeteciler Sendikasının (TGS) verilerine göre, 142 gazeteci Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ne hapishanede giriyor.
    • Her yıl binlerce yazıya internette erişim engelleniyor, sosyal medyada bir ‘like’ (beğenme) hapis nedeni oluyor. Wikipedia’nın 2 yıldırt sansürlü olduğu Türkiye’de 2019 yılının ilk 3 ayında da yayın yasakları ve sansürler devam etti. 2018’de en az 2 bin 950 İnternet haberi, 77 tweet, 22 Facebook paylaşımı, 5 Facebook video, 10 İnternet sitesine erişim sansürlenmişti.
    • Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçildiği 2014’ten bu yana 57 gazeteci ‘cumhurbaşkanına hakaret’ (TCK’nin 299. maddesi) suçlamasıyla hapis, ertelemeli hapis ve para cezası aldı.
    • Doğan grubunun da iktidar yanlısı Demirören Grubuna satılması ile iktidar denetimindeki medya yüzde 90’ları aştı, kalan birkaç eleştirel yayın organının üzerindeki baskı sürüyor.
    • Türkiye’de gazetecilerin en önemli sorunlarından biri işsizlik. Sadece 2019’un ilk 3 ayında 40 gazeteci işsiz kaldı. Toplamda işsiz gazeteci sayısı ise 10 binin üzerinde.
    • Türkiye’de 2016’da ilan edilen OHAL’in ardından 173 medya kuruluşu kapatılmış, 800 gazetecinin basın kartı ve pasaportu iptal edilmiş ve 3 bin basın emekçisi işsiz kalmıştı.

    TGC: GAZETECİLER ÖZGÜR BIRAKILMALI

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla açıklama yaptı. “Ülke barışının sağlanabilmesi adına cezaevinde tutuklu bulunan gazetecilerin bir an önce serbest bırakılması gereğine inanıyoruz” çağrısı yapılan açıklamada, tüm baskılara rağmen gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmekten vazgeçmeyeceği vurgulandı. “Haberin özgür olmadığı, gazeteciliğin evrensel basın ölçütlerine göre yapılamadığı zorlu bir dönemden geçiyoruz” denilen açıklamada, “Basın sektöründe on binlerce gazeteci işsiz ve mesleğini yapamamanın ıstırabını yaşıyor. Yayın yasakları, sansür ve otosansürün hızla sürdüğü bir ortamda halkın haber alma, bilgilenme hakkını sağlamaya çalışan bir avuç gazeteciye selam olsun. Şu unutulmamalı ki gazeteciler dönemlerin tanığıdır, tarihe not düşerler. Bu nedenle ısrarla diyoruz ki gazetecilik suç değildir. Gazetecilik halkın haber alma, bilgilenme hakkına hizmet eden saygın bir meslektir. Bütün güç koşullara rağmen ayaktadır, ayakta kalmaya da devam edecektir, bedeller ödeseler de kamuoyunu aydınlatmaktan geri durmayacaklardır” denildi.

    RSF: GAZETECİLERE DÖNÜK SİSTEMLİ BASKI DÖNEMİ

    Bu tabloyu gazetemize değerlendiren Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, gazetecilere dönük artan baskılara dikkat çekti. “Avrupa Birliği için girişilen kurumsallaşmanın yıkılıp yeni yönetim modeline göre yeniden inşası, medya ve yargıda basın/ifade özgürlüğünü hedef alan antidemokratik uygulamaları cesaretlendirdi” diyen Önderoğlu şunları söyledi: “Yola gelmez’ gazetecilerin sistemli şekilde keyfi olarak tutuklanması, iddianameleri için bir yıldan fazla süre beklemeleri, Türkiye’nin dünya basın özgürlüğü sıralamasında 157. sıradan bir adım bile üste çıkamamasına neden oldu. Cumhuriyet gazetesi önceki çalışan ve yöneticilerinin yeniden hapse gönderilmesi düpedüz bir utançtır. Tahribat bununla da sınırlı değil: Birçok muhabir, araştırmacı gazeteci veya köşe yazarı, RSF’nin son bir yılda izlediği davalardan mahkum oldu; bazılarının gelecek aylarda hapisle yüz yüze kalma tehlikesi var.”

    MEDYADA ÖZGÜRLÜĞÜN KIRINTISI BİLE YOK

    3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan CHP 26. Dönem Milletvekili, Gazeteci Barış Yarkadaş, gazetecilerin sürekli gözaltı, soruşturma ve kovuşturmaya uğradığını, tutukluluk süreçlerinin ise fiili cezalandırmaya dönüştüğünü belirtti. “Medyada özgürlüğün kırıntısı bile yok” diyen Yarkadaş, “Gazeteciler her gün adliye koridorlarını arşınlıyor. Gazeteciler her gün yazdıklarından ve konuştuklarından ötürü sorguya çekiliyor. Düşünmek, sormak, sorgulamak ve yazmak, iktidar ve yargısı tarafından suç olarak görülüyor” ifadelerini kullandı.

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