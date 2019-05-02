CHP’li Utku Çakırözer: Kızgın demir basın özgürleşirse soğur

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Nisan ayı Basın Özgürlüğü Raporunu Meclis’te düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.

Gazetecilerin Nisan ayını da adliye koridorlarında geçirdiğini ifade eden Çakırözer, “Cumhuriyet Gazetesi yargılamasındaki yazar ve yöneticiler ikince kez hapse girdi. Sözcü Gazetesi yazarları için kabul edilemeyecek hapis cezaları istendi” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin bugün 10 gazetecinin bireysel başvurusunu gündemine aldığını belirten Çakırözer, “Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Ahmet Şık ve Önder Çelik’in başvuruları yaklaşık 2,5 yıl sonra; Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Murat Aksoy başvuruları yaklaşık 3 yıl sonra gündeme geldi. Bizim bugün Anayasa Mahkemesi’nden beklediğimiz, tam da Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan’ın dediği gibi ‘hak eksenli’ bir karar verilmesidir. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde, basın ve ifade özgürlüğü için sadece adalet ve özgürlük bekliyoruz. Çünkü kızgın demir, basın özgürleşirse, ifade özgürlüğü tam anlamıyla sağlanırsa soğur” dedi.

Çakırözer, “Bizler ‘kızgın demirin bir türlü soğumadığını’, hatta soğutulmadığını basın ve ifade özgürlüğü mücadelesinde gördük” ifadelerini kullandı. Çakırözer, “2 gazeteci sosyal medya paylaşımı ve kitapları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. 7 gazeteci toplamda 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 9 gazetecinin müebbet, 5 gazetecinin ise 71.5 yıl hapis cezası talebiyle yargılaması devam etti. Savcılar 8 gazeteci hakkında 79 yıl 4 aya kadar varan hapis cezası talep etti” dedi.

“HİÇBİR VİCDAN KABUL EDEMEZ”

İktisatçı yazar Mustafa Sönmez’in Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla, Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu’nun da kitabı gerekçesiyle gözaltına alındığını anımsatan Çakırözer, “Bu insanlar kamuoyunun gözleri önünde insanlar. Yazdıklarını, söylediklerini savunmaktan kaçacak insanlar değil. Artık bu tutumdan vazgeçilmesi gerekiyor. Gazetecilere potansiyel suçlu muamelesi tutumuna son verilmesi gerekiyor.

Çakırözer, “Bir bildiriye imza attığı gerekçesiyle 688 akademisyen hakkında dava açıldı. İstinaf mahkemesinde kesinleşen ilk dosya ise Prof. Dr. Füsun Üstel’in yargılanması oldu. Bildirideki ifadeleri destekleyip desteklememek fark etmiyor. Ancak bir bildiriye imza attığı gerekçesiyle değerli bir akademisyenin hapse girmesi hiçbir vicdan tarafından kabul edilemez” dedi. (MEDYA SERVİSİ)