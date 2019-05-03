03 Mayıs 2019 03:01

Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesinden notlar

Af Örgütü'nde basın koordinatörü olarak çalışan Av. Beril Eski, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü öncesi ziyaret ettiği tutuklu gazetecileri yazdı.

Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesinden notlar

Karikatür: Sefer Selvi

    • Paylaş

    Beril ESKİ*

    "Türkiye dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi." Ağzımızdan düşmeyen bu cümleyi tekrarlaya tekrarlaya yabancılaştığımı hissettim. Gazetecilerin yalnızca gazetecilik faaliyetinden cezaevine gönderilmelerine karşı çıkıyordum ama birkaçının davası dışında çok da bilgi sahibi değildim: Kimdi bu insanlar, hayata nasıl tutunuyorlardı? 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü öncesi tutuklu gazetecileri ziyaret etmeye karar verdim.

    İlk durağım Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumuydu. Hava güneşliydi, bahar yeni gelmişti ama cezaevinin içi hâlâ soğuktu. Neredeyse 3 yıldır cezaevinde olan ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırma teşebbüs” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum edilen Nazlı Ilıcak, evde, tanıdıklarının telefonunu yazdığı defterin “terör” suçlamalarıyla ilişkilendirilmesinden ötürü şaşkındı.

    "SANKİ BİR MEZAR İÇİNDE KALMIŞSIN"

    75 yaşındaki Ilıcak artık çocukları ve torunlarıyla birlikte olmak istiyor ve hayatını çok özlüyordu. Ilıcak’a nasıl olduğunu sorduğumda, cevabı “Sanki bir mezar içinde kalmışsın, ulaşmak, tutunmak istiyorsun, yapamıyorsun” oldu.

    Ondan bizim Basın Özgürlüğü Günü kampanyamız için bir yazı yazmasını rica ettiğimde yüzü ciddileşti, eline kalemini alıp yazmaya başladı: O an cezaevi duvarlarını aştığını ve yeniden gazeteci olduğunu görebiliyordum. Nitekim görüştüğüm diğer tutuklu gazeteciler de kalemi ellerine aldıklarında yüzlerinde işini seven ve ciddiye alarak yapan bir gazeteci beliriyordu.

    Bir diğer görüştüğüm kişi de Etkin Haber Ajansı (ETHA) Muhabiri Pınar Gayıp’tı. Kısa saçları, boncuklu hızması ve güler yüzüyle beni karşıladı. “Terör örgütü üyeliği” ve “Propaganda yapmak” suçlamalarıyla yargılanan Gayıp hakkında sosyal medya postları ve yasal bir kurum olarak faaliyet gösteren “ETHA’da çalışıyor olması” delil olarak sunuluyor.

    Gayıp, içeride yaşadığı en zor günün, 700. Haftada Cumartesi Anneleri’ne polisin müdahale ettiği gün olduğunu söyledi. Gayıp, “Cumartesi Anneleri’ne saldırırlarken canımdan bir şey koparılmış gibi oldu. Keşke orada olabilseydim” dedi. Aynı davada yargılanan ETHA Editörü Semiha Şahin ise tutsaklığı en çok baharda hissettiğini ancak yeni dostluklar geliştirdiklerini ve dışarıda okumadıkları kadar okuduklarını söyledi. O da Gayıp gibi, Cumartesi Anneleri’ne 700. haftada yapılan müdahaleyi gözleri dolu izlediğini ve o anı hiç unutamayacağını belirtti.

    SATIR ARALARINI OKUYARAK HABERİ ANLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

    Tutuklu gazetecilerin en büyük sıkıntısı, istedikleri yayınlara ulaşamamaları. Özellikle son dönemde Yeni Yaşam gazetesinin cezaevlerine dağıtımının yasaklanması, habere erişimlerini iyice daraltmış. Satır aralarını okuyarak haberi anlamaya çalışıyor, “Şunun anlamı şu olmalı” derken buluyorlarmış kendilerini. Bazen de olayı vermeden yalnızca olaya tepkinin haberini görüyor, oradan ne olduğunu anlıyorlarmış.

    Görüştüğüm tüm tutuklu gazeteciler Evrensel gazetesini ve televizyonda da Halk TV ile Fox TV’yi takip ettiklerini söylediler. Ancak artık Evrensel gazetesi dışında neredeyse hiçbir yerde gazeteci davalarının haber olmamasından yakındılar.

    Yaklaşık 3 yıldır cezaevinde olan ve davasının temyiz süreci devam eden Hanım Büşra Erdal ise tutukluyken dünyasının giderek küçüldüğünü, ailesi ve kendisinden ibaret kaldığını anlattı. Erdal, yaşadığı süreçte kendisini sahipsiz, hukuksuz ve güvencesiz hissetmiş, yargıdan ümidini kesmiş.

    Kapatılan Özgürlükçü Demokrasi Muhabirleri Tuba Bulut ve Reyhan Hacıoğlu ise 2 Mart’tan bu yana açlık grevindeydi. Her ikisi de iletişim sıkıntısı yaşadıklarını ve mektuplarının geç verildiğini söyledi. Tuba Bulut, açlık grevi ve talepleri görmezden gelindiği için buna tepki olarak açlık grevine başlamış.

    Reyhan Hacıoğlu “Basından korkuyorlar” diyor, “Keşke biz yazmayınca yaşanmasa, ama yaşanıyor”. Neyi özlediğini sorduğumdaysa “Daha güzel bir ülkenin haberini yapmayı özledim” diye yanıtlıyor.

    Tutuklu kadın gazeteciler koğuşlarına dönüyor. Elimde yazdıkları yazılar, hava kararmış, bahar sıcağı unutulmuş. Sırada Silivri’deki erkek gazeteciler var.

    DEV BİR CEZAEVİ: SİLİVRİ

    Birkaç gün sonra Silivri’ye doğru yola çıkıyorum. Bahar iyice belirginleşmiş, kır çiçekleriyle kaplı yollardan dev bir cezaevine varıyorum. Yaklaşık 20 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, kendi içinde küçük bir şehir gibi.

    3 yıldır cezaevinde tutulan, “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilen Yakup Çetin’le görüşüyorum.

    Çetin en büyük sıkıntıyı ise savunma yaparken yaşamış. Savunmasına koyduğu her bir cümle için “Acaba bu cümleyi nasıl anlarlar?” diye kafasında defalarca evirip çevirmiş: ‘Çok masumane de olsa yazamıyorsun, ne anlayacaklarını kestiremiyorsun. En sonunda da “lanet olsun” deyip o cümleyi çıkarıyorsun.’

    İlk defa ailesi dışında birisi tarafından ziyaret edilen Çetin, “Cumhuriyet’teki arkadaşlar tırnak içinde çok şanslılar, yalnız değiller. Sanki biz 2. sınıf gazeteci gibi görülüyoruz” diyor.

    "CEZAEVİ KÜTÜPHANELERİ TARİHİNİN EN ENTELEKTÜEL DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

    Son görüştüğüm tutuklu Gazeteci Eren Erdem ise “Kusura bakmayın bugün temizlik günü, çamaşır suyu kokuyor olabilirim” diyerek karşılıyor beni. Koğuş arkadaşlarıyla bir rutin oluşturmuşlar, okudukları kitapları birbirlerine anlatıp tartışıyorlar, diğer işleri de beraber yapıyorlar.

    Cezaevi yönetimi oğlunun bir fotoğrafını 15 gündür kendisine teslim etmemiş. Bu duruma anlam veremeyen Erdem, “Çocuğunuzu görmeniz mahkeme tarafından engelleniyor, fotoğrafına bakmanız ise cezaevi yönetimi tarafından engelleniyor” diyor.

    Karşı gazetesinde yer alan haberler nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edilen Erdem, Silivri’de tutuklu kalan gazetecilerin ardında çok iyi kitaplar bıraktığını söylüyor, cezaevi kütüphanelerinin “Tarihinin en entelektüel dönemini yaşadığını" anlatıyor.

    Bu insanların yalnızca gazetecilik faaliyetleri nedeniyle cezaevinde tutulmasını, uydurma delillerle suçlu ilan edilmesini aklım almıyor. Üzerimde tutuklu gazetecilerin ve yaşanan haksızlığın ağırlığıyla oradan ayrılıyorum.

    * Beril Eski, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesinde basın koordinatörü olarak çalışmaktadır. Avukat olduğu için cezaevlerini ziyaret edebilmiştir.

    Adalet Nöbeti devam ediyor: Türkiye basın özgürlüğünde bataklıkta

    Adalet Nöbeti devam ediyor: Türkiye basın özgürlüğünde bataklıkta

    CHP’li Utku Çakırözer: Kızgın demir basın özgürleşirse soğur

    CHP’li Utku Çakırözer: Kızgın demir basın özgürleşirse soğur

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Eski kayyum, belediyenin “borç bilgilendirme” pankartını indirtti
    YAZARLAR
    Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Her şey başka olacak

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Cumhurbaşkanlığı, sendikacılık ve seçimler: Araçsal düşünmenin bölücülük rolü

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Yeni Zelanda ve Sri Lanka: Din adına katliamlar

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Erkek duyarlılığı!
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Fatma Bostan Ünsal: Kriz derinleştikçe Ak Partideki çözülme artacak
    Fatma Bostan Ünsal: Kriz derinleştikçe Ak Partideki çözülme artacak

    AKP'deki gerilimi Evrensel'e değerlendiren partinin kurucularından Fatma Bostan, krizin derinleşeceğini ve çözülmenin daha da artacağını ifade ediyor.

    3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Gazetecilik teslim olmayacak!
    3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü: Gazetecilik teslim olmayacak!

    Basın-meslek örgütü temsilcileri, tüm baskılara karşın gazetecilerin halkı bilgilendirmeyi sürdüreceğinin altını çizdi: “Gazecilik teslim olmayacak.”

    Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesinden notlar
    Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesinden notlar

    Af Örgütü'nde basın koordinatörü olarak çalışan Av. Beril Eski, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü öncesi ziyaret ettiği tutuklu gazetecileri yazdı.

    Eski kayyum, belediyenin “borç bilgilendirme” pankartını indirtti
    Eski kayyum, belediyenin “borç bilgilendirme” pankartını indirtti

    Bulanık Belediyesine asılan borç bilgilendirme pankartı, belediyenin eski kayyumu Kaymakam Hacı Arslan Uzan'ın talimatıyla indirildi.

    GÜNCELLENDİ
    Anayasa Mahkemesi 4 gazetecinin başvurusunu reddetti
    Anayasa Mahkemesi 4 gazetecinin başvurusunu reddetti

    AYM Genel Kurulu, gazeteciler Kadri Gürsel ve Murat Aksoy için hak ihlali kararı verdi ancak 4 gazetecinin başvurusunu reddetti.

    Cinsel istismar davasında isyan ettiren beraat kararı
    Cinsel istismar davasında isyan ettiren beraat kararı

    10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan A.Ö. beraat etti. Karar sonrası sinir krizi geçiren anne hastaneye kaldırıldı.

    Standard Profil işçilerinden toplusözleşme eylemi
    Standard Profil işçilerinden toplusözleşme eylemi

    Standard Profil işçileri, fabrika yetkililerinin toplusözleşmeye yanaşmamasını protesto etti.

    Deniz Çakır, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
    Deniz Çakır, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

    Hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla dava açılan oyuncu Deniz Çakır, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

    Sabahattin Ali’ye saldırıdan Türkçülük Günü’ne
    Sabahattin Ali’ye saldırıdan Türkçülük Günü’ne
    Süper Lig'de 31. hafta: Galatasaray ile Beşiktaş kritik derbide
    Süper Lig'de 31. hafta: Galatasaray ile Beşiktaş kritik derbide
    Şampiyonlukta kritik rol oynayan Galatasaray-Beşiktaş maçları
    Şampiyonlukta kritik rol oynayan Galatasaray-Beşiktaş maçları
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi yarı finali: Messi öyle istedi, Barça avantajı kaptı
    Şampiyonlar Ligi yarı finali: Messi öyle istedi, Barça avantajı kaptı
    Anadolu Efes ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Final Four'da
    Anadolu Efes ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Final Four'da
    Testosteron düzenlemesi ve Caster Semenya kararı ne anlama geliyor?
    Testosteron düzenlemesi ve Caster Semenya kararı ne anlama geliyor?
    AKG Gazbeton'a işçilere protokol dayatması
    AKG Gazbeton'a işçilere protokol dayatması

    İzmir Bornova'da bulunan AKG Gazbeton fabrikası patronu, işçilere protokol imzalatarak işten çıkartmaya hazırlanıyor.

    GÜNCELLENDİ
    AYM'den Gezi kararı: Müdahale, demokratik toplum gereklerine uygun
    AYM'den Gezi kararı: Müdahale, demokratik toplum gereklerine uygun

    AYM, başvurular üzerine Gezi direnişinde polisin müdahalesini "demokratik toplum gereklerine uygun" buldu. Başkan vekili karara karşı oy kullandı.

    GÜNCELLENDİ
    Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darbeden kişi tutuklandı
    Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darbeden kişi tutuklandı

    Tuzla'da otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbeden Ufuk Ö. tutuklandı.

    TV10 çalışanlarının yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi
    TV10 çalışanlarının yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

    TV10 çalışanları Kemal Demir ile Kemal Karagöz, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Dava 10 Eylül 2019'a ertelendi.

    Kocaeli 1 Mayıs'ı: On binlerce işçi mücadeleye hazır olduğunu gösterdi
    Kocaeli 1 Mayıs'ı: On binlerce işçi mücadeleye hazır olduğunu gösterdi

    Arzu Erkan, Türk-İş'in Kocaeli'de düzenlediği 1 Mayıs mitinginden izlenimlerini yazdı.

    Polis, Ankara'da 1 Mayıs alanına armut sokulmasını yasakladı
    Polis, Ankara'da 1 Mayıs alanına armut sokulmasını yasakladı

    Polis, Ankara'da 1 Mayıs alanına powerbank, şarj aleti, çakmaktan sonra şimdi de armut sokulmasını yasakladı. Gerekçe 'Birinin başına atma olasılığı'.

    1 Mayıs 2019 izlenimlerim...
    1 Mayıs 2019 izlenimlerim...

    Seçimdi, mazbataydı, oyların sayım oyalamalarıydı, yeniden seçim yapılacak mı, yapılmayacak mı kararı beklenirken 1 Mayıs geldi, geçti.

    Diyarbakır'da mülteci işçiler: 1 ay çalışıyoruz, 1000 lira alıyoruz
    Diyarbakır'da mülteci işçiler: 1 ay çalışıyoruz, 1000 lira alıyoruz

    Diyarbakır'da inşaat halindeki bir camiye sığınan 100'ü aşkın mülteci, yaşadığı zorlukları anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    CHP’den Yüksek Seçim Kuruluna çağrı: Boyun eğmeyin
    CHP’den Yüksek Seçim Kuruluna çağrı: Boyun eğmeyin

    CHP'li Engin Altay YSK'ye seslendi: Bu basınca Cumhuriyet Başsavcılığı destekli bu tasalluta boyun eğmeyin.

    Şırnak'ta iki kardeşi ezen panzer sürücüsü polis yeniden görevde!
    Şırnak'ta iki kardeşi ezen panzer sürücüsü polis yeniden görevde!

    Şırnak Silopi’de evlerine giren panzerin altında ezilerek can veren iki kardeşin davasında sanık polisin yeniden göreve başladığı ortaya çıktı. 

    Adalet Nöbeti devam ediyor: Türkiye basın özgürlüğünde bataklıkta
    Adalet Nöbeti devam ediyor: Türkiye basın özgürlüğünde bataklıkta

    Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının yeniden tutuklanması üzerine Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde Adalet Nöbeti tutuldu.

    Zamlar nisanda da sürdü: Havuç, limon, soğan zam şampiyonu oldu
    Zamlar nisanda da sürdü: Havuç, limon, soğan zam şampiyonu oldu

    İstanbul Ticaret Odasının açıkladığı rakamlara göre havuç yüzde 35, limon yüzde 34, domates ve soğan yüzde 31 zamlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan'ın hedefi yine "doğum kontrolü": Nüfusumuz azaltıldı
    Erdoğan'ın hedefi yine "doğum kontrolü": Nüfusumuz azaltıldı

    Aile Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Aile mefhumu ortadan kalkmış bir toplum ayakta kalamaz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakır'da polis, Barış Annelerini yaka paça sürükledi
    Diyarbakır'da polis, Barış Annelerini yaka paça sürükledi

    Açlık grevinde olan çocukları için Koşuyolu Parkı'nda bir araya gelen anneleri polis sürükleyerek parkın dışına çıkardı.

    Araştırma: Sur’dan çıkmak zorunda kalanlar geri dönmek istiyor
    Araştırma: Sur’dan çıkmak zorunda kalanlar geri dönmek istiyor

    Sur’da sokağa çıkma yasaklarıyla evleri yıkılarak yerinden olan aileler büyük çoğunluğu kirada oturmak zorunda kaldı, gittikleri yerlere alışamadı.

    GÜNCELLENDİ
    Adana’da Göktaş-2 HES inşaatında iş cinayeti: 1 işçi hayatını kaybetti
    Adana’da Göktaş-2 HES inşaatında iş cinayeti: 1 işçi hayatını kaybetti

    Adana’da Göktaş-2 HES inşaatı tahliye havuzundaki kapak kırıldı. 1 işçi hayatını kaybetti. 3 işçi yaralandı.