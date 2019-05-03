İHD: Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde 142 gazeteci hapishanede

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla cezaevinde olan gazetecilere dayanışma kartı gönderen İHD İstanbul Şubesi, 142 gazetecinin cezaevinde olduğunu, halen gazeteler, televizyonlar, radyolar, internet sitelerinin kapalı olduğunu belirterek, halkın haber alma hakkının engellendiğine dikkat çekti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla tutuklu olan gazetecilere PTT'nin Taksim Şubesi'nden kart gönderdi.

PTT önünde basın açıklaması yapan İHD İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri, gazetecilerin gazetecilik faaliyetlerinden dolayı birçok suçlamalara maruz bırakıldığının altını çizdi. Yoleri, gazetecilerin, “örgüt yöneticiliği”, “örgüt üyeliği", "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "örgüte yardım” , “örgüt propagandası",” örgüt açıklamalarına yer vermek”, "cumhurbaşkanına hakaret”, "devlet kurumlarını aşağılamak", "suçu ve suçluyu övmek", "suç işlemeye tahrik", "kin ve düşmanlığa tahrik soruşturmanın gizliliğini ihlal”, "hakaret”, iftira” gibi suçlamalar nedeniyle ceza ve tazminat davalarına maruz bırakıldığını hatırlattı.

"BİN 973 YIL 6 AY HAPİS CEZASI"

BİA Medya Gözlem Raporuna dikkat çeken Yoleri, şöyle devam etti: “2019 yılı ilk 3 ayında ‘hakaret’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamalarıyla haklarında dava açılanlar hariç 163 gazeteci için istenen cezaların toplamı 10 ağırlaştırılmış müebbet, bin 973 yıl 6 ay hapis cezası oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin görüş ve eleştirileri nedeniyle Hasan Cemal, Fatih Portakal, Alican Uludağ, Berivan Bila, Nurcan Gökdemir, Deniz Varlı, Levent Gültekin hakkında açılmış davalar sürüyor ve sadece son üç aylık dönemde 16 gazeteci Erdoğan'ın sanığı ve şüphelisi olmuş oldu.”

"SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI SUÇ"

2018 yılında en az 2 bin 950 internet haberinin, 77 Tweet’in, 22 Facebook paylaşımının, beş Facebook video, 10 internet sitesine erişimin engellendiğine vurgu yapan Yoleri, “Yıl içinde, sekiz gazete, iki TV, iki mektup, bir rapor, bir TV dizisi, bir röportaj sansürle karşılaşmıştı. Dünyanın en yaygın İnternet ansiklopedisi Wikipedia, 23 aydır yasak. 2019 yılı ilk 3 ayı içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), ifade özgürlüğü bakımından, üçü gazeteci olmak üzere toplam dokuz kişinin başvurusunda Türkiye'yi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. Maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkum etti. Bu sayı 2018'de 12 olmuştu. Gazeteciler sadece ceza davalarıyla değil, tazminat davaları ve işsiz bırakılarak da cezalandırılıyor, baskı altında tutuluyorlar” dedi.

"BASIN EMEKÇİLERİNİN ONURLU DİRENCİNİ SELAMLIYORUZ"

Yoleri, Bianet'in raporuna göre 2019 yılı ilk 3 ayında en az 40 gazeteci, köşe yazarı veya yazı işleri personelinin işten çıkarıldığının altını çizerek “Basına yönelik bu baskıların, gerçekleri gizleme, gerçek dışı bilgi ve haberlerle halkı manipüle etme, yönlendirme gayesi taşıdığı malum. Ancak bu gaye, özgür basın çalışanlarının direnci ve direnişi sayesinde tam başarılı olamıyor. İnsan hakları savunucuları olarak; Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle tüm basın emekçilerinin bu onurlu direncini selamlıyoruz” diye konuştu.



Açıklamanın ardından haberi takip eden gazetecilere karanfiller verildi. Ardından tutuklu gazetecilere kartlar gönderildi.

Fotoğraf: MA

“Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün (RSF) yayınladığı ‘2019 Basın Özgürlüğü Endeks’ine göre gazeteci tutuklamada 180 ülkenin oluşturduğu listede Türkiye 157'nci sırada. Türkiye Gazeteciler Sendikasının (TGS) verilerine göre ise 142 gazeteci Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne hapishanede girdi. (MEDYA SERVİSİ)

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