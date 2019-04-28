28 Nisan 2019 20:11

Kariyerizm döngüsünde görünmeyen kaygılar

Kariyer etkinlikleri okullarda bu denli popülerleştirilmeye çalışılsa da bir yandan artan işsizlik verileri gerçekliğin yakıcılığını azaltmıyor.

Kariyerizm döngüsünde görünmeyen kaygılar

Görsel: Pixabay

    • Paylaş

    Dilan ORTAKÇI 
    Ankara Üniversitesi 

    Siyasal’ın koridorlarında dolaşan bir öğrenci iseniz uzun zamandır boş olan panoların son dönemlerde kariyer topluluklarının etkinliklerinin afişleriyle donatılması ilk elden gözünüze çarpar. Girişimcilik öğütlerinden “iyi ve söz dinleten bir yöneticiliğin esaslarına”, mezuniyet sonunda CV’ye eklenecek sertifika programlarından günün sonunda katılım belgesi verilecek etkinliklere kadar geniş bir içerikte renkli renkli başlıklara ve alt kısımlarında birçok firmanın sponsorluğuna sahip afişlerdir bunlar. Ardından orta kantine doğru ilerlediğinizde karşınıza birkaç topluluğun farklı farklı Bakanlık kollarına düzenlediği gezilerin tanıtım stantları ile karşılaşırsınız. Fakülteye adımını atarken diplomat, kaymakam gibi mesleklerle bürokraside kariyer edinme hayalini kuran gençler için ilgi çekici aktivite biçimine dönüşür bu geziler. Lakin bu alanlarda çalışmak isteyen bir gencin aklını; zorlu bir rekabet ortamında not ortalamasını yüksek tutmak üzere giriştiği amansız mücadele, sınıf arkadaşını “rakip” görmesini isteyen nasihatler, bürokraside var olan yandaş kayırmalar ve tek tip kadrolaşma meselesi kurcalayıp durur. Tüm bu atmosfere karşılık “Biraz soluklanayım.” diye telefonunu açan öğrencinin peşine iletişim gruplarında, sosyal medyada paylaşılan “CV’nizi hayalinizdeki şirketlere kendi elinizle teslim edin.”, “Hem eğlenin, hem gezin, hem de kariyer edinin.” gibi ifadelerle dolu etkinliklerin tanıtımları yapışıverir.  

    KRİZ VAKTİ KARİYER ETKİNLİKLERİ 

    “Bu devirde kendini kurtar.” fikri ile bireyselciliği yaymaya çalışan, “Vizyonumuz” diye başlayan birçok cümle ve devamında gençleri rekabet ortamına mecbur ederek memleket koşullarında bu durumun gerçekliğini görmeme/görmek istememe “vizyonsuzluğu” ile öğrencilere vaatte bulunan bu kariyer etkinlikleri; birçok üniversitede karşımıza çıkıyor elbette. Ki bu etkinliklerin veyahut toplulukların varlığı yalnızca bugün önümüze çıkan bir durum değil, dünün de önemli tartışma konularından biri. Lakin ülkemizde mevcut ekonomik krizin etki alanının genişlemesi ile birlikte üniversitelerdeki bu tartışmaların belli başlı özgünlükleri olduğunu söylemek mümkün.  

    Üniversitelerde bilimsel bilginin üretim sürecini kendi tekeline almak isteyen sermaye grupları; sistemi devam ettirmek, kâr ve sömürü alanlarını genişletmek için akademideki öğrenciyi kendisine çalışacak “kalifiye bir elemana” dönüştürme çabasının en somut örneklerinden biridir kariyer etkinlikleri. Ekonomik daralmaların yaşandığı bir vakitte de krizin fırsatçılığını kollamak adına sermaye grupları, akademideki cendereyi daha da sıkılaştırırlar. Bu durumun en net örneklerinden biri de geçtiğimiz şubat ayında Cumhurbaşkanı’nın ve diğer sermaye temsilcilerinin ODTÜ ziyaretinde yaptıkları konuşmalarda üniversitelerdeki çalışmaların kriz koşullarında tekelci burjuvazinin ihtiyaçlarını karşılama noktasında nasıl dönüştürüleceği dile getirilmişti.* Bu tabloya karşılık gün geçtikçe artan hayat pahalılığı, en temel ihtiyaçlardan dahi edilen tasarruflar, mezuniyet vakti yaklaştıkça artan gelecek kaygısı, işsizlik korkusu ile beraber üniversite öğrencileri için sermaye destekli bu etkinlikler bir kurtuluş gibi gösteriliyor, destekleniyor. Örneğin Siyasal’da birçok öğrenci; kariyerizm odaklı bu etkinlikleri konuşurken sohbetin devamında işsizlik kervanına katılmamak, ailesine mezun olduktan sonra yük olmamak, kriz zamanında daha iyi koşullarda yaşam sürmek, krizin etkilerini en aza indirmeye çalışmak gibi gayeler ile bu tip etkinliklere gittiğini/gidildiğini dile getiriyor. 

    “KARİYERDEKİ YÜKSELİŞE” KARŞILIK İŞSİZLİK ORANININ YÜKSELİŞİ 

    Kariyer etkinlikleri okullarda bu denli popülerleştirilmeye çalışılsa da bir yandan artan işsizlik verileri gerçekliğin yakıcılığını azaltmıyor. 15-24 yaş aralığını kapsayan genç işsizliğinin %26,7’ye, üniversitelilerde bu oranın %14’e ulaştığı vaziyete karşılık bu kariyer etkinliklerin/toplulukların öne çıkardığı sözler, vaatler gençlere maval okumak anlamına geliyor. Sermaye; kriz vakti bir üniversiteli gencin kötüleşen yaşam koşullarına karşı ortaya koyduğu direnci “rakibine” yöneltmesi için bir noktaya sıkıştırmaya çalışıyor, gencin kurtuluşu için verdiği mücadeleyi amorflaştırıyor, rekabet anlayışı ile gençler içerisindeki huzursuzluğu bireyselciliğe kanalize etmeye uğraşıyor. 

    *https://www.evrensel.net/haber/373741/bir-abluka-dan-fazlasi 

    ÖNCEKİ HABER

    Kriz mühendisleri teğet geçer mi? 
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Hürriyetin parolası: 555K

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Sudan halkı adım adım iktidara yürüyor

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    ‘Hadi gelin Yenikapı’ya geri dönelim’ demek kolay!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Başını yere eğdiğinde ufak bir çocuk göreceksin, en azından onun için...

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Karlıova'dan Çine'ye 'Kumun Gecesi'

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Bilinen eski taktikler ve linç

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    KHK’lilerden özür diliyorum

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Ampul’ meselesi

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Tüp anemonları: O kadar da basit değil!

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Bu düzen, bu çark böyle dönmez, direnişler sürer

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Bir rapçinin söyledikleri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Top oynayan çocuklara av tüfeğiyle ateş eden şahıs gözaltına alındı
    Top oynayan çocuklara av tüfeğiyle ateş eden şahıs gözaltına alındı

    Kütahya'da evinin önünde top oynayan çocuklara av tüfeğiyle ateş edip ikisini yaralayan şahıs gözaltına alındı.

    Buldan ve Temelli'den Van'da demokrasi ittifakı çağrısı
    Buldan ve Temelli'den Van'da demokrasi ittifakı çağrısı

    Van Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, "Demokrasi ittifakında buluşalım" çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Dersim'de Seçim Kurulu, KHK'li seçilmişlerden savunma istedi
    Dersim'de Seçim Kurulu, KHK'li seçilmişlerden savunma istedi

    Dersim'de Seçim Kurulu, belediye meclis üyesi ve muhtar seçilen KHK'lilerden savunma istedi. Valilik verilen mazbatanın geçerliliğini YSK'ye sormuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Esenyurt’ta yol çöktü, apartmanda çatlaklar oluştu
    Esenyurt’ta yol çöktü, apartmanda çatlaklar oluştu

    Esenyurt’ta yol çöktü, 9 katlı apartmanda çatlaklar oluştu. Belediye Başkanı Bozkurt "Artık vatandaşların evlerine geçmesinde sakınca yok" dedi.

    İstanbul Havalimanında ağır yaralanan işçi yoğun bakımda
    İstanbul Havalimanında ağır yaralanan işçi yoğun bakımda

    İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan ve 15 metre yüksekten düşerek ağır yaralanan teknisyen Mustafa Ateş’in durumu ciddiyetini koruyor.

    Almanya’da matbaa işçilerinin “cumartesi” mücadelesi
    Almanya’da matbaa işçilerinin “cumartesi” mücadelesi

    Serder Derventli, Almanya'da matbaa işçilerinin 30 yıl önce verdikleri haftasonu mücadelesini anlattı.

    5. Bozcaada Doğa Buluşması: Yaşam alanları için örgütlü mücadele şart
    5. Bozcaada Doğa Buluşması: Yaşam alanları için örgütlü mücadele şart

    5. Bozcaada Doğa Buluşması'nda ekoloji mücadelesi üzerine sunum yapan Özer Akdemir, örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul Esenyurt'ta işçiler ve emekçiler 1 Mayıs'ı kutladı
    İstanbul Esenyurt'ta işçiler ve emekçiler 1 Mayıs'ı kutladı

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformunun çağrısıyla Esenyurt Belediyesi önünde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirildi.

    Ginko Tiyatro’dan çocuklara bir tutam soru: ‘Canavar mı? Yok mu?’
    Ginko Tiyatro’dan çocuklara bir tutam soru: ‘Canavar mı? Yok mu?’
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 30. hafta: Fenerbahçe son dakika golüyle 1 puan aldı
    Süper Lig'de 30. hafta: Fenerbahçe son dakika golüyle 1 puan aldı
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de son dönemeç: Liverpool kazandı, City'nin rakibi Burnley
    Premier Lig’de son dönemeç: Liverpool kazandı, City'nin rakibi Burnley
    Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı
    Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı
    Karikatürcünün inançları
    Karikatürcünün inançları
    Anadolu Efes, Barcelona Lassa'ya 82-72 mağlup oldu
    Anadolu Efes, Barcelona Lassa'ya 82-72 mağlup oldu
    EMEP Antep İl Örgütü: 1 Mayıs’ta mücadeleyi büyütelim
    EMEP Antep İl Örgütü: 1 Mayıs’ta mücadeleyi büyütelim

    Emek Partisi Antep İl Örgütünün çağrı yaptığı eylemde kıdem tazminatının fona devredilmesi protesto edildi.

    Hayvan hakları savunucuları Ankara’da buluştu
    Hayvan hakları savunucuları Ankara’da buluştu

    Hayvan hakları savunucuları Ankara'daki mitingde kanundaki eksikliklerin giderilmesi ve hayvana yönelik şiddetin son bulmasını istedi.

    '77 1 Mayısı'nda katledilen 34 yurttaş Kazancı Yokuşu'nda anıldı
    '77 1 Mayısı'nda katledilen 34 yurttaş Kazancı Yokuşu'nda anıldı

    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, '77 1 Mayısı'nda katledilen 34 yurttaşı Kazancı Yokuşu'nda andı.

    Strasbourg kentinde Sarı Yeleklilerin yürüyüşüne tanıklık
    Strasbourg kentinde Sarı Yeleklilerin yürüyüşüne tanıklık

    Sarı Yelekliler gösterisine Strasbourg kentinde tanıklık ediyoruz. Yol boyunca polis barikatı ve saldırılarına rağmen kitle dağılmıyor...

    HDP: Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa birincisi
    HDP: Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa birincisi

    HDP, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında iş cinayetlerinde birinci olduğunu kaydetti.

    12 Eylül döneminde Mamak Cezaevini yöneten işkenceci Raci Tetik öldü
    12 Eylül döneminde Mamak Cezaevini yöneten işkenceci Raci Tetik öldü

    12 Eylül'de 4 yıl yönettiği Mamak Cezaevinde yapılan işkencelerin baş sorumlusu olarak gösterilen Raci Tetik, yargıya hesap vermeden öldü.

    Yazar ve sanatçılardan 1 Mayıs çağrısı
    Yazar ve sanatçılardan 1 Mayıs çağrısı

    Yazar ve sanatçıların 1 Mayıs çağrısı: 1 Mayıs emeğin, dansların, türkülerin, ortak acıların ve zaferlerin bayramıdır

    Avrupa’nın gündemi: İki yüzlülüğe tam hız devam
    Avrupa’nın gündemi: İki yüzlülüğe tam hız devam

    Avrupa gündeminde bu hafta, savaşta cinsel şiddetle mücadelede iki yüzlü tutum, Brexit ve Fransa’da emekçilere yeni saldırı planları vardı.

    İzmirli kadınlar: Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için 1 Mayıs’a
    İzmirli kadınlar: Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için 1 Mayıs’a

    İzmir'in Menemen ilçesinde kadınlar mahallelerinde 1 Mayıs yürüyüşü yapmaya hazırlanıyor. Kadınlarla 1 Mayıs taleplerini konuştuk.

    Tekstil işçisi kadınlar: Üşüyünce penyelere sarınıp çalışıyoruz
    Tekstil işçisi kadınlar: Üşüyünce penyelere sarınıp çalışıyoruz

    "Şıklık ve rahatlık size sunduğumuz en büyük armağanımız” sloganlı iç çamaşırı markasının kadın işçilere reva gördüğü: Tuvalete bile gidememek.

    Yönetmen Ali Vatansever: Saf filmi, benim kendi dönüşüm hikayem
    Yönetmen Ali Vatansever: Saf filmi, benim kendi dönüşüm hikayem

    Fikirtepe’deki kentsel dönüşümü anlatan "Saf" filminin yönetmeni Ali Vatansever'le konuştuk: Saf filmi benim kendi dönüşüm hikayem aslında.

    Macron'un açıklamaları tatmin etmedi; sarı yelekliler yine sokaklarda
    Macron'un açıklamaları tatmin etmedi; sarı yelekliler yine sokaklarda

    Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Macron'un taleplerine karşı yaptığı açıklamayı yetersiz bularak yeniden sokaklara döküldü.

    GÜNCELLENDİ
    Maden'de 510 ev ve iş yerinin tahliyesi sürüyor
    Maden'de 510 ev ve iş yerinin tahliyesi sürüyor

    Elazığ Maden’de heyelan dolayısıyla eski köprü tamamen tahrip oldu. İlçede 510 ev ve işyeri tahliye ediliyor.

    İzmir'de ekmeğe zam: 200 gram ekmek 1,25 TL
    İzmir'de ekmeğe zam: 200 gram ekmek 1,25 TL

    İzmir'de ekmek fiyatlarına zam geldi. 29 Nisan'dan itibaren İzmir'de 250 gram ekmek 1,50 lira, 200 gram ekmek ise 1,25 liradan satılacak.

    Anne kedi ve yavrularını bıçaklayarak öldürüldüler
    Anne kedi ve yavrularını bıçaklayarak öldürüldüler

    İstanbul Çekmeköy'de bir anne kedi ve üç yavrusu bıçaklanarak öldürüldü.

    Döviz mevduatı 3 ayda 20 milyar dolar arttı
    Döviz mevduatı 3 ayda 20 milyar dolar arttı

    Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, son üç aylık dönemde döviz mevduatının 20 milyar dolar kadar arttığını açıkladı.