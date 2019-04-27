"Krize karşı 1 Mayıs'ta Gündoğdu Meydanı'na"

Dilek OMAKLILAR

İzmir

İzmir’de Gündoğdu meydanında saat 14.00’da yapılacak1 Mayıs mitingi için çalışmalar sürüyor. Türk-İş, DİSK ve KESK’e bağlı sendikaların şube başkanları 1 Mayıs’ın en önemli talebinin “Krizin faturasını emekçiler değil sorumluları ödesin” ve “Kıdem tazminatıma dokunma” olacağını söyledi.

Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız birimlerinde gezerek çalışma yürüttüklerini söyledi. Yıldız, “1 Mayıs ve toplusözleşme gündemi ile ilgili yeni yönetimimizle birlikte her birimde 1 Mayıs çağrımızı yapıyoruz. Kıdem tazminatımızı gasbettirmeyeceğiz diyoruz. Zorunlu BES’e de hayır diyoruz. 1 Mayıs’ın öne çıkan talepleri ile güçlü bir şekilde katılacağız” dedi.

"GÜÇLÜ KATILIM SAĞLANMALI"

Belediye-İş 2 No’lu Şube Başkanı Metin Şanlı da bu dönemin en önemli talebinin kıdem tazminatı olduğunu belirtti. Şanlı, “İşçilerin geleceği kıdem tazminatı çok önemli bir sorun. Çalışmalarımız işyerlerini dolaşıyoruz, bütün bölgelerde personelimiz var. 30 ilçenin 30’undan otobüs tutacak arkadaşlarımız. Bu dönem kitlesel olmalı, güçlü bir şekilde haykırmalıyız. Güçlü olalım ki yarın öbür gün kıdem tazminatı gasbını getirdiğinde bunlar bir avuç demesinler bize” diye konuştu.

"KOMİTELERLE HAZIRLANIYORUZ"

DERİTEKS İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz de şunları söyledi: “1 Mayıs’ta DERİTEKS Sendikası olarak örgütlü olduğumuz fabrikalarda kıdem tazminatının yeni ekonomik reform açıklamasında söylendiği gibi gasbına karşı çalışma yürütüyoruz. Kıdem tazminatımız bizim son kalemizdir fabrikalarda bu konu hakkında büyük bir tepki var. Var olan komitelerimizi daha da sağlamlaştırıp 1 Mayıs çalışmasını güçlendiriyoruz. Seçimden bu yana komite toplantıları yapıp fabrikalarda 1 Mayıs için çalışma yürütüyoruz.”

Sağlık-İş İzmir Şube Başkanı Adem Sarıçoban, hükümetin bugün uyguladığı programın adı ne olursa olsun IMF programı olduğunu belirtti. Kıdem tazminatının kırmızı çizgi olduğunu dile getiren Sarıçoban, “İşsizliğe çözüm bulunması için insanı ve çalışmayı, yatırım ve üretimi temel alan bir programı savunmamız zorunlu hale geliyor. İşyerlerinde bu talepler etrafında üyelerimizle bir araya geliyoruz. Alsancak Devlet Hastanesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi gibi yerlerde de çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor” diye konuştu.

KRİZİN YÜKÜNE KARŞI

Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Anıl Kaçar da “Krizin yükünü bize kesmek isteyenlere, hayatımızı sömürü, baskı, şiddet politikaları ile yaşanmaz hale getirenlere karşı bu 1 Mayıs’ı en güçlü ve kitlesel bir şekilde geçireceğimizi düşünüyorum” dedi. Kaçar 1 Mayıs taleplerini şöyle sıraladı: “Herkese kadrolu, güvenceli istihdam sağlansın, 3600 ek gösterge verilsin. Yerel yönetim iş kolunda özgür toplu pazarlık hakkımızın önündeki engeller kaldırılsın, toplusözleşmeler üzerindeki Sayıştay zimmetleri son bulsun. Zabıta ve itfaiye emekçilerinin yıpranma sorunu ve tazminat hakkı verilsin. Güvenlik görevlilerinin maktu mesai hakkı iş güçlüğünü esas alarak ve güncellenerek iade edilsin. Belediye emekçilerine yönelik siyasi baskılar, mobbing ve sürgün sona ersin.”

İzmir Tertip Komitesinden 1 Mayıs'a çağrı

İzmir'de emekçiler iş güvencesi talebiyle 1 Mayıs'ta alanda olacak