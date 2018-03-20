Polis, 'polis otosunda tecavüz' suçlamasıyla tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü’de bir polis, polis otosuna aldığı kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı. 18 yıla kadar hapsi isteniyor.

İstanbul Beylikdüzü'de 2,5 ay önce görev başındayken ekip otosunda P.T. isimli kadına tecavüz ettiği iddia edilen polis memuru 27 yaşındaki S.E. hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay Beylikdüzü'nde 6 Ocak'ta meydana geldi.

P.T. isimli kadın 5 Ocak günü saat 00.00'da evine gitmek üzere cadde üzerinde ilerledi. S.E ve R.Y.'nin içerisinde bulunduğu ekip arabası P.T.'nin yanından geçti ve 'U' dönüşü yaparak durdu. Aracı kullanan S.E., “Gideceğin yere kadar götürme” bahanesiyle ısrarla P.T.’yi araca bindirdi ve tecavüz etti. P.T., şikayet için S.E ve R.Y.'nin bağlı olduğu Beylikdüzü Polis Merkezi'ne gitmedi, Avcılar Polis Merkezi'ne gitti.

"GECELERİ UYUYAMIYORUM'

28 yaşındaki P.T. ifadesinde S.E.'yi öncesinde tanımadığını, telefon görüşmesi olmadığını ilk defa olay nedeniyle karşılaştıklarını ve her iki şüphelilerden de şikayetçi olduğunu belirtti. P.T. "R.Y.'den yardım istemedim. Çünkü yardım edeceğini düşünmedim. İkisi de silahlı kişilerdi. Polis arabasından ve polisten kimsenin şüphelenmeyeceğini düşündüm. Beni öldürüp bir yere atacaklarından korktum. Psikolojim yavaş yavaş bozulmaya başladı. Polislerden bir kötülük gelecekmiş gibi hissediyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Sürekli panik ve korku içerisindeyim" diyerek şikayetçi oldu.

İDDİALARI REDDETTİ

S.E. ise ifadesinde havanın karanlık olması ve mini etek giymiş olmasından dolayı “Nereye gidiyorsan bırakalım” dediğini ifade ederek, P.T. ile rızasıyla ilişkiye girdiğini iddia etti.

Diğer şüpheli R.Y. de P.T.'nin rızası olduğunu düşünerek bir şey demediğini öne sürdü. İfadelerinin ardından iki şüpheli de mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden S.E. ifadesinin ardından tutuklanırken, R.Y. ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIK 18 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık hazırladığı iddianamede S.E.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isterken, diğer şüpheli R.Y.'nin de "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 13:36

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