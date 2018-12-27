Tecavüzden yargılanan polisler için istenen ceza belli oldu

İstanbul Beylikdüzü'de 11 ay önce önce görev başındayken ekip otosunda bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan polis memuru S.E. (27) ile olay esnasında ekip otosunda bulunan diğer polis memuru R.Y.'nin (28) yargılandığı davada savcı mütalaa verildi. Tutuklu sanık S.E. için "cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere, tutuksuz sanık R.Y. için de "Cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 6 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. R.Y.'nin tutuklanması talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

SANIĞIN EN ÜST HADDEN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Demirören Haber Ajansından Serpil Kırkeser'in haberine göre Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık S.E.ve tutuksuz sanık R.Y. hazır bulundu. Duruşmaya, şikayetçi P.T. ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da katıldı.

P.T. "Şikayetim devam ediyor. Şikayetçiyim" dedi. Bakanlık avukatı da dosya kapsamında suçun açık olduğunu belirterek sanığın en üst hadden cezalandırılmasını istedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Savcısı Ercan Altuncu, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık S.E.'nin beyanlarını doğrulayan bilgi bulunmadığını belirten Savcı, diğer sanık R.Y'nin kamu güvenliğini sağlama görevini bırakarak, bu amaçla kendilerine tahsis edilmiş aracın amaç dışı kullanımına itiraz etmediğini, diğer sanığı engellemediğini, amirlerine bildirmediğini, resmi üniformalı bulunduğunu, bu şekilde suç işleme kararı bulunan S.E.'nin eylemine iştirak ettiğini vurguladı.

Sanık S.E'nin "cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edilen mütalaada, diğer sanık R.Y.'nin "Cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından toplam 6 aydan 8 yıla kadar cezalandırılması istendi. Ayrıca R.Y'nin de tutuklanmasını talep edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Sanık S.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık R.Y.'nin tutuklanması talebini reddetti. Taraflara süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı 2019 şubat ayına erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede olayın Beylikdüzü'nde 6 Ocak 2018'de meydana geldiği anlatılıyor. S.E.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isterken, diğer şüpheli R.Y.'nin de "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep ediliyor. (HABER MERKEZİ)