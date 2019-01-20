Polis kadına tecavüz etti, amirler üzerini örtmeye çalıştı

İstanbul'da bir kadına tecavüz ve gaspettiği iddia edilen polis tutuklandı, hakkında dava açıldı.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre; 2018’de Fatih’te trafik kontrolü yapan polisler Şeref Şık ile İsmail Kök, bir taksiyi durdurarak Özbekistan uyruklu 27 yaşındaki yolcu I.K.’yı araçtan indirdi ve polis aracında alıkoydu. Şık, I.K.’ye tecavüz etti. Polisler 1.400 TL’sini de aldıkları I.K.’yı araçtan indirdi.

‘CEZASINI BEN VERECEĞİM’

Şikâyette bulunmak için Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi Amirliği’ne giden I.K. polis memuru Y.S. ile görüştü. Y.S.’nin “Onun da çoluğu çocuğu var, zaten it gibi pişman şu an, cezasını vereceğim” diyerek şikâyet müracaatını almadı. Komiser E.S. de “Cezasını kendim vereceğim. Onu başka yere süreceğim” diyerek yine şikâyet müracaatı oluşturmadı. O gün Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Nöbetçi Amiri olarak görev yapan A.B.’nin de işlem yapılması için gerekli emri vermediği iddia edildi. Polisler gasbedilen 1.400 TL’yi ise iade etti.

46 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Yeniden ifadesi alınan I.K., “Evine git, banyo yap” diyen polis memurundan ve şikâyetini almayan komiserden şikâyetçi oldu. Şık ile Kök tutuklandı. 5 polis hakkında dava açıldı. Şık için 46 yıla kadar, Kök için 10,5 yıla kadar hapis istendi. A.B.’nin 15,5 yıla kadar, E.S. ve Y.S.’nin 10,5 yıla kadar hapsi talep edildi. (HABER MERKEZİ)