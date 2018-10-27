Polis otosunda tecavÃ¼z davasÄ±

Ä°stanbul BeylikdÃ¼zÃ¼'de polis otosunda tecavÃ¼z iddiasÄ±yla tutuklanan sanÄ±k polis memuru S.E.â€™nin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ä°stanbul Beylikdüzü'de 10 ay önce görev baÅŸÄ±ndayken ekip otosunda P.T. isimli kadÄ±na tecavüz ettiÄŸi iddiasÄ±yla tutuklanan sanÄ±k polis memuru S.E.’nin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava görüldü. Mahkeme heyeti, kuvvetli suç ÅŸüphesi, dosya kapsamÄ±, cezanÄ±n altÄ± ve üst sÄ±nÄ±rÄ±, adli kontrol altÄ±na alÄ±nma tedbirinin yeterli görülmemesi gerekçeleriyle sanÄ±k S.E.’nin tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. SanÄ±k S.E., duruÅŸmada suçsuz olduÄŸunu ve tahliyesini isterken Polis Kriminal Laboratuvar’Ä±ndan gelen rapor tecavüz bulgularÄ±nÄ± ortaya çÄ±kardÄ±. MütalaanÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± için dosyanÄ±n savcÄ±ya verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruÅŸmayÄ± erteledi. Ä°ddianamede S.E.’nin “Nitelikli cinsel saldÄ±rÄ±” suçundan 12 yÄ±ldan 18 yÄ±la kadar hapsi istenirken, diÄŸer ÅŸüpheli polis R.Y.’nin de “Nitelikli cinsel saldÄ±rÄ± suçuna yardÄ±m etme” ve “Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarÄ±ndan 6 yÄ±l 6 aydan 11 yÄ±la kadar hapsi talep edildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 Ekim 2018 16:29

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